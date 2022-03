Generación Zoe y el fútbol: el detrás de escena de la arenga viral de Leonardo Cositorto y su relación con los clubes

Vestido de camisa y campera chaleco, elegante, un hombre robusto esgrime sus manos y le habla de dinero, criptomonedas y billeteras virtuales a un grupo de futbolistas que está en un vestuario por salir a jugar un partido. Lo miran atónitos, si logran un buen resultado en ese partido les darán cifras que consiguen tras varias semanas de trabajo. Después, la arenga toma un vuelco espiritual y el orador les habla de la fe. La situación recuerda a las famosas charlas de Néstor Retamar en el programa televisivo Atlas, la otra pasión; pero Leonardo Cositorto, no es el entrenador de Deportivo Español ni les está dando indicaciones tácticas a los jugadores. Es el presidente de Generación Zoe, el sponsor que el club tiene en la camiseta, y los está motivando desde el bolsillo y lo espiritual para un encuentro clave.

La arenga de Leonardo Cositorto al plantel de Deportivo Español

El video dura menos de un minuto y se filmó en septiembre del año pasado en la previa del duelo ante Ituzaingó por la novena fecha del Clausura de la Primera C en el que los Gallegos se ubicaron tercero, pero tomó trascendencia en los últimos días producto de la investigación a Generación Zoe y Cositorto que llevan adelante la Justicia Federal, la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Inspección General de Justicia (IGJ) por estafa y asociación ilícita.

“Ese video, en el que habló de un premio, se viralizó. Ese día me pidió permiso a mí, se los transmití al cuerpo técnico para que diera el OK y dio las palabritas que están filmadas y nada más”, explicó a LA NACION el presidente de Deportivo Español, Diego Martín Elías. Y agregó: “Él es experto en coaching y no es que venía siempre a hacer arengas, lo hacía en partidos puntuales y en 19 fechas de ese torneo lo hizo tres veces. Ese partido con Ituzaingó ellos iban primero y nosotros cuarto, si ganábamos quedábamos segundo. En las charlas estábamos nosotros presentes y no es ningún improvisado ni iba a decir ninguna estupidez”.

Leonardo Cositorto frecuentaba los entrenamientos y partidos de Deportivo Español

El dirigente destacó que Cositorto “siempre fue muy respetuoso para con el club” y en “no invadir”. También, aclaró que no conforma el cuerpo técnico ni gerencia la institución, que la relación era de “sponsoreo” y que el pago en criptomonedas era solo una parte de los “premios por objetivos” y no para los “sueldos”, que se abonan “en pesos” como establece Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) y “el convenio de trabajo”.

“En partidos puntuales Leonardo Cositorto colaboró con premios por objetivos. Lo que se hace, porque sigue vigente para este torneo también, es pactar premio individuales que sólo los paga Zoe y otros en conjunto con el club. Al momento de pagar, si, por ejemplo, un jugador tiene que cobrar 80.000 pesos, 60.000 los cobra en dinero y el resto en criptomoneda. A cada jugador se le habría una billetera virtual y se le ponía una criptomoneda como simbolismo. Después cada uno con esa monedita si querían la hacían laburar o la cambiaban. A algunos les daban la moneda el miércoles y al jueves la estaban cambiando”, relató.

Y aclaró: “Decir que los premios se pagan en criptomoneda es a modo de publicidad para acompañar un poco el show, que tampoco estábamos mintiendo porque una parte sí se paga en criptomoneda. Los sueldos y objetivos pactados, que son diferentes a los premios por partidos o paquete de partidos, se pagan en dinero. Era un simbolismo, además muchos jugadores del ascenso no entienden del tema”.

Leonardo Cositorto, Ceo de Generación Zoe

Esta semana hubo nuevos allanamientos en la provincia de Córdoba y el número de detenidos ascendió a once. Entre ellos no está el CEO del holding, que tiene pedido de captura internacional de Interpol solicitada por la fiscalía de Villa María a cargo de Juliana Compañys y se sospecha que está en República Dominicana, desde donde el lunes pasado encabezó un Zoom y pidió inversiones por US$100 a la vez que anunció la puesta en marcha de Zoe 2.0 el próximo 7 de marzo.

Generación Zoe y el fútbol

El holding de Leonardo Cositorto interviene en diversos rubros y uno de ellos es el fútbol, un mundo utilizado desde antaño para lavar capitales, aunque no es lo que, en este caso, investiga la Justicia. Deportivo Español es uno de los clubes del ascenso de la Argentina con los que tiene vínculo, tal quedó registrado en la filmación con Cositorto prometiéndole a los jugadores del club que milita en Primera C que iban a cobrar un premio en la criptomoneda Zoe Cash si ganaban.

Leonardo Cositorto junto a Diego Elías y Ricardo Caruso Lombardi en el estadio de Deportivo Español Prensa Deportivo Español

Elías reiteró que el club tiene un “contrato de sponsoreo” con Zoe y detalló cómo empezó la relación con el CEO de la empresa en febrero de 2021: “Nos lo presentó una persona en común. Él ya estaba sponsoreando Cañuelas que acababa de ascender a la B Metropolitana, tuvimos algunas charlas y arrancamos con tres carteles en la cancha que pagó por adelantado los meses de febrero, marzo y abril”.

“A principios abril del año pasado -continuó- empezamos una relación más fluida y hablamos de hacer un contrato de esponsorización un poco más grande porque a él le llamaba más la atención estar en Español que en otros clubes por su historia y porque tiene un estadio que es de los de mayor capacidad en Capital Federal. Español todavía amortiza sus años dorados, es una marca registrada. Firmamos un contrato de sponsoreo oficial que empezó el 1 de mayo. Es un contrato global que tiene ver con cartelería estática en el estadio y en canchas auxiliares; publicidad en la voz del estadio, en redes sociales y en las camisetas de todas las disciplinas del club con el detalle de el logo que debe estar en el centro de la remera y sin ninguna otra al lado”.

"Nosotros estamos conformes porque todo lo que Zoe prometió a Español, lo cumplió" Diego Elías, presidente de Deportivo Español

El vínculo incluye el préstamo de canchas auxiliares a Deportivo Zoe, el único club del holding que sigue en pie, para que entrene, contó la máxima autoridad del Rojo: “Es simplemente dejarles usar un espacio dos o tres veces a la semana, por la mañana, para el equipo que tienen ellos que jugó el Torneo Regional Federal Amateur. Esa es la única cláusula que hay en el contrato”.

Desde el Clausura 2021, es decir fines de julio, casi en simultáneo con el desembarco de Ricardo Caruso Lombardi como manager, la institución del barrio porteño Parque Avellaneda lleva el sponsor de Zoe en su camiseta al igual que el equipo femenino, que compite en la Primera División profesional. La máxima autoridad sostuvo que “el contrato está al día” y que de momento nunca tuvieron inconvenientes en el pago de las cuotas acordado: “El contrato dice que ellos los días 15 de cada mes tienen que depositar lo pactado de la cuota de esponsorización y el último lo depositaron el 15 de febrero, me lo dieron en mano a mí”.

Diego Elías aseguró que Zoe pagó la cuota de febrero y el contrato tiene una cláusula de que se cae si no abona dos meses consecutivos

Sobre cómo procedió Cositorto la última vez, en medio del estallido por las denuncias en su contra, precisó: “Él se comunicó conmigo el jueves 10 de febrero y me dijo que el martes 15 pase a cobrar por una de las oficinas de Zoe. Siempre cobramos en alguna de las oficinas que tiene, pasé y me dieron la plata. Esto fue reciente y no hubo problemas. Nosotros estamos conformes porque, por ahora, todo lo que Zoe prometió a Español, lo cumplió”.

Diego Elías descartó que la entidad retire la publicidad de Zoe porque el vínculo está vigente y para que se “caiga” Cositorto debe retrasarse en dos pagos consecutivos: “Hay una cláusula que si no abona dos meses seguidos, el contrato se cae. Ellos técnicamente no están caídos nada porque en febrero pagaron. Deberían no pagarme marzo ni abril para que se caiga, pero tuve charlas con Cositorto y nunca me habló de bajarse ni nada”.

"Decir que los premios se pagan en criptomoneda es a modo de publicidad para acompañar el show" Diego Elías

LA NACION intentó comunicarse también con Caruso Lombardi, pero no tuvo respuesta. En declaraciones que brindó días atrás a radio La Red coincidió con Elías sobre el manejo de Cositorto en el club: “En el fútbol no hizo nada raro, pagó todo. Le ha dado premios especiales a los jugadores por ganar algún partido. Cumplía con todo en el club”.

“Un jugador de la C -continuó- gana entre 20.000 y 50.00 pesos por mes. Por ahí venía un día y decía ‘si ganan este partido les doy 50.000 por cabeza’. Hubo chicos que terminó el partido y se fueron a comprar un colchón”. Y cerró: “La parte privada de él no la sé. Sé que estaba con el coaching. Nunca invertí en Zoe. Nadie sospechó nunca nada en el club, pero todo puede pasar. Yo cuento mi experiencia”.

Zoe tiene un contrato publicitario con Deportivo Español que incluye las camisetas de todas las disciplinas, el estadio, canchas auxiliares y redes sociales

Deportivo Español está séptimo en el Apertura de la Primera C tras tres fechas y Elías sostuvo que la investigación de la Justicia Federal a Generación Zoe no perjudica a la institución, como tampoco a las demás en la que tiene publicidad: “Nadie de Español encomienda a los socios o jugadores a poner plata en Zoe. Nunca me metí en eso y fui muy claro en su momento. Sí cumplo en lo que el club tiene firmado con la empresa. Cositorto siendo el sponsor principal del club siempre fue muy respetuoso y nunca se metió en nada del fútbol. Y Español no tiene porque meterse en la actividad de Zoe”.

“Donde más cómodo se siente Cositorto es acá. Viene, da una charla y come un asado. Es un hombre con una agenda estratosférica y le dedicaba dos horas a un asado en Español cuando no podes hablar con él más de ocho minutos seguidos porque le explota el teléfono. Se ha hecho una comunión por todo esto, por que él cumple y el club pone su predisposición para que todo fluya. Yo a él no lo veo como un signo peso, alguna vez su equipo necesito algo en particular y Español lo salvó. Hay una relación estrecha, todo rubricado bajo contrato. Hoy en día es esto, quizás en dos meses se cae el contrato”, concluyó.

Otros vínculos

En Atlas, que milita en la Primera C, y Chacarita, de la Primera Nacional, el vínculo con Zoe es similar al de Deportivo Español. El Funebrero, atento a la investigación que lleva adelante la Justicia Federal, manifestó que tiene “un contrato de sponsoreo publicitario” con el holding: “El mismo tiene comienzo desde el 1 de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre del 2022, habiendo Zoe dado cumplimiento a lo acordado por convenio con el pago de la primera cuota trimestral, por la suma de $6.300.000 que ingresaron a tesorería y se encuentran debidamente acreditadas”.

Chacarita es uno de los clubes cuyo sponsor principal es Zoe

También explicó que el contrato “prevé el pago en cuatro cuotas trimestrales” en el año y que la siguiente la empresa de Cositorto la debe abonar “entre el 1 y 5 de abril”. Es decir, la inversión en Chacarita por parte de la firma superará los 25 millones de pesos esta temporada.

Mucho antes, en enero de 2021, Cañuelas le agradeció públicamente a Cositorto su aporte para lograr el ascenso a la B Metropolitana, donde hizo trabajos de coaching y aportó sponsors en la que fue su primera incursión pública en el fútbol con Generación Zoe. “Con un acompañamiento fundamental en el cumplimiento del objetivo a través de diversas sesiones de coaching y con el aporte inestimable como anunciantes, estamos muy agradecidos con el equipo de coaches de Zoe bajo la dirección general de Leonardo Cositorto, quien también participó de manera personal en el trabajo motivacional en la preparación de las finales”.

Cañuelas fue uno de los primeros clubes donde Leonardo Cositorto tuvo participación

Zoe y sus clubes

La intervención de Zoe en el fútbol llegó al extremo en dos equipos que surgieron a mediados del año pasado y llevan su nombre: Deportivo Zoe de Cañuelas y Zoe Atletic Club de Villa María, localidad desde la que se libró el pedido de captura internacional a Cositorto. El primero compite en la Liga Deportiva Regional Sur y en 2021 fue campeón del Apertura. Gracias a un convenio que la federación firmó con la Liga Zarateña de Fútbol (LZF) y a que compró una de las plazas que tenían los zarateños, compitió en el Torneo Regional Federal Amateur 2021/22.

Deportivo Zoe, que jamás jugó un certamen en Zárate, alquiló el estadio de Defensores Unidos y fue local allí cada vez que le tocó. Con un plantel con jugadores importantes para la última categoría del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), llegó hasta las semifinales de la región Pampeana Norte donde fue eliminado por Sportivo Baradero.

Según pudo saber LA NACION, el equipo se prepara para afrontar desde marzo el nuevo certamen de la Liga Deportiva Regional Sur. Por el momento, aunque en el seno de la institución se continúan reuniones, ningún dirigente se expresará públicamente y el futuro para ellos, mientras la Justicia avanza contra su principal referente, es una incógnita. Por lo pronto, días atrás anunciaron a través de Instagram que esta temporada harán las veces de local en el estadio de Deportivo Español.

El otro equipo, Zoe Atletic Club, ya no existe, confirmó a este medio de comunicación quien era el director deportivo, Rubén Guillén. Este jueves la institución lo oficializó con un comunicado en Instagram: “Se anuncia con tristeza que debido a la nula comunicación de parte de los dirigentes y sus presentes problemas que enfrentan con Zoe empresa, nos vemos obligados a tomar la decisión de no continuar por fuerza mayor el tan valioso trabajo realizado hasta el momento”. Y agregó: “Lo sucedido con Zoe arrebató el sueño de todos ustedes y los nuestros. Esperemos que en un futuro no muy lejano reviva el proyecto para toda Villa María”.

El comunicado con el que Zoe Atletic Club oficializó el cese de sus actividades

El proyecto, del que también eran parte los hermanos y exfutbolistas profesionales Diego y Rodolfo Graieb y el exdirector técnico de Huracán Néstor Apuzzo, se esfumó en un par de días. Desde la semana pasada ninguno de los empleados tiene contacto con los dirigentes Silvia Fermani y Claudio Álvarez, madre e hijo, quienes encabezaban la iniciativa y actualmente están prófugos de la Justicia.

“Es una desilusión muy grande, habíamos hecho un gran trabajo y ahora estamos buscando club”, lamentó Guillén en diálogo con LA NACION. Cuando estalló el tema de Generación Zoe, el grupo de 25 trabajadores entre coordinadores y entrenadores recibió la confianza de los ahora desaparecidos de que “estaba todo bien” y que siguieran adelante con lo planificado.

Desde el 6 de marzo, el club que se creó en septiembre del 2021 iba a competir por primera vez en la Liga Villamariense de Fútbol (LVM), que el lunes pasado le dio 48 horas a los dirigentes de Zoe para ratificar su participación en los torneos de todas las divisiones porque, de lo contrario, iba a ser desafiliado.

La incipiente institución revolucionó la localidad del centro de la provincia de Córdoba que es cabecera del departamento de General San Martín y sorprendió hasta los propios entrenadores que contaban con una logística ajena en un equipo que milita en una liga local. Alrededor de 1200 jugadores participaron de las diferentes pruebas que se hicieron en un predio alquilado. De ellos se captaron 150 deportistas para armar las doce categorías. A los chicos que no eran de la zona, los alojaban en un hotel y les daban la comida. Guillén contó que los empleados cobraban en dinero y no en criptomonedas. También, que Zoe nunca se retrasó en los pagos y, hasta que Fermani y Álvarez se profugaron, jamás tuvieron un inconveniente.

Mientras la Justicia entrelaza hilos para encontrar a los presuntos responsables por estafa y asociación ilícita, en el vestuario de Deportivo Cañuelas todavía resuena la arenga de Leonardo Cositorto: “Arco en cero y dos goles o más, 2.400.000. Se llevan hoy 100.000 pesos cada uno. Mañana o pasado mañana les acercamos la billetera, la criptomoneda, tienen ahí 55.000 pesos de regalo. Lo guardan y la empresa va a resguardar eso por si alguno lo quiere cambiar. ¿Ustedes saben de qué están hechas las cosas? De materia prima. En las cosas que no se ven, la materia prima es la fe. La fe es la sustancia de lo que no se ve. Este partido lo ganamos antes de empezar”.