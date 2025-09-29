Gerardo “la Vieja” Reinoso le salvó la vida a un exarquero chileno durante un partido homenaje

Todo sucedió en un partido homenaje disputado en Chile este domingo. El club Universidad Católica organizó el encuentro “Adiós Capitanes” y durante ese encuentro, el histórico arquero Patricio Toledo sufrió un infarto agudo de miocardio y se desplomó en el césped. Quien se dio cuenta de lo que le sucedía y reaccionó de inmediato fue el argentino Gerardo “La Vieja” Reinoso, que fue clave para salvarle la vida.

En el medio de la fiesta que brindó el equipo cruzado en el estadio Claro Arena de Santiago de Chile este domingo, el exarquero se desplomó, generando instantes de preocupación. Los exfutbolistas intentaron rápidamente reanimar a Toledo. Reinoso, de 59 años, fue el primero en llegar a Toledo. Lo vio inconsciente y sin respirar. De inmediato comenzó a hacerle respiración boca a boca. Mientras Cristián Álvarez le practicaba masajes cardíacos.

Informamos que en el marco del partido de despedida "Adiós Capitanes", nuestro ex arquero y jugador Patricio Toledo sufrió un infarto agudo de miocardio.



Gracias a la rápida acción de los equipos médicos y al equipo de operaciones de Claro Arena, quienes activaron de inmediato… pic.twitter.com/OmVgfoNG3w — Universidad Católica (@Cruzados) September 28, 2025

La imagen era preocupante, pero tras varios intentos, Toledo recuperó los signos vitales. Sobre lo sucedido, el exjugador argentino contó cómo se vivió ese momento: “La pasamos mal, sufrimos todos, pero por suerte reaccionó y lo llevaron con vida al hospital”, contó el riojano, que destacó haber podido aplicar lo aprendido en un curso de reanimación cardiopulmonar (RCP).

“Fui el primero que corrí, cuando lo vi me salió hacerle respiración boca a boca, creo que Cristian Álvarez le hacía masajes en el corazón. Nos asustamos bastante, hasta que después de un tiempo volvió a respirar y llegaron los médicos”, relató Reinoso en diálogo con Radio ADN.

🚨 IMPACTO TOTAL 🚨

El histórico arquero Pato Toledo se desplomó en pleno homenaje de la UC tras un infarto 😱. Fue reanimado y hoy lucha en la UCI, consciente y estable 🙏💙.#FuerzaPatoToledo #UC #Chile pic.twitter.com/VdwFSLJVR8 — noticias con cafe (@noticiascafee) September 29, 2025

Y agregó: “Seguimos con la reanimación y volvió a respirar de nuevo hasta que lo llevaron al hospital. Justo unos minutos antes se pega una tapada muy buena abajo, y después lo vimos tendido y nos asustamos al ver que no reaccionaba. Fue un momento feo, pero gracias a Dios ya está bien, hay tranquilidad en su casa, está con su familia y todo esto pudo terminar en una fiesta, que era lo que queríamos”.

“Fueron minutos eternos. Por ahí fueron segundos. Hasta que pudimos lograr que él vuelva a respirar, porque tuvo unas convulsiones como cuando uno se ahoga y saca eso de adentro. Ahí volvió a respirar. Fue duro, fue feo. El grito de Cristián que también estaba shockeado. Volvé, Pato, volvé, le gritábamos”, recordó. Por otra parte, el exjugador argentino reveló que hizo un curso de reanimación, lo que explica su rápido y efectivo actuar ante el complicado momento.

Al exarquero de la selección de Chile se le practicó una angioplastia de urgencia en la Clínica Universidad de los Andes. El último parte médico informó que Toledo se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos, “estable dentro de su gravedad”, consciente y en contacto con su familia.

Gerardo Reinoso, en el club Trasandino Trasandino de los Andes.

Po último, expresó: “Él estaba viviendo esto de una forma impresionante. Parecía un niño, de verdad. Yo lo veo a él a diario y me contaba cómo se estaba preparando para este partido. Incluso jugó con su camiseta antigua, con la que le gusta jugar a él”.

El susto se produjo en un evento que buscaba homenajear a referentes cruzados como José Pedro Fuenzalida, Cristián Álvarez y Milovan Mirosevic. El episodio generó gran conmoción en Chile y también en la Argentina, donde Reinoso es recordado por su paso por Independiente, River, Banfield y un par de encuentros en Boca.

La intervención inmediata del exmediocampista argentino fue decisiva hasta la llegada del equipo médico. Desde Universidad Católica y el entorno familiar agradecieron las muestras de apoyo y subrayaron que la reacción de Reinoso resultó fundamental para evitar una tragedia.

Gerardo Reinoso en Trasandino Trasandino de los Andes.

Desde el club chileno, un comunicado informa que Toledo se encuentra internado:

“Informamos que nuestro exarquero Patricio Toledo, según la información compartida por la Clínica Universidad de Los Andes en el que permanece internado, se encuentra estable dentro de su condición de gravedad, tras el infarto agudo de miocardio que motivó su ingreso el día de ayer. El exarquero continúa en observación y bajo monitoreo permanente en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).Junto con el reporte médico, y según la información que nos ha entregado su familia, el histórico exjugador Cruzado pasó una buena noche, se encuentra consciente y está rodeado y hablando con sus seres queridos, con quienes hemos estado en contacto permanente. Reiteramos nuestros sinceros deseos de una pronta recuperación a Patricio y agradecemos las muestras de cariño que Los Cruzados y Las Cruzadas, y todo el fútbol chileno, le han hecho llegar a él y a su familia”.