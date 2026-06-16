Ghana vs. Panama por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Ghana y Panama correspondiente al grupo L del Mundial 2026 se disputará este miércoles 17 de junio a las 20.00 h en el Toronto Stadium, ubicado en la ciudad de Toronto.

El momento de los equipos

Ambas selecciones se preparan para su debut en la máxima cita del fútbol mundial. Ghana y Panama inician su camino en el certamen buscando sumar de a tres en esta primera jornada de competencia, con la expectativa de dejar una buena imagen en el estreno del grupo L.

Números que anticipan el duelo

Al tratarse del debut absoluto para ambos conjuntos en esta edición del Mundial 2026, el historial y las estadísticas previas en esta competición se encuentran en blanco. El rendimiento que muestren sobre el campo de juego en Toronto será determinante para empezar a perfilar las proyecciones de cara a los próximos encuentros del grupo.

Lo que está en juego

El resultado de este enfrentamiento es fundamental para las aspiraciones de ambos equipos. Sumar en la primera fecha del grupo L resulta vital para iniciar la fase de grupos con confianza y mejorar las posibilidades de avanzar a la siguiente instancia del torneo.