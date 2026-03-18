Video: la FIFA presentó un adelanto de “Lighter”, la primera canción oficial del Mundial 2026

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Interpretada por el estadounidense Jelly Roll y el mexicano Carín León, estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 20 de marzo; “Marca el ritmo de todo lo que está por venir”, confesó el presidente Gianni Infantino
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“Marca el ritmo de todo lo que está por venir”. Con esas palabras se refirió el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a la presentación de “Lighter”, la primera canción oficial del Mundial 2026. Interpretada por el estadounidense Jelly Roll y el mexicano Carín León, estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 20 de marzo
La presentación del adelanto de la canción se hizo a través de redes sociales, acompañada por un video que tiene como protagonista a la Copa del Mundo. Las palabras del mandamás de la FIFA hacen alusión a la confluencia del ritmo latino y el estilo cowboy, característico de los Estados Unidos, uno de los países anfitriones de la máxima cita deportiva.
A partir del adelanto, una de las máximas dudas que circula respecto a la canción es si la misma tendrá un fragmento cantado en español. La producción estuvo a cargo de Cirkut, quien fue reconocido como Productor del Año en los Premios Grammy 2026.
The first song of the Official FIFA World Cup 2026™ Album, Lighter, by @JellyRoll615 and Carín León drops this Friday. Pre-Save now. pic.twitter.com/MmDr11FDqK— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 17, 2026
En el fragmento publicado este martes en X, se escucha a Roll cantar: “Nunca me sentí así de libre antes, estoy arriba y sigo subiendo”. El sencillo se estrenará este viernes 20 de marzo en todas las plataformas digitales.
Otros temas mundialistas e icónicos
En la previa del Mundial 2026 y con el adelanto de la canción oficial, se reavivó el recuerdo de los temas que marcaron un antes y un después. A continuación, un breve repaso:
Italia 90
Francia 98
Brasil 2014
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