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Video: la FIFA presentó un adelanto de “Lighter”, la primera canción oficial del Mundial 2026

Interpretada por el estadounidense Jelly Roll y el mexicano Carín León, estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 20 de marzo; “Marca el ritmo de todo lo que está por venir”, confesó el presidente Gianni Infantino

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Messi y la Copa del Mundo, una postal que millones de personas quieren que se repita
Messi y la Copa del Mundo, una postal que millones de personas quieren que se repitaGustavo Garello - AP

Marca el ritmo de todo lo que está por venir”. Con esas palabras se refirió el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a la presentación de “Lighter”, la primera canción oficial del Mundial 2026. Interpretada por el estadounidense Jelly Roll y el mexicano Carín León, estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 20 de marzo

La FIFA presento la primera cancion oficial del Mundial
La FIFA presento la primera cancion oficial del Mundial

La presentación del adelanto de la canción se hizo a través de redes sociales, acompañada por un video que tiene como protagonista a la Copa del Mundo. Las palabras del mandamás de la FIFA hacen alusión a la confluencia del ritmo latino y el estilo cowboy, característico de los Estados Unidos, uno de los países anfitriones de la máxima cita deportiva.

A partir del adelanto, una de las máximas dudas que circula respecto a la canción es si la misma tendrá un fragmento cantado en español. La producción estuvo a cargo de Cirkut, quien fue reconocido como Productor del Año en los Premios Grammy 2026.

En el fragmento publicado este martes en X, se escucha a Roll cantar: Nunca me sentí así de libre antes, estoy arriba y sigo subiendo. El sencillo se estrenará este viernes 20 de marzo en todas las plataformas digitales.

Otros temas mundialistas e icónicos

En la previa del Mundial 2026 y con el adelanto de la canción oficial, se reavivó el recuerdo de los temas que marcaron un antes y un después. A continuación, un breve repaso:

Italia 90

Francia 98

Brasil 2014

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