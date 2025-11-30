Gianni Infantino habló de “gestión deportiva” y “cualidades humanas” en una carta a Claudio Tapia

El caos institucional que vive el fútbol argentino desde la entrega de un trofeo sin precedentes y repentino para Rosario Central y por la infinidad de sospechas por los arbitrajes sumó otra noticia. Después de la propuesta de Juan Sebastián Verón, el presidente de Estudiantes, de que los jugadores hicieran el espaldazo en el pasillo de honor al que fue obligado el club pinacharrata para reconocer al “campeón de Liga″ en Arroyito; de los testimonios cruzados de presentes en la reunión que derivó en la sorpresiva coronación; de las suspensiones a los once titulares del León, y, sobre todo, de la aparición del gobierno nacional para investigar movimientos de AFA, apareció un nuevo actor en la película pergeñada por Claudio ‘Chiqui’ Tapia: el presidente de FIFA, Gianni Infantino.

El líder del ente que rige el fútbol mundial no se involucró explícitamente en la cuestión que explota en la Argentina por estas horas. Pero este sábado terminó hacéndolo muy tangencialmente: su firma a la carta de felicitación que dedicó FIFA a Tapia con motivo de la reelección como miembro del Consejo del organismo no hace más que dejar en claro públicamente su apoyo al presidente del fútbol argentino.

La carta de Infantino y el secretario general de FIFA, Mattias Grafström, a Tapia.

“Este resultado es una fuerte señal de confianza de las asociaciones miembros de FIFA de Sudamérica, reconociendo su experiencia y conocimiento al frente de la Asociación del Fútbol Argentino, así como su competencia en materia de gestión deportiva y sus cualidades humanas”, escribe el suizo luego de la breve congratulación de introducción, en una carta que también es firmada por Mattias Grafström, el secretario general.

Además, la nota incluye unas líneas elogiosas para con la conducción del sanjuanino. “Será un placer para la FIFA y la comunidad internacional seguir contando con su experiencia y compromiso. Estamos plenamente convencidos de que sus aportes serán de gran valor para enriquecer los debates y trabajar juntos en el desarrollo de este deporte maravilloso que nos une”, halagan Infantino y compañía.

Infantino, Tapia y Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, la entidad que reeligió al argentino como representante en FIFA. JAVIER TORRES - AFP

“Le deseamos mucho éxito en todos los desafíos por venir y que este mandato le dé asimismo muchísimas satisfacciones”, cierra el suizo su reconocimiento a Tapia, antes de mencionar su deseo de verlo en persona, algo que sucederá en los próximos días, en ocasión del sorteo de la configuración de las zonas de la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá en 2026.

El viernes, en Lima, Perú, donde este sábado Flamengo le ganó (1-0) la final de la Copa Libertadores a Palmeiras, se realizó un congreso extraordinario de Conmebol en el que el presidente de AFA recibió la ratificación en su puesto mundial. En la votación hubo unanimidad de los máximos dirigentes de las federaciones del fútbol sudamericano.

En un encuentro con autoridades del Estado de Israel, Javier Milei dejó en el respaldo del sillón presidencial una camiseta de Estudiantes de La Plata, en medio del conflicto del club con AFA. Presidencia

Mientras tanto, Javier Milei, el presidente de la Nación, suspendió su presencia en el sorteo que se realizará en Washington, ya avanzado entre AFA y Estudiantes. Y en una una reunión con autoridades de Israel en horas cercanas al conflicto del fútbol, el primer mandatario dejó a la vista una camiseta pincharrata sobre el sillón presidencial.

Tapia y Pablo Toviggino contra Verón y Milei, en una guerra en la que ahora parece haber levantado una mano Infantino. En favor del primer bando.