Sarmiento, la revelación: le ganó a Gimnasia, quiere olvidarse del promedio y sueña en la Copa de la Liga

LA PLATA - ¿Es Sarmiento la revelación de esta Copa de la Liga? El interrogante está abierto. Lo que sí está claro es que es uno de los clubes que superó las expectativas. El elenco juninense superó por 3-1 a Gimnasia como visitante y se ilusiona con la clasificación a los cuartos de final. Yair Arismendi, Luciano Gondou y Guido Mainero convirtieron los goles del Verde, en un encuentro en el que prevaleció la eficacia.

La primera etapa fue extraña, difícil de explicar. Porque Gimnasia dominó el territorio y la pelota, pero Sarmiento llegó al entretiempo con dos goles de ventaja. Un capítulo inicial raro y complicado de entender. Sin embargo, hubo una razón. Si bien el Lobo dominó –y por momentos sometió al equipo de Junín–, en pocas ocasiones logró ser profundo. Al conjunto de Néstor Gorosito le costó transformar supremacía en situaciones de gol, y la visita hizo todo lo contrario: avanzó poco y lastimó mucho.

Avanza Emiliano Méndez y deja atrás la marca de Muro; Sarmiento fue pura eficacia en La Plata Fotobaires

Antes de los dos tantos del elenco de Israel Damonte, Gimnasia dispuso de dos posibilidades. Primero lo tuvo Cristian Tarragona y su definición pasó al lado del palo, y después sorprendió Leonardo Morales con un potente remate que atajó el arquero Josué Ayala.

Lo que no hizo el Lobo, sí lo realizó Sarmiento. El Verde, que en La Plata vistió de blanco, fue contundencia absoluta. Gimnasia se equivocó dos veces en la salida y su rival no lo perdonó. Arismendi marcó el 1-0 tras un tiro en el travesaño de Gervasio Núñez, y un rato más tarde Gondou puso el 2-0 con una buena definición al segundo palo.

Otra decepción para Pipo Gorosito en Gimnasia Fotobaires

Así se fueron al descanso. Imposible hablar de merecimientos. Uno se mostró ambicioso y careció de recursos; el otro, en cambio, priorizó el orden y aprovechó lo poco que generó.

En el segundo tiempo pasaba poco. Muy poco. Pero el Lobo lo tiene a Benjamín Domínguez, una carta que por ahora es alternativa. El pibe, promesa y futuro, se animó y la mandó al área: lo ayudó una pierna rival y Gimnasia descontó. El equipo de Pipo Gorosito se puso 1-2 y en el Bosque se multiplicó la esperanza.

Sin embargo, al Tripero le faltaron ideas. No tuvo con qué. Sarmiento se refugió y defendió, y el local no supo cómo quebrar esa resistencia. Domínguez, el pibe que hizo la jugada del empate en el clásico, no fue suficiente. El esfuerzo de Tarragona y las ganas de Alemán no alcanzaron.

Lo mejor del encuentro

Y el conjunto de Junín volvió a golpear en un momento clave. En el epílogo, cuando el local soñaba con la igualdad, Mainero sentenció la historia. El 3-1 significó un mazazo. Un martillazo para la fe albiazul. Para el Verde vestido de blanco representó el desahogo. La algarabía.

El que le ganaba a Racing y perdió por goleada. El que venció a San Lorenzo. El que a veces defiende dentro de su área. El que pelea por evitar el descenso, porque no está tan bien en la tabla de promedios. El que suma 17 puntos y se ilusiona con clasificar a cuartos de final de la Copa de la Liga. Ése es Sarmiento de Junín. Una de las revelaciones del fútbol argentino.