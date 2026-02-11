Días, horarios, TV y árbitros: así se juega la fecha 5 del Torneo Apertura 2026

La fecha 5 del Torneo Apertura 2026 se juega desde este jueves 12 hasta el lunes 16 de febrero con 15 partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Yael Falcón Pérez es el árbitro seleccionado por la AFA para impartir justicia en el único clásico de esta jornada: Gimnasia (LP) vs. Estudiantes (LP), programado para el domingo a las 17 en el estadio Juan Carmelo Zerillo. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.

En cuanto a los compromisos de los equipos denominados “grandes”, Sebastián Zunino fue el designado para el encuentro entre Boca y Platense, que se disputa el domingo a las 19.30 en la Bombonera. Andrés Merlos, por su parte, hará lo propio en Argentinos Juniors vs. River el jueves a las 21.15 en el estadio Diego Armando Maradona.

Andrés Merlos arbitrará el partido de este jueves entre Argentinos Juniors y River JORGE BERNAL� - AFP�

Facundo Tello, por su parte, estará en el Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini para el encuentro entre Independiente y Lanús del viernes a las 20. Además, Ariel Penel arbitrará el partido entre Unión y San Lorenzo el viernes a las 22.15 en el estadio 15 de Abril, y Pablo Dóvalo el compromiso de Banfield vs. Racing el sábado a las 17.30 en el estadio Florencio Sola.

Días, horarios, TV y árbitros de la fecha 5 del Torneo Apertura 2026

Jueves 12 de febrero

19: Tigre vs. Aldosivi (Zona B) - ESPN Premium

Árbitro: Bryan Ferreyra

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra

Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco

Cuarto árbitro: Manuel Girett

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Nahuel Viñas

21.15: Argentinos Juniors vs. River (Zona B) - TNT Sports

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Guido Mascheroni

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Julio Fernández

Viernes 13 de febrero

20: Independiente vs. Lanús (Zona A) - ESPN Premium

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: José Carreras

AVAR: Javier Uziga

22.15: Unión vs. San Lorenzo (Zona A) - TNT Sports

Árbitro: Ariel Penel

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Iván Núñez

Cuarto árbitro: José Díaz

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Mariana De Almeida

22.15: Defensa y Justicia vs. Vélez (Zona A) - ESPN Premium

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Iván Aliende

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Gastón Suárez

Sábado 14 de febrero

17.30: Banfield vs. Racing (Zona B) - TNT Sports

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Nelson Sosa

19.45: Talleres vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) - ESPN Premium

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero

Cuarto árbitro: Guillermo González

VAR: Sebastian Bresba

AVAR: Germán Delfino

19.45: Huracán vs. Sarmiento (Zona B) - TNT Sports

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Daiana Milone

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Diego Verlotta

22: Atlético Tucumán vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) - ESPN Premium

Árbitro: Daniel Zamora

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Gisella Bosso

Cuarto árbitro: Franco Moron

VAR: Laura Fortunato

AVAR: Diego Ceballos

22: Independiente Rivadavia vs. Belgrano (Zona B) - TNT Sports

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Diego Martin

Árbitro asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Nahuel Viñas

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Marcos Horticolou

Domingo 15 de febrero

17: Gimnasia vs. Estudiantes (Interzonal) - TNT Sports

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Hugo Paez

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Diego Romero

19.30: Boca vs. Platense (Zona A) - ESPN Premium

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Nelson Sosa

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Carlos Córdoba

22: Rosario Central vs. Barracas Central (Zona B) - TNT Sports

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Gabriel Chade

Cuarto árbitro: Mauricio Martin

VAR: Nicolás Ramírez

AVAR: Lucas Germanotta

22: Instituto vs. Central Córdoba (Zona A) - ESPN Premium

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Hector Paletta

AVAR: Lucas Pardo

Lunes 16 de febrero

19: Deportivo Riestra vs. Newell’s (Zona A) - ESPN Premium