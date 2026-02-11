Días, horarios, TV y árbitros: así se juega la fecha 5 del Torneo Apertura 2026

Se realizaron las designaciones de los jueces de la primera jornada; Andrés Merlos dirigirá Argentinos Juniors vs. River y Sebastián Zunino hará lo propio en Boca vs. Platense
La fecha 5 del Torneo Apertura 2026 se juega desde este jueves 12 hasta el lunes 16 de febrero con 15 partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Yael Falcón Pérez es el árbitro seleccionado por la AFA para impartir justicia en el único clásico de esta jornada: Gimnasia (LP) vs. Estudiantes (LP), programado para el domingo a las 17 en el estadio Juan Carmelo Zerillo. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.
En cuanto a los compromisos de los equipos denominados “grandes”, Sebastián Zunino fue el designado para el encuentro entre Boca y Platense, que se disputa el domingo a las 19.30 en la Bombonera. Andrés Merlos, por su parte, hará lo propio en Argentinos Juniors vs. River el jueves a las 21.15 en el estadio Diego Armando Maradona.
Facundo Tello, por su parte, estará en el Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini para el encuentro entre Independiente y Lanús del viernes a las 20. Además, Ariel Penel arbitrará el partido entre Unión y San Lorenzo el viernes a las 22.15 en el estadio 15 de Abril, y Pablo Dóvalo el compromiso de Banfield vs. Racing el sábado a las 17.30 en el estadio Florencio Sola.
Días, horarios, TV y árbitros de la fecha 5 del Torneo Apertura 2026
Jueves 12 de febrero
19: Tigre vs. Aldosivi (Zona B) - ESPN Premium
- Árbitro: Bryan Ferreyra
- Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
- Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco
- Cuarto árbitro: Manuel Girett
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- AVAR: Nahuel Viñas
21.15: Argentinos Juniors vs. River (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Andrés Merlos
- Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
- Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
- Cuarto árbitro: Guido Mascheroni
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Julio Fernández
Viernes 13 de febrero
20: Independiente vs. Lanús (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Facundo Tello
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
- Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
- VAR: José Carreras
- AVAR: Javier Uziga
22.15: Unión vs. San Lorenzo (Zona A) - TNT Sports
- Árbitro: Ariel Penel
- Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Árbitro asistente 2: Iván Núñez
- Cuarto árbitro: José Díaz
- VAR: Hernán Mastrángelo
- AVAR: Mariana De Almeida
22.15: Defensa y Justicia vs. Vélez (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Fernando Echenique
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
- Árbitro asistente 2: Iván Aliende
- Cuarto árbitro: Nicolás Kresta
- VAR: Sebastián Habib
- AVAR: Gastón Suárez
Sábado 14 de febrero
17.30: Banfield vs. Racing (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
- Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
- Cuarto árbitro: Jorge Broggi
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Nelson Sosa
19.45: Talleres vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Darío Herrera
- Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
- Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero
- Cuarto árbitro: Guillermo González
- VAR: Sebastian Bresba
- AVAR: Germán Delfino
19.45: Huracán vs. Sarmiento (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Sebastián Martínez
- Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
- Árbitro asistente 2: Daiana Milone
- Cuarto árbitro: Mariano Negrete
- VAR: Salomé Di Iorio
- AVAR: Diego Verlotta
22: Atlético Tucumán vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) - ESPN Premium
- Árbitro: Daniel Zamora
- Árbitro asistente 1: Juan Mamani
- Árbitro asistente 2: Gisella Bosso
- Cuarto árbitro: Franco Moron
- VAR: Laura Fortunato
- AVAR: Diego Ceballos
22: Independiente Rivadavia vs. Belgrano (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Árbitro asistente 1: Diego Martin
- Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
- Cuarto árbitro: Nahuel Viñas
- VAR: Adrián Franklin
- AVAR: Marcos Horticolou
Domingo 15 de febrero
17: Gimnasia vs. Estudiantes (Interzonal) - TNT Sports
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
- Árbitro asistente 2: Hugo Paez
- Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
- VAR: Fernando Espinoza
- AVAR: Diego Romero
19.30: Boca vs. Platense (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
- Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
- Cuarto árbitro: Nelson Sosa
- VAR: Jorge Baliño
- AVAR: Carlos Córdoba
22: Rosario Central vs. Barracas Central (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Pablo Echavarría
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Árbitro asistente 2: Gabriel Chade
- Cuarto árbitro: Mauricio Martin
- VAR: Nicolás Ramírez
- AVAR: Lucas Germanotta
22: Instituto vs. Central Córdoba (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
- Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
- Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
- VAR: Hector Paletta
- AVAR: Lucas Pardo
Lunes 16 de febrero
19: Deportivo Riestra vs. Newell’s (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
- Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
- Cuarto árbitro: Kevin Alegre
- VAR: Nicolás Lamolina
- AVAR: Gisella Trucco
