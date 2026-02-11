LA NACION

Días, horarios, TV y árbitros: así se juega la fecha 5 del Torneo Apertura 2026

Se realizaron las designaciones de los jueces de la primera jornada; Andrés Merlos dirigirá Argentinos Juniors vs. River y Sebastián Zunino hará lo propio en Boca vs. Platense

Yael Falcón Pérez es el árbitro designado por la AFA para impartir justicia en el clásico platense entre Gimnasia y Estudiantes
Yael Falcón Pérez es el árbitro designado por la AFA para impartir justicia en el clásico platense entre Gimnasia y EstudiantesLUIS ROBAYO - AFP

La fecha 5 del Torneo Apertura 2026 se juega desde este jueves 12 hasta el lunes 16 de febrero con 15 partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Yael Falcón Pérez es el árbitro seleccionado por la AFA para impartir justicia en el único clásico de esta jornada: Gimnasia (LP) vs. Estudiantes (LP), programado para el domingo a las 17 en el estadio Juan Carmelo Zerillo. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.

En cuanto a los compromisos de los equipos denominados “grandes”, Sebastián Zunino fue el designado para el encuentro entre Boca y Platense, que se disputa el domingo a las 19.30 en la Bombonera. Andrés Merlos, por su parte, hará lo propio en Argentinos Juniors vs. River el jueves a las 21.15 en el estadio Diego Armando Maradona.

Andrés Merlos arbitrará el partido de este jueves entre Argentinos Juniors y River
Andrés Merlos arbitrará el partido de este jueves entre Argentinos Juniors y RiverJORGE BERNAL - AFP

Facundo Tello, por su parte, estará en el Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini para el encuentro entre Independiente y Lanús del viernes a las 20. Además, Ariel Penel arbitrará el partido entre Unión y San Lorenzo el viernes a las 22.15 en el estadio 15 de Abril, y Pablo Dóvalo el compromiso de Banfield vs. Racing el sábado a las 17.30 en el estadio Florencio Sola.

Días, horarios, TV y árbitros de la fecha 5 del Torneo Apertura 2026

Jueves 12 de febrero

19: Tigre vs. Aldosivi (Zona B) - ESPN Premium

  • Árbitro: Bryan Ferreyra
  • Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
  • Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco
  • Cuarto árbitro: Manuel Girett
  • VAR: Gastón Monsón Brizuela
  • AVAR: Nahuel Viñas

21.15: Argentinos Juniors vs. River (Zona B) - TNT Sports

  • Árbitro: Andrés Merlos
  • Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
  • Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
  • Cuarto árbitro: Guido Mascheroni
  • VAR: Silvio Trucco
  • AVAR: Julio Fernández

Viernes 13 de febrero

20: Independiente vs. Lanús (Zona A) - ESPN Premium

  • Árbitro: Facundo Tello
  • Árbitro asistente 1: Pablo González
  • Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
  • Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
  • VAR: José Carreras
  • AVAR: Javier Uziga

22.15: Unión vs. San Lorenzo (Zona A) - TNT Sports

  • Árbitro: Ariel Penel
  • Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
  • Árbitro asistente 2: Iván Núñez
  • Cuarto árbitro: José Díaz
  • VAR: Hernán Mastrángelo
  • AVAR: Mariana De Almeida

22.15: Defensa y Justicia vs. Vélez (Zona A) - ESPN Premium

  • Árbitro: Fernando Echenique
  • Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
  • Árbitro asistente 2: Iván Aliende
  • Cuarto árbitro: Nicolás Kresta
  • VAR: Sebastián Habib
  • AVAR: Gastón Suárez

Sábado 14 de febrero

17.30: Banfield vs. Racing (Zona B) - TNT Sports

  • Árbitro: Pablo Dóvalo
  • Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
  • Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
  • Cuarto árbitro: Jorge Broggi
  • VAR: Lucas Novelli
  • AVAR: Nelson Sosa

19.45: Talleres vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) - ESPN Premium

  • Árbitro: Darío Herrera
  • Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
  • Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero
  • Cuarto árbitro: Guillermo González
  • VAR: Sebastian Bresba
  • AVAR: Germán Delfino

19.45: Huracán vs. Sarmiento (Zona B) - TNT Sports

  • Árbitro: Sebastián Martínez
  • Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
  • Árbitro asistente 2: Daiana Milone
  • Cuarto árbitro: Mariano Negrete
  • VAR: Salomé Di Iorio
  • AVAR: Diego Verlotta

22: Atlético Tucumán vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) - ESPN Premium

  • Árbitro: Daniel Zamora
  • Árbitro asistente 1: Juan Mamani
  • Árbitro asistente 2: Gisella Bosso
  • Cuarto árbitro: Franco Moron
  • VAR: Laura Fortunato
  • AVAR: Diego Ceballos

22: Independiente Rivadavia vs. Belgrano (Zona B) - TNT Sports

  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • Árbitro asistente 1: Diego Martin
  • Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
  • Cuarto árbitro: Nahuel Viñas
  • VAR: Adrián Franklin
  • AVAR: Marcos Horticolou

Domingo 15 de febrero

17: Gimnasia vs. Estudiantes (Interzonal) - TNT Sports

  • Árbitro: Yael Falcón Pérez
  • Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
  • Árbitro asistente 2: Hugo Paez
  • Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
  • VAR: Fernando Espinoza
  • AVAR: Diego Romero

19.30: Boca vs. Platense (Zona A) - ESPN Premium

  • Árbitro: Sebastián Zunino
  • Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
  • Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
  • Cuarto árbitro: Nelson Sosa
  • VAR: Jorge Baliño
  • AVAR: Carlos Córdoba

22: Rosario Central vs. Barracas Central (Zona B) - TNT Sports

  • Árbitro: Pablo Echavarría
  • Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
  • Árbitro asistente 2: Gabriel Chade
  • Cuarto árbitro: Mauricio Martin
  • VAR: Nicolás Ramírez
  • AVAR: Lucas Germanotta

22: Instituto vs. Central Córdoba (Zona A) - ESPN Premium

  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
  • Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
  • Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
  • VAR: Hector Paletta
  • AVAR: Lucas Pardo

Lunes 16 de febrero

19: Deportivo Riestra vs. Newell’s (Zona A) - ESPN Premium

  • Árbitro: Luis Lobo Medina
  • Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
  • Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
  • Cuarto árbitro: Kevin Alegre
  • VAR: Nicolás Lamolina
  • AVAR: Gisella Trucco
