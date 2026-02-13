Boca Juniors vs. Platense, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Boca y Platense se enfrentan este domingo en un partido correspondiente a la fecha 5 del Grupo A del Torneo Apertura 2026. Ambos equipos están en zona de clasificación a los octavos de final del incipiente certamen, por lo que buscarán mantenerse ahí. El encuentro está programado para las 19.30 (horario argentino) en la Bombonera, con arbitraje de Sebastián Zunino y televisación de ESPN Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El xeneize, que viene de perder 2 a 1 con Vélez como visitante, se mantiene en el sexto lugar de la tabla de posiciones de su zona con seis puntos, producto de dos victorias y dos derrotas. El Calamar, por su parte, está quinto en la clasificación general con siete unidades (dos triunfos, una igualdad y una caída). En la última jornada fue derrota 1 a 0 por Independiente en el estadio Ciudad de Vicente López.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 2 de junio de 2024, en el marco de la cuarta fecha de la Liga Profesional. En esa ocasión, Platense se quedó con la victoria por la mínima diferencia como local con un gol de Mateo Pellegrino. El antecedente más reciente en la Bombonera es del 18 de agosto de 2023, por la jornada inicial de la Copa de la Liga: fue victoria de Boca por 3 a 1 con tantos de Edinson Cavani, Exequiel Zeballos y Cristian Medina (Nicolás Morgantini descontó para el Calamar).

Boca vs. Platense: todo lo que hay que saber

Fecha 5 del Grupo A del Torneo Apertura 2026.

Día : Domingo 15 de febrero.

: Domingo 15 de febrero. Hora : 19.30 (horario argentino).

: 19.30 (horario argentino). Estadio : La Bombonera.

: La Bombonera. Árbitro: Sebastián Zunino.

Boca vs. Platense: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 19.30 (horario argentino) y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium.

Flow - ESPN Premium.

Telecentro Play - ESPN Premium.

DGO - ESPN Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.62 contra los 6.39 que se repagan por un hipotético triunfo de Platense. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.61.