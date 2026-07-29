River presentó su nueva camiseta titular: los detalles que tiene, cuánto cuesta y las reacciones en las redes

River Plate oficializó este 29 de julio el lanzamiento de su nueva camiseta titular para la temporada 2026/27, un diseño que busca conmemorar los 125 años de vida institucional mediante una estética que remite a los orígenes del club. Según informaron desde la entidad de Núñez y la marca deportiva proveedora, el modelo incorpora una novedad visual destacada: una banda roja con bordes negros, un rasgo distintivo que, de acuerdo con adidas, “rinde homenaje al patrimonio del club y al apoyo apasionado de sus hinchas”.

El lanzamiento se realizó a través de una campaña audiovisual de gran alcance en redes sociales, en la cual participaron figuras destacadas de los planteles profesionales, tanto masculino como femenino. Entre los futbolistas que posaron con la nueva indumentaria se encuentran Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Lucas Martínez Quarta, Aníbal Moreno, Lucas Beltrán, Facundo Colidio, Tomás Galván y Joaquín Freitas, además de las jugadoras Carolina Ceniza y Paloma Fagiano. El video institucional, que refuerza el sentido de pertenencia bajo el lema “Todo gran legado nace de una pasión”, también incluyó cánticos característicos de la hinchada riverplatense para conectar emocionalmente con sus seguidores.

El detrás de escenas de la presentación de la nueva camiseta de River

Desde el punto de vista técnico, la prenda integra tecnología Climacool, diseñada para optimizar la transpirabilidad y mantener al deportista seco durante el juego. La estructura se complementa con un cuello redondo de estilo clásico y una composición de tejido de punto doble confeccionada en 100% poliéster reciclado. En la zona posterior del cuello, los diseñadores incluyeron un logo conmemorativo por el 125° aniversario de la fundación del club, un detalle que subraya la relevancia histórica de este ciclo. El equipo completo se completa, por tradición, con shorts negros y medias blancas.

Los detalles de la nueva camiseta de River fueron mayormente elogiados en redes Instagram (@riverplate)

Este lanzamiento se produce en un momento de renovación para el primer equipo, comandado por el director técnico Eduardo Coudet, quien busca ajustar piezas tras el inicio del Torneo Clausura. El plantel atraviesa una etapa de reestructuración con incorporaciones de peso, que incluye a los campeones del mundo Nicolás Otamendi y Ángel Correa, además del retorno de figuras como Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán.

En cuanto a la oferta comercial, el club dispuso una variedad de versiones con distintos precios para sus socios e hinchas. La camiseta versión jugador, tanto en manga corta como larga, se comercializa a $229.999 y $259.999, respectivamente. Por su parte, la versión fan tiene un costo de $149.999 para manga corta y $179.999 para la manga larga, además de permitir el estampado de nombre y número de cualquier jugador por un adicional de $40.000. Para el público femenino, la prenda está disponible desde $129.999, mientras que la línea infantil tiene un valor de $109.999. En el caso específico de Tienda River, los socios cuentan con un beneficio diferencial, donde pueden adquirir la versión fan a un precio de $135.000.

La opción "Otamendi #30" es una de las más pedidas por los hinchas

La presentación de la camiseta coincide con un periodo de alta exposición para la institución, que intenta dejar atrás la eliminación en la Copa Argentina y la caída inicial ante Barracas Central, con la mirada en el próximo compromiso ante Gimnasia y Esgrima de La Plata este miércoles 29 de julio. Mientras los hinchas debaten el diseño en las redes sociales, la dirigencia apuesta a que este emblema, inspirado en la herencia de los primeros escudos del siglo pasado, logre consolidarse como un símbolo de la nueva etapa competitiva que River Plate busca emprender este semestre.

Las reacciones de los hinchas en redes

Entre una ola de cuestionamientos por el nivel de juego de River, que provocó las derrotas consecutivas ante Belgrano, Aldosivi y Barracas Central, muchas personas decidieron ignorar la presentación de la nueva camiseta y simplemente insultaron a los jugadores, cuerpo técnico y dirigentes en los comentarios.

Los hinchas se mostraron con una inobjetable bronca por el nivel actual de River Captura Instagram

Fuera de ellos, los más destacados expresaron: “Dice el legado que le da vergüenza que este plantel se crea parte de él”; “Hermosa camiseta pero ganen un partido por favor”; “Mirá ese manto hermano, una lástima que no te dan una alegría” y “A ver si empiezan a respetar los colores”.