Giovani Lo Celso, el campeón del mundo sin medalla que también tuvo su merecida fiesta con los hinchas de la selección

Pocos jugadores en los últimos años habrán insultado al aire por su mala suerte. Giovani Lo Celso fue uno de ellos. Es un gran jugador y, cerca de cumplir 27 años, todavía tiene una carrera por delante, pero el dato duro (y cruel) dirá que fue convocado por Jorge Sampaoli para disputar el Mundial de Rusia 2018 pero no ingresó ni un minuto. Y que pese a estar entre los 26 elegidos por Lionel Scaloni (y ser muy titular) se quedó incluso fuera de la lista del plantel argentino en Qatar 2022 . Fue el primer titular de ese mediocampo que salía de memoria tras conquistar la Copa América 2021 y que luego terminaría trastocado en los comienzos de la última cita mundialista. Sin embargo, Lo Celso también fue campeón. A su manera, sin medalla, pero fue campeón por el reconocimiento que tuvo de sus compañeros, porque siempre encontró un punto de apoyo para levantarse, porque -como nadie- merecía ese aplauso y recibimiento que le dio el hincha argentino en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Fue titular en el 7-0 a Curazao de este martes, le dio dos asistencias a Messi de su sello y se abrazó con todos. El destino intentó cerrar un círculo.

La baja de Lo Celso había pegado duro en todo el vestuario argentino. Todo se potenció cuando se confirmó un desprendimiento del bíceps femoral derecho, lesión por la que se tuvo que operar. El volante surgido en Rosario Central se lesionó en un partido de Villarreal contra Athletic de Bilbao, el 30 de octubre, por La Liga de España. Fue la decisión que más le dolió tomar a Scaloni en la famosa lista de 23 que terminó siendo de 26 por el cambio en la norma de la FIFA. El 12 de noviembre de 2022 , el futbolista zurdo rompió el silencio para expresar su dolor.

“La verdad es que fueron días muy duros y tristes para mí. Como sabrán, la lesión me tendrá apartado un tiempo afuera de las canchas. Cualquier niño sueña con estar en el torneo más lindo del mundo. Intenté por todos los medios posibles, pero no hubo forma”, escribió en su cuenta de Instagram. “Le deseo lo mejor al grupo y no tengo dudas que representará al país de la mejor manera. Gracias por todos los mensajes de cariño en estos días. Quiero desearle lo mejor al grupo que le toca ir, que no dudo que representará al país de la mejor manera. Estaré apoyando como un argentino más desde donde sea. Gracias por todos los mensajes de apoyo y cariño recibidos durante estos días”. Y había cerrado con un mensaje de aliento: “Vamos Argentina”.

Lo Celso se aferraba a una pequeñísima esperanza para estar en Qatar 2022, pero el diagnóstico forzó aún más las fechas y complicó decisivamente las posibilidades del mediocampista de ser incluido en la lista definitiva de la selección argentina para la Copa del Mundo. Scaloni se quedó sin uno de sus jugadores preferidos. “Numéricamente hay reemplazante, pero futbolísticamente no. Hay otros con condiciones diferentes. Es evidente que Gio nos ha dado un montón”, había dicho el entrenador mientras esperaba el desenlace de la situación, mientras tiraba paredes con el paso de los días para ver si iba a poder contar con Lo Celso. Y no bien se enteró de la noticia, el DT había comentado: “Le dije a Lo Celso que la salud es lo primero”.

El homenaje a en apoyo a Gio Lo Celso (Foto Instagram @leomessi)

Un dolor inmenso. Pero más aún con el futbolista que buscaba revancha luego del mal trago de, tampoco, no haber jugado ni un minuto bajo la conducción de Jorge Sampaoli en Rusia 2018. Sí había festejado en la final ante Brasil en el Maracaná, por la Copa América 2021 y en la Finalissima ante Italia, en Londres, en 2022.

Lo Celso había hecho esfuerzos para llegar con continuidad al Mundial. Incluso por eso había cambiado de club. Había dejado Tottenham de Inglaterra para recalar en el Villarreal. El 15 de agosto de 2022 fue la presentación en España. El dueño de su pase, Tottenham, no tenía intenciones de tenerlo en su equipo. Y Gio volvió al equipo donde había tenido seis meses muy buenos.

Después de quedar afuera de la lista de Scaloni por una lesión, la selección nacional le envió un mensaje a Lo Celso antes del triunfo con Emiratos Árabes; Lionel Messi lo replicó en sus redes y el jugador del Villareal le agradeció "por tanto" Instagram: @locelsogiovani

“Dicen que uno siempre vuelve a los lugares donde fue feliz”, publicó Lo Celso en sus redes sociales, con los pulgares arriba y luciendo la camiseta del Submarino Amarillo. El exjugador zurdo de Rosario Central llegó a Tottenham en 2019 procedente del Real Betis y realizó una primera temporada positiva con el club inglés, pero luego perdió su lugar como titular. Por ese motivo, en febrero pasado fue cedido a préstamo a Villarreal y hizo un destacado aporte para una gran temporada, en la que el equipo español llegó a las semifinales de la Champions League (eliminación ante Liverpool). Lo Celso en Inglaterra había generado intranquilidad en el cuerpo técnico de Scaloni, que pretendía que todos los jugadores lleguen en activa competencia al Mundial. Lo Celso hizo fuerza de su lado, pero eso tampoco le alcanzó.

En Rusia 2018, un Mundial sin explicación, no jugó ningún minuto, a pesar de que en los partidos amistosos el seleccionador Jorge Sampaoli lo exponía como socio de Lionel Messi.

Giovani Lo Celso con Emilia, su primera hija

Pero la vida quita y también da. El 29 de noviembre de 2022, apenas un puñado de días de haberse quedado afuera del Mundial, fue papá de Emilia, su primera hija. En su cuenta de Instagram, alojado en Valencia, España, el mediocampista del Villarreal posteó tres fotos de su beba recién nacida y resaltó su emoción junto a su pareja Magui Alcacer. “A veces las lágrimas son de tristeza y otras veces de emoción. Todo esto en muy poco tiempo. Bienvenida, hija. Gracias mami por tanto esfuerzo y amor”. Ese posteo enseguida generó la alegría compartida de sus compañeros de la selección, Rodrigo De Paul, Ángel Di María, Germán Pezzella, Gerónimo Rulli, Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico.

Volvió ante Curazao: “Cuando tuve que operarme, cuando vi que era imposible jugar en Qatar, tuve que dar vuelta la página, y lo único que pensaba era volver a ponerme esta camiseta y pensar en disfrutar de volver a jugar para Argentina, porque esto es lo más lindo que hay. Si era por mí, iba en una pierna, pero la vida me lo puso así. Fueron muchos meses de recuperación. Cuando estaba en el sillón y vi que salieron con la pancarta con mi nombre en el último amistoso me puse a llorar solo, le estoy agradecido a mis compañeros por las muestras de cariño y afecto que tuvieron conmigo”, dijo tras el partido.

Casualidades del destino, su reencuentro con la gente y los aplausos no fue ante Panamá, en el Monumental, sino frente a Curazao, en Santiago del Estero. A la hora del reconocimiento, al campeón del mundo sin medalla también le tocó esperar. Pero ahí está Lo Celso, siempre con una sonrisa. Como si no hubiera pasado nada.