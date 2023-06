Giovanni Simeone: de la opción de compra que pagó Napoli a un 9 que deberá lucharla, tanto en su club como en la selección argentina

escuchar

Lionel Scaloni se maneja con certezas. Afirmaciones que le dieron el título de la Copa del Mundo conseguido en Qatar 2022. Entonces, habrá poco para tocar en el corto plazo. Una cosa es que el entrenador de la selección argentina vaya proyectando una renovación a futuro, otra muy distinta es que las alteraciones se vean ahora. Por lógica, el DT les dará continuidad a los titulares que fueron campeones del mundo. Y en el puesto de centrodelantero aparecen muy por encima de los demás Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Lo que por ahí sorprendió este jueves fue que Scaloni no se la juegue por el tercer 9 en cuestión, Giovani Simeone, sobre todo porque quien apareció ante Australia como falso 9 fue Alexis Mac Allister, una de las grandes revelaciones del Mundial pero que es mediocampista.

Julián Álvarez se había sumado más tarde por lo festejos de Manchester City, reciente campeón de la Champions League. Lautaro Martínez, subcampeón de la Champions con el Inter, no fue convocado por Scaloni pero fue de común acuerdo con el delantero, ya que se está sometiendo a un tratamiento en su tobillo derecho, el mismo que le trajo grandes problemas en la antesala del Mundial de Qatar 2022 y por el cual no pudo mostrar su mejor versión en la cita mundialista. Otro 9 que era muy utilizado por Scaloni fue Joaquín Correa (Inter). En este contexto, todo apuntaba a que iba a tener su chance el Cholito Simeone, el centrodelantero “natural” que tenía el DT entre los convocados, pero no fue titular.

Justo el día que Napoli hizo uso de la opción de compra y desembolsó 12.000.000 de euros para retenerlo, la única certeza que tiene Giovanni Simeone hoy es que tendrá que pelearla, tanto para ganarse un lugar en el club italiano que acaba de salir campeón de la Serie A como en la selección argentina campeona del Mundo.

“El SSC Napoli comunica que ha ejercido la opción de compra, en firme, al Hellas Verona, de los derechos de inscripción del jugador Giovanni Simeone hasta el 30 de junio de 2026 con opción de prórroga del contrato por parte del club hasta el 30 de junio de 2027″, dijo el club en un comunicado.

Giovanni Simeone firmó contrato hasta 2026, con opción a extenderlo por otra temporada, con Napoli, flamante campeón del fútbol italiano que confirmó el acuerdo oficialmente en su cuenta de Twitter. El club pagó por su pase a Hellas Verona, que lo había cedido a préstamo con una opción de compra definitiva a comienzos de temporada. Al futbolista, en tanto, le ofreció contrato por unos 2,5 millones de euros anuales , conforme con su rendimiento en el equipo que conquistó el scudetto al mando de Luciano Spalletti, según informa la agencia ANSA.

Giovanni Simeone, en un entrenamiento en China, con la selección argentina Instagram

El entrenador, que decidió interrumpir su vínculo con Napoli anticipadamente, utilizó bastante poco a Simone, pues contaba con el nigeriano Victor Osimhen, “capocannoniere” del torneo con 26 festejos. El argentino celebró nueve en 25 partidos del campeonato (la mayoría de los cuales ingresando desde el banco de suplentes), en siete de la Champions League y en uno de Copa Italia. Se destacan los cuatro que celebró en el torneo continental (incluido un doblete frente a Glasgow Rangers) y de los que convirtió en el campeonato en el del triunfo por 2-1 frente al Milan y en la última fecha ante Sampdoria.

Ese último gol del Cholito, un verdadero golazo, fue con dedicatoria incluida al eterno Diego Maradona, en el estadio que lleva el nombre del recordado campeón mundial argentino y frente a la ex esposa del astro, Claudia Villafañe, presente junto a la madre de Simeone, Carolina Baldini. El delantero, de 27 años, f ue convocado por Lionel Scaloni a la selección argentina que disputó el primero de dos amistosos este jueves en Pekín ante Australia.

Simeone estuvo en el banco de suplentes en un amistoso en el que no ingresó, aunque podría tener la chance de jugar en el próximo, el lunes frente a Indonesia en Yakarta. Lo cierto que el Cholito estuvo hasta el final con chances de integrar la lista de 26 para estar en el Mundial pero finalmente no ingresó.

Giovanni Simeone celebra el 3-0 ante Liverpool, por la Champions League 2022 Mondadori Portfolio - Mondadori Portfolio Editorial

“El sueño de estar en la lista no se abandona. Hay muchos buenos jugadores y el grupo está muy fuerte, entonces se hace difícil entrar a un lugar en el que todo marcha bien. Lo único que tengo que hacer es estar listo para poder ofrecer mi granito de arena. Llegué a preguntarme si estaré al nivel de poder competir y me cuestiono qué cosas debo mejorar para poder pertenecer. Quizá solo sea tener paciencia y esperar mi momento. Por eso, siempre voy a estar preparado. Cada domingo cuento con la posibilidad de demostrarle a Scaloni que quiero estar. La selección es un lugar único y si no estoy ahora, mañana iré de vuelta para intentar convencerlos a todos”, había dicho Simeone en octubre de 2022, en declaraciones a LA NACION, cuando su nombre todavía aparecía en el radar de Scaloni para ir a Qatar.

El hijo de Diego Simeone, técnico del Atlético Madrid, espera tener más rodaje en Napoli la próxima temporada al mando de un nuevo entrenador. El flamante DT es el francés Rudi Garcia, informó también este jueves Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli.

Giovanni Simeone cuenta con enormes cualidades, aunque de cara a este nuevo comienzo en 2023 entre la temporada europea y la selección, la tiene que pelear de atrás. Está en su esencia y puede lograrlo. Tiene condiciones y mentalidad para lograrlo.

LA NACION