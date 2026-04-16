Carolina Baldini viajó a Torino para visitar a su nieto y compartió un tierno álbum de fotos familiar

Carolina Baldini viajó a Torino, Italia, y se encontró con su hijo, Giovanni Simeone, su nuera, Giulia Coppini y su nieto: Tullio. La exmodelo compartió en Instagram un álbum de fotos tiernas de sus días en el norte del país europeo en diferentes paseos y momentos tiernos con el bebé entre brazos. Ese posteo ganó protagonismo entre los seguidores del clan Simeone y cosechó diferentes reacciones de amor.

Carolina Baldini fue a ver un partido de su hijo (Fuente: Instagram/@carobal14)

Desde que Tullio llegó a este mundo, Baldini se volvió inseparable de su nieto, pese a que las demandas laborales y las distancias dificultan verse cada día. Decidida a crear experiencias y recuerdos con el bebé, es que volvió a Europa para encontrarse con su familia y disfrutar de unos días primaverales.

Carolina Baldini junto a Giovanni Simeone y su nieto, Tullio (Fuente: Instagram/@carobal14)

La exmodelo aseguró que esta travesía se volvió un refugio de tranquilidad y en cada postal se la vio feliz de estar al lado de su hijo, nuera y nieto. “El amor y la paz que necesitaba. Unos días en Torino”, manifestó junto a las fotos.

Carolina Baldini y la comparación que hizo con su nieto

La primera imagen que aparece en el carrusel es la de ella mientras sostiene a Tullio entre brazos. La abuela lo mira con ternura, maravillada, a la vez que él duerme. A continuación, añadió un video comparativo del mes del bebé y otro de los tres meses. Esto sirvió para evidenciar cuánto creció en tan poco tiempo.

Baldini viajó a Torino para ver a su nieto Tullio (Fuente: Instagram/@carobal14)

En la tercera foto, Baldini apareció en la plaza central de la ciudad italiana con su familia. Luego sumó una en donde se la vio con Giovanni y Tullio, a quien le adhirieron un emoticono de lentes de sol para no mostrar su cara.

Caro Baldini en la cancha jutno a su nieto Tullio (Fuente: Instagram/@carobal14)

Como mamá orgullosa, Baldini también asistió a un partido de Giovanni con el Torino F.C y allí también se fotografió en la tribuna con Tullio. Incluso, agregó a ese álbum una imagen del futbolista con el bebé en brazos antes de iniciar el partido. Para concluir ese resumen de los días que experimentó en Italia, la exmodelo enseñó el libro que leyó y que le permitió concebir este viaje desde otra perspectiva: Los 8 hábitos ocultos para una vida plena. La riqueza que el dinero no puede comprar, de Robin Sharma.

La tierna foto que compartió Baldini de su hijo y nieto

Luego de subir esta serie de fotos, en la sección de comentarios no tardaron en reaccionar sus seguidores. En primer lugar, lo hizo su propia nuera, Giulia, que plasmó: “¡¡Lo que te extrañamossss!! La abuela volvió”. Luego otras personas también se expresaron con mensajes como: “Literalmente, la riqueza que el dinero no puede comprar. Hermoso tiempo compartido”; “Qué bella familia”; “Qué linda esa abuela, qué presente a pesar de que vive lejos su hijo; obvio, tener la oportunidad de viajar, ella lo re hace. Me encanta. El vínculo abuelos/nietos es lo más hermoso del mundo”.

La reacción de los seguidores ante el posteo de Baldini (Fuente: Instagram/@carobal14)

Tullio se transformó en el segundo nieto de Baldini, luego del nacimiento de Faustino el 25 de octubre, fruto de la relación entre Eva Bargiela y Gianluca Simeone. Giulia Coppini dio a luz el 11 de enero en Italia y nuevamente reunió a todo el clan con el propósito de acompañar a los padres primerizos en aquel momento tan especial.