Gol de Enzo Fernández y pinceladas de Buonanotte en el debut en Chelsea del entrenador Rosenior

“Oooohhh, Esou Fenaaaades”. La pronunciación de los hinchas de Chelsea en el cántico de aliento al capitán acompañó la ejecución del penal que en la última acción del partido puso el 5-1 sobre Charlton por la tercera rueda de la FA Cup. Enzo Fernández jugó los últimos 25 minutos, dentro de la rotación en la formación que dispuso el director técnico debutante, Liam Rosenior, que exactamente una semana atrás dirigía a Racing, de Estrasburgo, el club que debió liberarlo para que asumiera en el que tiene el mismo propietario, el consorcio estadounidense BlueCo.

En el recambio que hubo en alineación para enfrentarse con el 19° en la liga Championship (segunda categoría), Facundo Buonanotte tuvo los minutos con que no cuenta en la Premier League (en 21 fechas solo jugó 45 a mediados de septiembre). El volante surgido en Rosario Central fue titular, como volante ofensivo, por delante del doble pivote que integraron Andrey Santos y Moisés Caicedo.

De buenas conducción y pegada, Buonanotte se encargó en más de una ocasión de las jugadas de pelota detenida. Ejecutó un preciso tiro libre al primer palo para el cabezazo de Tosin Adarabioyo, autor del 2-0. En un contraataque que Alejandro Garnacho construyó por la izquierda, Buonanotte llegó por el medio para recibir y rematar en la entrada al área; un despeje del arquero William Mannion cayó en los pies de Marc Guiu para el 3-1.

Facundo Buonanotte cubre la pelota frente a Conor Coventry; el ex futbolista de Rosario Central actuó como volante ofensivo y dejó destellos. Chris Lee - Chelsea FC - Chelsea FC

Si bien el resultado lleva a suponer que Chelsea goleó sin exigirse mucho, el 1-0 se dio recién en el tiempo adicionado de la primera etapa, con un disparo del neerlandés Jorrel Hato. La superioridad de Chelsea se acentuó en la segunda mitad, cuando fueron ingresando varios titulares: Fernández, Pedro Neto, Estevão y Liam Delap. Por razones físicas fueron preservados Reece James, Malo Gusto y Cole Palmer. Garnacho estuvo cerca de dejar su rúbrica en el marcador con un derechazo combado que salió junto a un poste.

El conjunto de Londres necesita recuperar terreno en la Premier League, en la que cayó al octavo puesto como consecuencia de haber obtenido solo tres puntos de los últimos 15. En la Champions League se ubica 13°, plaza que por el momento lo lleva al playoff clasificatorio para los octavos de final.

Si bien se debe reparar en que Charlton es un adversario de una categoría inferior y que no atraviesa un buen momento, Rosenior es el primer entrenador en debutar con un triunfo en Chelsea desde que en 2016 lo consiguió Antonio Conte. Un DT flamante tampoco se presentaba con una victoria por cuatro goles de diferencia desde el 4-0 a Portsmouth en 2008, con Luiz Felipe Scolari.

Liam Rosenior da indicaciones durante su debut en Chelsea; londinense de 41 años, es el elegido para suceder al despedido DT Enzo Maresca. BEN STANSALL - AFP

Rosenior, nacido en Londres y de 41 años, fue despedido de Hull en 2024 en la Championship. En algunos momentos compaginó su trabajo de entrenador con columnas de opinión en el diario The Guardian. Firmó hasta junio de 2032 en un club que en los últimos cinco años invirtió 2000 millones de euros en contrataciones.

Asume un cargo en el que su antecesor, Enzo Maresca, fue despedido pese a haber ganado el Mundial de Clubes en julio pasado y la Conference League un mes y medio antes. Medios ingleses informaron del hartazgo de Maresca por la intromisión de la dirección deportiva del club en las formaciones del equipo.

Lo más destacado de Charlton 1 - Chelsea 5

Rosenior tuvo un aterrizaje placentero con el 5-1: “Sí, quedé muy contento con la actitud del equipo. Me sentí muy feliz con la unión y el espíritu del grupo. Con la intensidad con que corrieron, ganando duelos, cabezazos, todo lo básico. Y de ahí viene la alegría. Algunas de nuestras jugadas fueron hermosas. Mi estilo de juego no es aburrido, sino que trata de ganar partidos con constancia. Necesito confiar en los jugadores y hoy me devolvieron esa confianza. Me han dado motivos reales para ser optimista en el futuro”.