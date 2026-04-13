Con Cuti Romero al límite, Scaloni reabre la puja por los últimos cupos: quiénes son los candidatos

Para Argentina, la recta final hacia el Mundial atraviesa su tramo más sinuoso. Luego del paso en falso en la fecha FIFA ante Mauritania, la goleada frente a Zambia pareció dejar atrás ese mal trago y volver a alinear al equipo y al público detrás de un objetivo central. Sin embargo, lo que vino después volvió a cargar de incertidumbre el panorama: este lunes se confirmó que Cristian Romero, líder de la defensa y pilar fundamental en el equipo de Lionel Scaloni, estará entre seis y ocho semanas fuera de las canchas por una lesión de grado 1 en el ligamento colateral interno de la rodilla derecha. De esa forma, el cordobés llegaría a la Copa del Mundo al límite, posiblemente sin rodaje, lo que obliga al cuerpo técnico a revisar la lista de 26 futbolistas que tenía prácticamente definida. Aunque Cuti mantendría su lugar, la incógnita ahora es si sumar o no un central más al plantel.

Si bien los estudios médicos no arrojaron el peor resultado -se temía una rotura ligamentaria, que habría implicado de seis a ocho meses de recuperación-, lo cierto es que uno de los bastiones de la generación campeona en Qatar no llegará en óptimas condiciones al estreno en la Copa del Mundo, para el que restan poco más de dos meses. No volverá a jugar con Tottenham y tampoco estaría disponible para la fecha FIFA de junio, que se disputará con el plantel ya asentado en Estados Unidos y servirá para que el técnico le dé rodaje al equipo en la antesala del debut ante Argelia, el 16 de junio, en el Arrowhead Stadium, en Kansas.

La lesión de Cristian Romero, este domingo, frente a Sunderland: tendrá entre seis y ocho semanas de recuperación.

Conviene recordar: Romero sufrió un fuerte golpe este domingo, durante el segundo tiempo de la derrota de los Spurs, 1 a 0 frente a Sunderland. Perseguido por Brian Brobbey, intentó cubrir la pelota para facilitar la salida del arquero, Antonín Kinský, pero, al ser empujado por el delantero rival, terminó impactando con su rodilla en el rostro de su compañero, quien lo detuvo en seco y le provocó involuntariamente el choque: Cuti dejó la cancha entre lágrimas y se retiró con dificultad, aunque sin necesidad de camilla.

Scaloni dejó en claro que, a la hora de disputar una competencia del calibre de un Mundial, no pueden darse ventajas de ningún tipo: en 2022, dio de baja a Nicolás González y Joaquín Correa, quienes no llegaban al 100% de sus posibilidades y, aunque se encontraban en Doha junto al equipo, no fueron tenidos en cuenta.

En esta ocasión, por el peso que Romero tiene dentro del equipo, todo indica que el futbolista de 27 años estará entre los elegidos, aunque será necesario evaluar opciones que no estaban en los planes, como, por ejemplo, utilizar una de las plazas destinadas al mediocampo para reforzar la última línea.

Lionel Scaloni tendrá plazo hasta el 30 de mayo para presentar la lista final. Manuel Cortina

En principio, la intención de Scaloni es contar con cinco zagueros, la misma cantidad que en Qatar 2022. En aquella Copa, los elegidos fueron Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Lisandro Martínez y uno que podía cumplir la doble función de central y lateral: Juan Foyth, quien hoy se encuentra en recuperación de una rotura del tendón de Aquiles izquierdo y quedó al margen de la consideración del entrenador.

En lugar de Pezzella, quien, tras la Copa América 2024, casi no volvió a tener oportunidades, aparece Leonardo Balerdi como principal candidato a reemplazar al bahiense, pese a que no ha tenido tantas oportunidades de jugar -nueve partidos, cuatro como titular- y a que no pudo estar en los amistosos de marzo por una molestia en el gemelo derecho.

Lisandro Martínez, defensor de Manchester United, aparece como la primera opción de Scaloni para reemplazar a Romero. DARREN STAPLES - AFP

El sucesor de Foyth, en tanto, saldría de la puja entre Marcos Senesi, Facundo Medina y Lucas Martínez Quarta. Al menos uno integrará la nómina final, aunque, si Romero llega con lo justo, Scaloni no descarta fortalecer ese sector.

El entrenador ya tiene definida gran parte de la base que competirá en el Mundial. Descontando que Juan Musso será el tercer arquero y que Valentín Barco terminó de afianzarse en el último llamado, -en la que, además de marcar un gol ante Zambia, fue muy elogiado por el propio técnico-, quedarían solo dos puestos por definir: una alternativa para Nicolás Tagliafico en el lateral izquierdo, con Marcos Acuña y Gabriel Rojas como principales candidatos; y otro para un volante: Giovani Lo Celso, quien reapareció este fin de semana en Betis tras 80 días de inactividad; Franco Mastantuono, de presente irregular en Real Madrid, o Gianluca Prestianni, quien, aunque no sumó minutos con la selección, aportaría una característica diferente. De todos modos, la situación de Romero podría reconfigurar el mapa de la convocatoria.

Juan Foyth, alternativa en Qatar 2022, quedó fuera de la consideración de Scaloni tras sufrir una rotura en el tendón de Aquiles derecho. JOSE JORDAN - AFP

En ese contexto, una eventual citación de Medina podría ofrecer una solución integral, dado que, al igual que Lisandro Martínez, el defensor de Marsella puede actuar tanto como central como lateral izquierdo, lo que permitiría potenciar la última línea y, a su vez, mantener disponible la plaza para un volante. El exTalleres tuvo citaciones salteadas a lo largo del proceso: acumuló seis suplencias, fue titular ante Indonesia y Colombia y sumó tres ingresos desde el banco.

Aunque fue baja a finales de 2025 por un esguince de tobillo derecho, parece haber perdido terreno, y en la última fecha FIFA su lugar fue ocupado por Martínez Quarta, un jugador que reapareció en la selección luego de casi dos años ausente.

Lucas Martínez Quarta reemplazó a Balerdi en la selección durante los amistosos con Mauritania y Zambia. @Argentina

A la hora de conformar la prelista de 55 futbolistas que el cuerpo técnico ya elevó a la AFA, previa a los amistosos con Mauritania y Zambia -y que no salió a la luz-, Scaloni también barajó variantes como Agustín Giay, a quien proyecta como stopper en una hipotética línea de tres; Tomás Palacios, que tuvo su primera citación pero no sumó minutos; Lautaro Rivero, que debutó en octubre ante Puerto Rico y no logró sostener el nivel; y Mariano Troilo, hoy en Parma, que fue parte de la convocatoria para las eliminatorias ante Chile y Colombia en 2025, aunque tampoco tuvo minutos.

Hay un dato que ordena la planificación: cuando venza el plazo para presentar la lista, el sábado 30 de mayo, Romero llevará seis semanas y seis días de recuperación, por lo que Scaloni tendrá un panorama más claro sobre su puesta a punto y contará con cierto margen para analizar alternativas. En caso de que no llegue al debut, quien ocuparía su lugar entre los once sería Lisandro Martínez, con Otamendi corrido a la derecha. Esa fórmula ya fue titular en cuatro partidos: ante Chile, por eliminatorias en 2022; frente a Emiratos Árabes, en la previa del Mundial de Qatar; ante México, por la fase de grupos; y contra Guatemala, en un amistoso disputado en 2024, en Washington. Otamendi está suspendido para e debut del Mundial, pero la FIFA podría “limpiar” las tarjetas de todos los que deban cumplir por una expulsión.

Lisandro Martínez le TIRÓ DEL PELO a Calvert-Lewin y, luego de la revisión del VAR, se fue expulsado con el Manchester United perdiendo 2-0 ante Leeds...



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Lo curioso fue que este lunes Lisandro Martínez -luego de destacarse en una jugada por evitar un gol en la línea de su arco- fue expulsado en Marchester United ante Leeds por tirarle del pelo al delantero Calvert-Lewin, medida que tomó el árbitro Paul Tierney tras revisar la jugada en el VAR.

Para Scaloni, ahora, es tiempo de asimilar el golpe y, mientras tanto, comenzar a examinar variantes. Porque una baja como la de Cuti Romero modifica mucho más que el once inicial: altera el corazón de una defensa pensada para pelear el título.