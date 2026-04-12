El golazo de rabona de un defensor marroquí que será candidato al Premio Puskás

Una verdadera joya se dio en el fútbol africano. En el duelo entre Maghreb Fez y Wydad AC, correspondiente a la jornada 12 de la primera división del fútbol marroquí, un defensor convirtió un golazo. La definición, a través de un fabuloso recurso, fue de Driss El Jabali y por la gran conquista se posiciona como un firme candidato a ser uno de los mejores goles del año.

Se disputaban 35 minutos de la segunda parte en el estadio Complexe sportif de la ciudad de Fes y el equipo local, Maghreb atacaba por el sector derecho del campo de juego. Un pase en profundidad fue adentro del área para Adam Brika, que quedó de espalda al arco, levantó la cabeza y vio que se acercaba Driss El Jabali. El marcador central recibió afuera del área y como quedó perfilado para pegarle de zurda, prefirió darle con su pierna hábil y le pegó ¡de rabona! al segundo palo.

El arquero de Wydad AC El Mehdi Benabid se estiró para atajarla, pero la pelota se metió en el arco. Un golazo y algarabía total. El Jabali salió corriendo para celebrarlo y todos los compañeros lo fueron a buscar. Algunos se agarraban la cabeza porque no podían creer el golazo que marcó el defensor de 28 años.

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La conquista podría tener lugar como uno de los candidatos al Premio Puskás que la FIFA concede desde el año 2009 al autor del mejor gol anotado durante la temporada de fútbol profesional. El galardón fue creado en honor y en memoria de Ferenc Puskás, capitán y estrella de la selección de fútbol de Hungría. Tres argentinos fueron ganadores de este premio: en 2020/2021 lo obtuvo Eric Lamela, justamente con un golazo de Rabona; en 2023/2024, Alejandro Garnacho, con una gran chilena y en 2024/2025, Santiago Montiel, con una media chilena desde afuera del área.

Con ese único tanto que sorprendió a todos en el fútbol africano, Maghreb Fez ganó 1 a 0 y alcanzó la punta de la GNF 1, la liga más importante del fútbol de Marruecos. Llegó a 31 puntos y lo siguen de cerca AS Far de Rabat, Raja Casablanca y el propio Wydad AC, también de Casablanca, los tres con 30 puntos. A pesar de que resta mucho para la finalización del torneo, el equipo de Fez, fundado en 1946 busca su quinto título en la primera división del fútbol marroquí, algo que no logra desde 1985.

Vale destacar que Maghreb Fez es un club ganador en el país ubicado al noroeste de África. También obtuvo una Copa Confederaciones africana en 2011, ganó la Supercopa de la CAF 2011/2012 y levantó la Copa de Marruecos en cuatro ocasiones: 1980, 1988, 2011 y 2015. Además, estuvo en la segunda división en tres oportunidades y logró los ascensos en 1997, 2006 y 2020.