Goles de Santiago Castro y Mateo Pellegrino en Italia, para los festejos de Bologna y Parma

La Serie A de Italia siguió su marcha este domingo con cinco partidos, pero entre ellos se destacaron dos centrodelanteros argentinos que se anotaron en las redes para darles la victoria a Parma y Bologna, en los partidos ante Hellas Verona (2-1) y Torino (2-1), respectivamente. Se trata de Mateo Pellegrino, fundamental en el triunfo de Parma como local, ante su gente, y de Santiago Castro, que con un gran movimiento aportó el tanto para el éxito de Bologna como visitante. El exVélez sumó su 7° festejo en el campeonato y lucha por ganarse un lugar en la lista de Lionel Scaloni para el próximo Mundial que se desarrollará a mitad de año en Estados Unidos, Canadá y México.

Mateo Pellegrino selló el agónico triunfo por 2-1 que Parma celebró como local ante Hellas Verona por la fecha 25 de la Serie A, en la que Cremonese y Genoa igualaron 0-0 en otro duelo entre equipos que pelean por la permanencia. El español Adrián Bernabé abrió el marcador a los 4 minutos para Parma, que se quedó con la victoria gracias al gol que Pellegrino marcó en el tercer minuto adicionado del complemento tras el empate transitorio del marroquí Abdou Harroui (43′, de penal) para Hellas Verona. Pellegrino anotó con un gran cabezazo, de esos tantos propios que el exVélez mejor resuelve, tras recibir un centro desde la derecha al punto penal.

El festejo de Mateo Pellegrino sobre el final Massimo Paolone� - LaPresse�

Parma, que alineó a los argentinos Lautaro Valenti (amonestado y reemplazado durante el descanso) y Pellegrino, cuyo compatriota Christian Ordoñez ingresó a los 90+5′ por el brasileño Gabriel Strefezza (también fue titular), escaló al duodécimo puesto con 29 puntos. A su vez, Hellas Verona, que sufrió la expulsión del nigeriano Gift Orban a los 12 minutos, volvió a caer al último puesto del torneo con 15 unidades, la misma cantidad que Pisa.

Por su parte, Cremonese y Genoa quedaron con 24 puntos, sólo tres más que Fiorentina, que este sábado venció por 2-1 al Como (41) y Lecce, que este lunes visitará al Cagliari (28) en el duelo que completará la jornada.

Cagliari alineó al exBanfield y Boca Martín Payero (reemplazado a los 58′) e incluyó al paraguayo Antonio Sanabria en la segunda etapa, mientras que Genoa contó con el mexicano Johan Vásquez y el brasileño Júnior Messias (reemplazado a los 72′), cuyo compatriota Alexsandro Amorim ingresó cuando faltaba un minutos para cumplir los 90.

Santiago Castro festeja su gol para Bologna Marco Alpozzi� - LaPresse�

El exdelantero de Vélez selló la victoria por 2-1 que Bologna celebró en su visita al Torino. Castro llegó a 7 conquistas en el torneo al sellar a los 25 minutos de la segunda etapa la victoria de su equipo, que había abierto el marcador a los 4 del complemento con un gol en contra del croata Nikola Vlasic, quien se había dado el gusto de reivindicarse al empatar transitoriamente a los 62′ tras capturar el rebote de la atajada del polaco Lukasz Skorupski ante un zurdazo del colombiano Duván Zapata.

Fue un gran movimiento el de Castro para la anotación de su tanto: primero recibió la pelota de espalda, pegado a su marca, pero giró hacia su izquierda y cuando todos pensaban que podía resolver con su pie inhábil, terminó punteando la pelota con derecha para que ingrese junto al palo derecho del arquero.

Bologna, que alineó al colombiano Jhon Lucumí y a Castro (reemplazado a los 83′), y al exGimnasia y Esgrima La Plata Benjamín Domínguez, delantero que ingresó a los 29 del segundo tiempo, escaló al octavo puesto con 33 puntos, la misma cantidad que Lazio, al que supera por su mejor diferencia de gol (+2 y 41).

A su vez, Torino, que contó con Giovanni Simeone, el chileno Guillermo Maripán (amonestado) e incluyó a Zapata al inicio del complemento, quedó decimocuarto con 27 puntos, seis más que Fiorentina y Lecce.