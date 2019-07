Golpe a la barra brava de Unión: cinco hinchas detenidos en la cancha de Racing

Los cinco barrabravas de Unión detenidos en Avellaneda antes del encuentro con Racing. Crédito: APREVIDE

26 de julio de 2019

En la antesala del partido entre Racing y Unión, que abrió la Superliga, la policía bonaerense detuvo a los jefes de la barra brava del equipo de Santa Fe, en un operativo conjunto entre la APrevide y el personal del programa Tribuna Segura. Los detenidos fueron cinco barrabravas que intentaron vulnerar los controles para ingresar al estadio de Avellaneda y, además, tenían antecedentes. Uno de ellos había sido incluido en la lista de derecho a admisión de ese programa tras protagonizar incidentes en el Mundial de Rusia, el año pasado.

Además, la policía provincial secuestró una importante cantidad de bebidas alcohólicas y de envases vacíos que estaban en el ómnibus en el que viajaban los violentos. Pocos días antes se había definido que este encuentro tendría hinchas visitantes. Y así fue: unos 2500 simpatizantes tatengues presenciaron la primera fecha del certamen en el Cilindro de Avellaneda. En Santa Fe fueron vendidas unas 1800 generales y 200 plateas, y los dirigentes del club rojiblanco consiguieron 500 generales más, que fueron expendidas en el estadio de Racing.

La primera fecha de la Superliga presenta una novedad en cuanto a seguridad: para los cinco partidos por desarrollarse en la provincia de Buenos Aires está prevista la concurrencia de público visitante. Además de Racing 0 vs. Unión 0, lo tendrán Lanús vs. Gimnasia (este sábado a las 17.45), Estudiantes vs. Aldosivi (domingo a las 11), Defensa y Justicia vs. Independiente (domingo a las 17.45) y Arsenal vs. Banfield (lunes a las 19). En todos habrá estrictos operativos de seguridad, como el que en la noche de este viernes dio sus frutos.

