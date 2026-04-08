El insólito caso de Antoine Griezmann: hoy cumplen sus tres hijas que nacieron en tres años diferentes

El 8 de abril no es un día más del calendario para Antoine Griezmann. Es la fecha en la que se convirtió en padre por primera vez, y por segunda y por tercera. Tres de sus cuatro hijas, fruto de su relación con su esposa Erika Choperena, nacieron exactamente el mismo día con un par de años de diferencia. La coincidencia se volvió viral en las redes sociales y hasta el propio Atlético de Madrid les deseó feliz cumpleaños a las tres niñas.

El 8 de abril de 2016, el campeón del mundo con la selección francesa de fútbol se convirtió en padre por primera vez de una niña llamada Mía. Exactamente tres años después, el 8 de abril de 2019 agrandaron la familia con la llegada de Amaro y el 8 de abril de 2021 sumaron una quinta integrante al clan Alba. Hoy las tres niñas cumplen 10, 7 y 5 años respectivamente y su madre mostró que las sorprendió con globos metálicos de sus edades.

Las tres hijas de Antoine Griezmann nacieron el 8 de abril; Mía en 2016, Amaro en 2019 y Alba en 2021 (Foto: Instagram @eri_chope)

Esta coincidencia no pasó desapercibida. A diferencia de lo que podría presuponerse, el propio Griezmann aseguró que no indujeron el parto y ni estipularon que sus tres hijas nacieran exactamente el mismo día en un período de cinco años. “No fue planeado ni deseado, simplemente sucedió, pero también es un día que quedará grabado para siempre en la memoria de toda la familia, especialmente entre hermanos”, le aseguró el futbolista al medio francés Journal De Femmes en 2023.

Este 8 de abril las hijas del futbolista francés cumplen 10, 7 y 5 años (Foto: Instagram @eri_chope)

¿Cómo lograron que eso sucediera? Ni el propio Griezmann ni su esposa lo saben. “No tengo ninguna poción mágica para explicar algo así”, le dijo al medio francés Le Figaro. “Salvo decir que cuando uno está relajado y tranquilo de vacaciones, sin presión, partidos ni entrenamientos, las cosas suceden naturalmente”, aseguró. Aunque cumplen años el mismo día, suelen organizar los festejos por separado. La coincidencia de la familia Griezmann duró hasta la llegada de Shai. La sexta integrante de la familia nació el 15 de junio de 2025.

Griezmann con su hija Mía y la Copa del Mundo AFP

Que los hermanos nazcan el mismo día con años de diferencia es poco probable, pero no imposible. De hecho, desde 2019, el récord Guinness del mayor número de hermanos nacidos el mismo día lo tiene la familia Mangi, de Larkana, Pakistán. Los siete hermanos nacieron el 1 de agosto, en un período de once años, entre 1992 y 2003. Curiosamente, esa también es la fecha de cumpleaños de sus dos padres.

Sin embargo, lo cierto es que el caso del futbolista francés se volvió tan popular en las redes sociales que este miércoles 8 de abril, el Atlético de Madrid les dedicó un posteo a las cumpleañeras. “¡Feliz cumple, Mía, Amaro y Alba!“, escribieron junto a una foto de las niñas con sus padres. Y sus seguidores no tardaron en extender los saludos. “Grizi, ¿lo celebramos de la mejor forma esta noche?“; ”El mejor hat-trick de la historia”; “Feliz cumple a los tres soles de Grizi”; “A ganar como regalo triple de cumple. ¡Felicidades!“; ”¿Gol por cada cumple esta noche?“, fueron algunos de los comentarios.

Atlético de Madrid saludó a las niñas por sus cumpleaños (Foto: Instagram)

Por su parte, el futbolista agradeció el gesto con un par de emojis de corazones, pero hasta el momento no hizo publicaciones al respecto en su Instagram. No solo porque evita exponerlas en sus redes, sino porque este 8 de abril tiene una cita clave junto a sus compañeros del Aleti. A partir de las 16 (hora argentina) se medirán ante el FC Barcelona en el Spotify Camp Nou en el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Está completamente concentrado en el juego y su afición anhela que pueda celebrar el cumpleaños de sus hijas con goles.

Esta podría ser la anteúltima disputa de Griezmann por la orejona. Si bien juegan el partido de vuelta en el Metropolitano el 14 de abril por un lugar en la semifinal, una vez concluida la temporada, el francés continuará su carrera deportiva en la Major Soccer League (MLS). Desde julio será el nuevo refuerzo de Orlando City, el principal rival de Inter Miami, el equipo de Lionel Messi.