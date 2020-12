Gallardo apareció molesto por la cantidad de preguntas sobre el VAR y los presuntos beneficios a River y cortó el tema.

Marcelo Gallardo, el entrenador de River, dio en forma telemática la habitual conferencia de prensa previa a los partidos, esta vez en la antesala del encuentro de vuelta frente a Nacional, por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El Muñeco habló de fútbol (mucho) y del VAR (menos), la vedette de los últimos partidos. Y hubo un blooper. Otra vez, sin darse cuenta, el DT pensó que no estaba al aire y la tecnología le jugó una mala pasada: "Entonces, ¿todo lo que dije es al p...?", preguntó cuando le comunicaron que la conexión, por un momento, se había caído. Justo volvió para esa frase. Que sí se escuchó.

El eje de la charla fue el trabajo de los árbitros. Y las intervenciones de los asistentes tecnológicos. "No me dejo llevar por esas tonterías que son ajenas a mí. No me interesan. No podemos darles importancia a cosas externas que quieren desestabilizarnos. No es de ahora, pasa desde hace mucho tiempo. Desde hace 5 o 6 años venimos mostrando el equipo que somos, y nos ganamos un gran respeto en el mundo del fútbol", respondió Gallardo ante la consulta sobre las supuestas ayudas recibidas por parte de los equipos de árbitros tras las apelaciones a la tecnología.

Al director técnico no le gustó que la charla derivara en las jugadas polémicas en lugar de focalizarse en la progresión de su equipo durante el certamen internacional. Cortó las repreguntas sobre el tema con una respuesta: "No voy a hablar más del asunto. No es casualidad que nos hayamos sostenido en el tiempo en este nivel. Entiendo de dónde vienen las críticas, pero nosotros estamos muy seguros de lo que hacemos. No me influye para nada lo que viene de afuera. Incluso, en varias ocasiones nos ha fortalecido ese tipo de situaciones".

Marcelo Gallardo, con gesto adusto, durante la conferencia de prensa previa al partido de vuelta con Nacional en Montevideo, por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Después, sí, hubo tiempo de hablar de fútbol. Pero Gallardo no quiso despejar la incógnita principal: los once futbolistas que saldrán a la cancha para jugarse el pasaje a las semifinales, frente a Nacional en Montevideo. "Todavía no les comenté a los jugadores lo que tengo pensado, porque tenía que esperar algunas recuperaciones. Todo dependerá del entrenamiento de hoy y de lo que suceda mañana", adelantó el entrenador millonario.

Sobre el partido que imagina frente al conjunto uruguayo, que está obligado a ganar, aventuró: "Tenemos dos goles de ventaja, el rival juega de local y tiene que salir a buscar el resultado y hacer goles para ponerse en la serie. A partir de eso tenemos que ser muy inteligentes, tener mucha energía para jugar con Nacional, que va a ir en búsqueda de ese gol que lo ponga en partido". Y agregó: "Intentaremos cerrar esa serie que nos tiene como favoritos ahora por dos goles de ventaja, pero Nacional hará su partido. Hay que estar preparado para todo".

El rival te estudia, te trata de llevar a un terreno incómodo y ahí nosotros tenemos que estar predispuestos a jugarlo. Eso es tener espíritu combativo. Marcelo Gallardo (entrenador de River)

Además de no adelantar la formación, Gallardo no confirmó si será Bruno Zuculini (autor del segundo gol en el partido de ida) el reemplazante de Ignacio Fernández en el medio de la cancha. "Lo veo bien", dijo sobre el volante. Y precisó: "Se ha adaptado a esta nueva función, y ha sido una muy buena alternativa para el equipo. Está con ganas, tiene energía y voracidad para atacar los espacios. A nosotros nos hace bien". No es descabellado, entonces, que el ex futbolista de Racing, Manchester City y Verona esté desde el inicio del encuentro.

Además de enojarse por las repreguntas sobre el VAR, a Gallardo no le gustó que relacionaran a River con la transferencia de Gabriel Neves, mediocampista uruguayo de Nacional. "No corresponde hablar de un futbolista con el que vamos a enfrentarnos. Me parece de mal gusto, cuando no hay ni siquiera nada de parte mía, no hubo ningún interés ni manifestación de interés. Se lo relaciona porque alguien habla, y que se lo mencione no me parece bueno, porque no corresponde. Así que es lo único que tengo para decir al respecto", enunció el entrenador de River, al que lo une un lazo fuerte con el equipo uruguayo: en él se retiró como futbolista y con él, también, comenzó su carrera como entrenador.

