Contundente, sin vueltas, directo. Tras la victoria 1-0 frente a Arsenal, por la Premier League, Pep Guardiola habló de lo sucedido entre Sergio Agüero y la árbitra asistente, Sian Massey, a la que el delantero argentino tomó brevemente del cuello. El entrenador no fue más allá y pidió coherencia. "Conozco a Sergio desde hace años. Es la persona más buena que conocí. No quieran buscar un problema de esa situación, busquen en otro lado", sentenció.

Frente a la consulta de los periodistas por el incidente del argentino con la jueza de línea, el entrenador intentó calmar las aguas y no armar un problema de algo que, a su criterio, no merecía mayor valoración. La consulta fue por una acción del delantero argentino, quien luego de una acción confusa y tras un reclamo, tomó del cuello a la árbitra asistente en señal de fastidio.

Guardiola defendió al Kun cuando saltó el tema y aquella fue la única frase sobre el asunto que el entrenador dijo en conferencia de prensa que ofreció. el argentino regresó a las canchas tras 117 días, una pausa obligada por la operación de meniscos a la que debió ser sometido. Jugó 66 minutos en la victoria de su equipo, que la próxima semana debutará en la Champions.

El Kun Agüero, en acción durante el partido entre Arsenal y Manchester City; fueron sus primeros minutos luego de la operación por la rotura de menisco, sufrida en junio. Fuente: AFP

El repudiable episodio ocurrió a los 41 minutos del primer tiempo. En zona de ataque, Agüero fue a disputar una pelota sobre el sector derecho. El rechazo del brasileño Gabriel rebotó en el argentino. Dio la sensación de que el ex jugador de Independiente estaba fuera de los límites del campo de juego cuando la pelota lo impactó, pero la jueza de línea Sian Louise Massey-Ellis marcó lateral a favor de Arsenal. "¡I'm out, i'm out! (¡Estoy afuera, estoy afuera!")", le reclamó el Kun. Posteriormente, cuando la jugada siguió en otro sector de la cancha, el delantero tomó del cuello a Massey-Ellis en un gesto rápido, y luego volvió a integrarse al partido.

Por la acción no hubo informes hasta el momento y Massey no hizo declaraciones.

La acción de Agüero con la árbitra

