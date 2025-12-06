Manchester City goleó a Sunderland con una rabona de Cherki, un lujo que Guardiola no le vio ni a Messi

En el fútbol argentino, probablemente el mejor especialista en ejecutar el pase de rabona haya sido Claudio Borghi. En el arte de hacer pasar una pierna por detrás de la otra para impactar la pelota, el Bichi componía movimientos tan estéticos como efectivos. No era un lujo innecesario, sino un recurso para utilizar su pierna más hábil –la derecha– cuando no quedaba con un perfil favorable.

Todo gol precedido por un pase de rabona tiene un encanto extra. Es lo que sucedió con la definición de cabeza de Phil Foden tras la asistencia de Rayan Cherki. No fue un tanto determinante para el resultado, ya que Manchester City le ganaba por 2-0 a Sunderland, con tantos de los defensores Ruben Dias y Josko Gvardiol, y quedaban 25 minutos del partido por 15ª fecha de la Premier League.

Pero sí fue el gol más comentado porque se lo construyó tras un conducción por la derecha con la pierna zurda del francés Cherki, que unos metros antes de llegar a la línea de fondo se frenó ante Trai Hume y pisó la pelota para que le quedara para la rabona que Foden conectó con un gran cabezazo. Una muestra de calidad que justifica la camiseta N° 10 que lleva Cherki.

Fue una jornada más que productiva para Manchester City, pues el triunfo se combinó con la derrota por 2-1 del líder Arsenal frente a Aston Villa para recortar a dos puntos la diferencia del equipo de Mikel Arteta.

Uno de los mayores reconocimientos que recibió Cherki fue el de las palabras de Pep Guardiola en la conferencia de prensa: “Ni a Messi le había visto sacar un centro así. Messi es el mejor futbolista que exista, y aun así nunca le había visto un pase de ese tipo".

En la semana, durante una entrevista, Messi había calificado a Guardiola como “único”, y en otras ocasiones se refirió al catalán como el mejor entrenador de su carrera por su capacidad para plantear los partidos y las soluciones que va encontrando. A las órdenes de Guardiola durante los cuatro años que compartieron en Barcelona, Leo ganó dos de las cuatro Champions League de su carrera y tres ligas de España.

Pep Guardiola saluda a Phil Foden, el beneficiario que capitalizó el lujo de Cherki. ap - AP�

Guardiola se extendió sobre lo que implica una rabona entre las necesidades de un partido, siguiendo con Messi como ejemplo: “Un centro es un centro... No importa si es con el pie derecho, con el izquierdo, con la parte de un pie, con la cabeza... No importa. Si es efectivo, genial. Pero me gusta la sencillez, porque aprendí de Messi, que nunca se equivocaba. Nunca se equivocaba en las cosas sencillas. Jamás. Hacía las cosas sencillas a la perfección... y luego gambeteaba a cuatro o cinco jugadores. Lo que quiero de mis jugadores es que hagan bien las cosas sencillas. A partir de ahí, si quieres dar una asistencia de rabona, está bien; algunos jugadores tienen un talento especial que les transmitieron sus padres, y luego pueden hacer lo que quieran. Pero si no funciona... entonces se convierte en un problema. Entonces tendrás problemas".

No es la primera vez que Cherki intenta un pase de rabona. De su época en Lyon también hay videos en los que exhibe esa repentización. Por el pase del extremo derecho, Manchester City le pagó a Lyon en junio de este año 36,5 millones de euros. Aun sin tanta continuidad –398 minutos de los 1350 posibles de esta Premier League–, Cherki suma cinco asistencias y encabeza el rubro junto a Bruno Fernandes (1252 minutos en Manchester United) y Mohamed Kudus (1213 en Tottenham). También marcó un gol, en la primera fecha, frente a Wolvehampton.

Compacto de Manchester City 3 vs. Sunderland 0

“Trabajo todo el día con mis compañeros. Me estoy adaptando mejor, trato de disfrutar y darle placer a la afición de Manchester City y a mis compañeros. Sí, claro, es mi cualidad [la rabona]. Quiero intentarlo siempre que tengo la pelota. Hoy salió bien porque fue un buen pase para Phil”, expresó Cherki, que recibió más elogios de Guardiola, ya al margen del lujo en el gol de Foden: “Es un jugador excepcional. Es muy joven [22 años], tiene una personalidad enorme; lo demostró contra Fulham [fecha anterior] en el momento más difícil, entrando 5-4, y cada vez que tenía la pelota daba pases extras, de continuidad. No tiene miedo, y sí mucha confianza en sí mismo. Y en el último tercio del campo transmite algo especial”.