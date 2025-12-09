Pep Guardiola le dio un consejo a Xabi Alonso, en la antesala de un clásico moderno de la Champions League

El técnico de Manchester City, Pep Guardiola, expresó este martes que empatiza con su colega del Real Madrid, Xabi Alonso, amenazado con la destitución, antes de darle un curioso consejo en la víspera al choque entre ambos gigantes europeos por la Champions League.

“¿Qué consejo, casi como amigo, daría a Xabi Alonso?”, le preguntaron a Guardiola en la sala de prensa del Santiago Bernabéu.

“Que mee con la suya. Y como no meará colonia, le irá bien. Ya verás”, respondió, en una respuesta fuera de contexto, seguramente con un toque de sarcasmo con su propia trayectoria.

Josep Guardiola y Xabi Alonso, en tiempos de Bayern Munich Alexander Hassenstein - Bongarts

La frase, con la que el propio técnico citizen bromeó diciendo que era “el titular” (como si fuera el título de una nota periodística) se refiere a su época como entrenador de Barcelona, en la que fue criticado en ocasiones por su personalidad, con la expresión “mear colonia”.

Antes, el entrenador catalán había manifestado que siente simpatía por el vasco.

“Por supuesto. Trabajamos juntos dos años y medio y fue increíble (en Bayern Münich). Compartimos muchas cosas. Pero Barcelona y Real Madrid son los clubes más complicados de entrenar, por la presión y el entorno”, afirmó Guardiola.

Pep Guardiola, en la intensa conferencia Mike Egerton - PA Wire

“Está siendo una temporada complicada y todo gira alrededor de ganar, y cuando no ganas, ya sabes lo que sucede. A mí me pasó la temporada pasada. Pero Xabi es capaz de sacar esto adelante”, prosiguió.

Molesto por las numerosas preguntas sobre Xabi Alonso, el técnico catalán aseguró que solo podía “desearle lo mejor por la estima” que le tiene.

“Yo sólo puedo responder que no he hablado con Florentino (Pérez, presidente del Real Madrid), ni me ha dicho que mañana vaya a ser el último partido suyo, si pierde. Hacéis muchas hipótesis (los periodistas) y es algo que nos pasa a todos. Pero entiendo que Xabi domina la situación, sabe de qué va este invento y sé qué rival nos vamos a encontrar mañana”, dijo.

Xabi Alonso, en la última práctica del Madrid PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

Sobre la relación entre Alonso y el vestuario, Guardiola subrayó que “la jerarquía, al final, es poder”.

“Si los directivos quieren dárselo al entrenador, lo tendrá y si quieren a los jugadores, lo tendrán ellos”, apuntó el técnico del Manchester City.

Al final, Guardiola precisó que cada equipo es diferente y hay que “ir creciendo poco a poco”.

✨ ¡VUELVE LA CHAMPIONS A CASA! pic.twitter.com/bQTi2C6sKd — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 9, 2025

“Los que ganan son los que crecen durante el año, Y en ese proceso hay momentos en los que bajas: lesiones, cosas que pasan, etc. Yo quiero que el equipo en octubre sea mejor que en septiembre. Y así todo el rato. Y al final, se dictará sentencia”, recalcó.

Será otro interesante choque entre dos grandes equipos de la Champions League, desde las 17 de nuestro país. “El último campeón de la Champions League fue el PSG de Luis [Enrique] y no quedó entre los ocho primeros. Esta competición es muy larga, el objetivo es clasificarte y luego llegar bien a las eliminatorias. El año pasado nosotros llegamos con muchas lesiones y con mal tono, y fuimos eliminados merecidamente. Y que si la liga inglesa es muy fuerte y muy dura... sí, efectivamente lo es”, aseveró.

“El otro día oí a Scariolo (Sergio, el técnico del equipo de básquetbol de Real Madrid) comparar la liga de baloncesto con la NBA y me pareció acertado. Allí hay muchas derrotas, pero es un proceso, no pasa nada y no sabemos como acabará”, retomó el tema de Alonso. “Los equipos que al final ganan son los que crecen durante todo el año, los que crecen son los que al final van a llegar. Desde que empecé como entrenador en el Barça B, he tenido una obsesión: que el equipo vaya creciendo”, desveló.

Estará otra vez en el Bernabéu, en donde no suele ser bien recibido. “En Europa siempre son grandes estadios. Te diría vete al Camp Nou, o vete a Anfield o a Old Trafford. Todos los estadios de equipos grandes tienen su mística y su cosa especial. Todos los estadios grandes cuando se juegan algo son especiales”, opinó.

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, se enfrenta a una creciente presión; sin embargo, confía en que el equipo pueda cambiar su mala forma.

La derrota por 2-0 ante Celta de Vigo, en la que el Real Madrid se quedó con nueve jugadores por las expulsiones de los defensores Fran García y Álvaro Carreras, dejó al equipo segundo en LaLiga con 36 puntos, a cuatro del líder, Barcelona.

“En el fútbol se puede girar rápido la perspectiva. Algunos días van a ir bien, otros días no tanto”, dijo Alonso. “Después del partido del Celta ya hemos sacado las conclusiones. En la cabeza solo está el City. Es la Champions, jugamos en el Bernabéu y estoy seguro de que el ambiente va a ser especial y diferente por la energía que se crea. Eso es lo que está ahora en nuestra cabeza”.

Ante la pregunta de si su puesto podría estar en peligro si Real Madrid flaquea ante el City, Alonso se mostró desafiante. “Cuando uno es entrenador del Real Madrid tiene que estar preparado para disfrutar estas situaciones con calma y responsabilidad”, dijo.