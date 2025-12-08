Real Madrid vs. Manchester City, por la Champions 2025-2026: día, horario, TV y cómo ver online

La sexta fecha de la Champions League 2025-2026 se completará el próximo miércoles con nueve partidos y el más trascendente de todos es el que protagonizarán Real Madrid vs. Manchester City desde las 17 (hora argentina) en el estadio Santiago Bernabéu. El cotejo se transmitirá en vivo por televisión a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas minuto a minuto.

En la previa la duelo que arbitrará el francés Clément Turpin, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.55 contra 2.65 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 4.0.

El Merengue tiene un primer semestre de temporada irregular y el entrenador, Xabi Alonso, está en el ojo de la tormenta más allá de que su equipo pelea en todos los frentes. En el máximo campeonato de Europa se ubica quinto en la tabla de posiciones con 12 puntos gracias a cuatro victorias y una derrota y con una alegría puede casi sentenciar su clasificación a los octavos de final porque quedarán solo dos jornadas.

El argentino Franco Mastantuono no está sumando minutos porque, tal explicó el DT después de la derrota de este domingo ante Celta 2 a 0 por La Liga de España en la que quedó segundo a cuatro unidades de Barcelona, se está acondicionando físicamente tras lidiar con una pubalgia que lo tiene a maltraer: "Está recuperando la forma física poco a poco, debido a su pubalgia. Debe trabajar más, entrenar más, pero está mejor y lo tenemos disponible".

Franco Mastantuono acarrea una pubalgia y se está poniendo a tono físicamente para jugar en Real Madrid Angel Martinez - Getty Images Europe

El combinado inglés, por su parte, se ubica noveno en la tabla con 10 unidades producto de tres victorias, una igualdad y una caída y necesita sumar para meterse en zona de acceso directo a los 16avos sin competir en el repechaje, instancia a la que está entrando de momento. En la Premier League el conjunto de Pep Guardiola acumula tres triunfos seguidos y es escolta de Arsenal con 31 puntos.

El historial entre ambos clubes es muy parejo. Se enfrentaron 14 veces con cinco alegrías del Merengue y cuatro del City, además de cinco igualdades. Los dos clubes se marcaron 24 goles.