En algo coinciden en la prensa española: Barcelona activa el plan Neymar y Real Madrid espera en silencio. Pero detrás de esa situación hay una guerra fría que estaría transitando sus horas decisivas: mientras los catalanes estudian la opción de un préstamo con opción de compra, en la capital aguardan agazapados que se muevan las piezas para poder dejar su propuesta en París. "La entidad azulgrana costearía el salario de Neymar y estaría dispuesta también a tasar el pase del jugador del PSG. La posibilidad de intercambiar jugadores se da prácticamente por descartada después de la negativa del club francés -teoría avalada por la salida de Coutinho, jugador que había sido ofrecido al PSG antes de recalar en Munich- y el traspaso tampoco se contempla por su importe y la falta de liquidez del Barcelona", explican el El País.

Pero no todo sería tan simple para Barcelona. "Si el PSG acepta ceder a Neymar al Barça, en ese momento entra el Madrid. Entra y dice: 'la cesión la quiero yo'. Y el PSG estaría más dispuesto de cederlo a Real Madrid. Es más, PSG llamaría a Real Madrid y le diría: 'esto es lo que hay'", apuntaron a última hora de ayer en el programa de TV El Chiringuito. "Guerra fría por Neymar", tituló, por su parte, el diario deportivo Marca. Y da detalles de cómo se está definiendo la novela del mercado de pases del verano europeo: "Barcelona, sin dinero para el traspaso y sin jugadores que quieran entrar en la operación, se queda sin fórmulas y pediría una cesión, mientras que Real Madrid espera su momento. Los blancos esperan confiados que el club galo necesite solucionar su situación límite con Neymar y les plantee una negociación rebajando sus exigencias".

El préstamo con opción de compra que manejan en las oficinas de Barcelona tendría una opción de compra de 160 millones de euros, a pagar en el verano europeo de 2020. "Lo que queda por dilucidar, en este momento, es si esta opción de compra será obligatoria o no para el club blaugrana. Lo que está claro es que el Barça no puede comprar ahora a Neymar porque no tiene dinero después de haber invertido más de 250 millones de euros en los fichajes de Griezmann, De Jong, Neto y Junior", añaden en el diario catalán Sport.

La fecha límite para el mercado de pases en Europa es el lunes 2 de septiembre. Ese día cierran los libros de España, Francia, Alemania e Italia.