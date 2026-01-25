San Lorenzo vs. Gimnasia de Mendoza, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Gimnasia de Mendoza y San Lorenzo se enfrentarán el próximo martes 27 de enero desde las 20 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie en el duelo correspondiente a la segunda fecha del Grupo A del Torneo Apertura 2026. El encuentro se transmitirá en vivo por TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al cotejo que arbitrará Ariel Penel, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.76 contra 3.17 que cotiza su derrota. El empate llega a 2.79.

El Lobo debutó en la primera división con una victoria 1 a 0 sobre Central Córdoba de Santiago del Estero como visitante con gol de Valentino Simoni, el joven delantero que llegó a préstamo desde Boca Juniors. El objetivo principal del conjunto dirigido por Ariel Broggi es mantenerse en la elite del fútbol argentino y para ello necesita sumar la mayor cantidad de puntos posibles.

El Ciclón, por su parte, sufrió una derrota contra Lanús 3 a 2 en el Nuevo Gasómetro en su primera presentación y quiere dar vuelta la página tras un comienzo adverso y fuera de lo planeado, más allá de que enfrentó al último campeón de la Copa Sudamericana 2025. Lo saliente para el entrenador Damián Ayude es que, de momento, siguen en el plantel jugadores como Jhohan Romaña y Alexis Cuello, este último autor de un doblete frente al Granate; quienes eran pretendidos por River y Boca, respectivamente.

Para el equipo del barrio porteño de Boedo es importante sumar unidades al principio del campeonato para pelear por clasificar a octavos de final, teniendo en cuenta que desde marzo competirá en la Copa Sudamericana 2026 y tendrá un calendario ajetreado.

El historial entre Gimnasia de Mendoza y San Lorenzo tiene cinco antecedentes, todos hace más de cuatro décadas. La última vez que se enfrentaron fue en el Nacional de 1984 e igualaron 1 a 1. En los otros cuatro duelos hubo dos triunfos por lado: el Cuervoganó en el Nacional de 1970 y 1984 y el Lobo lo hizo en los del 1970 y 1971.