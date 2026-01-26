Úbeda, DT de Boca, reveló la grave lesión de un futbolista clave y respondió sobre lo importante que sería la llegada de Ascacibar

Boca debutó con un triunfo en el Torneo Apertura 2026. En la Bombonera, le ganó 1 a 0 a Deportivo Riestra con el gol de Lautaro Di Lollo y quien habló tras la victoria luchada fue Claudio Úbeda. El entrenador explicó la importancia de comenzar ganando, el trabajo hecho en la semana para imponerse al juego del Malevo y también se refirió a la posible llegada de Santiago Ascacibar, uno de los posibles refuerzos antes del cierre del libro de pases. Además, la mala noticia por la lesión de un futbolista muy importante y los demás incorporaciones que podría cerrar la dirigencia.

Úbeda rescató la importancia de ganar en la presentación, además, reveló cómo vio al equipo: “Valoramos muchísimo el resultado. Teníamos que ganar y ganamos, el equipo buscó los espacios contra un equipo que se repliega mucho, está en la disputa física y más de visitante. Tuvimos las chances más claras y lo pudimos resolver bien. Nos mantuvimos lejos del área cuando ellos intentaron con pelotazos y no sufrimos acciones directas”, expresó en el inicio de la conferencia.

Claudio Úbeda habló de la lesión de Rodrigo Battaglia y la posible llegada de más refuerzos Manuel Cortina

En línea con lo que dejó la victoria se refirió al trabajo que debieron hacer por tratarse de Riestra, un rival que propone un duelo físico: “Teníamos en claro cómo nos iba a jugar, teníamos que darle dinámica y hacer correr la pelota para poder llegar a los duelos por las bandas. Fue difícil entrar por el medio, entonces tuvimos que hacerlo por los costados. Con paciencia pudimos hacerlo bien”. En la misma respuesta habló de Iker Zufiaurre, el delantero goleador de la reserva que tuvo sus minutos ante el Malevo: “Es un chico que tiene cualidades para haber tenido la oportunidad de haber jugado. Lo hizo bien, entró en un momento que el rival nos atacaba y es normal el nerviosismo con el que puede entrar, pero lo resolvió bien”.

Tras hablar de lo que dejó el partido, las preguntas siguientes tuvieron que ver con otros temas. En primer lugar, respondió sobre las expectativas que le quedaron tras el cierre de la pretemporada: “Como equipo, son totales en las tres competencias y tenemos que luchar por conseguir lo mejor de todo”, expresó. Luego, habló de los lesionados que tiene en el plantel. El DT explicó que lo de Rodrigo Battaglia, es quirúrgico, porque se trata de una tendinopatía insercional del tendón de Aquiles. Por esta lesión estará afuera de las canchas entre seis y ocho meses. ”Es un baja importante por lo futbolístico y por su forma de ser dentro del grupo”. Y, según se supo, el volante estaría inactivo entre seis a ocho meses. También habló sobre Edinson Cavani, Milton Giménez, Miguel Merentiel y Carlos Palacios: “Están en etapas de recuperación, esperamos contar con ellos pronto”.

Rodrigo Battaglia, jugando para Boca ante Banfield Gonzalo Colini - LA NACION

El próximo 27 de marzo cierra el libro de pases. Tras la caída del pase de Marino Hinestroza, Ángel Romero cerraría su llegada en la próximas horas, pero en la conferencia de prensa insistieron sobre Santiago Ascacibar. Boca hizo una oferta por el volante de Estudiantes y Úbeda sabe con qué jugador podría contar: “No vamos a descubrir nada en saber que es un jugador con jerarquía y personalidad, que si le toca vestir esta camiseta puede llegar y hacerlo bien y sumar en un grupo de jugadores que compiten”, pero advirtió: “Como cada vez que viene una incorporación, tendrá que pelear por su lugar”.

No le costó armar la ofensiva para este partido al entrenador, pero sabe que no es lo mismo no tener a los tres delanteros que son las referencia del área. Cuando le preguntaron si estaba en análisis la incorporación de un 9, respondió: “Tenemos un plantel competitivo, sí entendiendo que hay jugadores en esa posición que están lesionados, las posibilidades de elección se reducen, pero sabemos con el plantel que contamos”. ¿Podría llegar algún refuerzo en esa zona?: “El club está trabajando en eso para afrontar lo que tenemos por delante y esperamos que se puedan resolver en estas horas que faltan”, contó. Según averiguó LA NACION, Boca estaría a la búsqueda, luego de cerrar lo de Ascacibar y Romero, de dos delanteros más.

Santiago Ascacibar podría convertirse en futbolista de Boca: "e es un jugador con jerarquía y personalidad, que si le toca vestir esta camiseta puede llegar y hacerlo bien", dijo Úbeda Jorge Saenz� - AP�

Por último, se refirió a todo lo bueno que le da Lucas Janson al plantel, el delantero que debió tener la difícil tarea de reemplazar a los tres atacantes que están lesionados. Además, explicó por qué incluyó al joven Zufiaurre en su lugar: “Lucas (Janson) es un jugador ciento por ciento profesional, en el tiempo que no jugó y no concentró nunca se quejó de nada y fue siempre positivo, por eso tuvo su oportunidad de poder entrar. Le tocó hacer un trabajo sucio, de mucha pelea con los centrales, salió con una molestia y el recambio por Iker fue por la molestia y por poner un jugador más fresco para pelear con los centrales rivales”.

Para Boca no habrá mucho tiempo para disfrutar. El próximo miércoles desde las 22.15 deberá visitar a Estudiantes de La Plata, el último campeón del fútbol argentino. En este contexto, Úbeda observará la recuperación los futbolistas que jugaron este domingo y los que tuvieron menos minutos para poder armar el mejor equipo posible. El plantel volverá a los entrenamientos este lunes en el predio de Ezeiza.