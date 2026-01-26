Posiciones del Torneo Apertura 2026: así están las tablas, tras la fecha 1

Se completó este domingo la primera fecha del Torneo Apertura 2026 y los equipos que ganaron sus partidos en sus respectivos grupos dominan las tablas de posiciones con tres unidades cada uno. Todos los encuentros del campeonato se pueden seguir en vivo por canchallena.com, sitio en el que también están disponibles las clasificaciones de cada zona y las tablas Anual, de promedios y de goleadores.

En la zona A los que triunfaron fueron Lanús, Talleres de Córdoba, Boca Juniors, Gimnasia de Mendoza y Vélez. Todos tienen una diferencia de goles de +1, pero el Granate figura como líder porque le marcó tres goles a San Lorenzo. En la B, en tanto, hubo victorias de Tigre, Belgrano de Córdoba, Gimnasia de La Plata, Independiente Rivadavia de Mendoza, River Plate y Argentinos Juniors. El Matador tiene un dividendo de tantos de +2 porque se impuso 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto y aparece en el lugar de privilegio.

Del Torneo Apertura 2026 participan 30 clubes. Para la primera etapa los equipos se dividieron en dos grupos de 15 integrantes cada uno y cada equipo disputa 16 partidos, 14 frente a los oponentes de la misma zona más un clásico y un interzonal. Los ocho mejores de cada tabla de posiciones accederán a los playoffs, que comenzarán en octavos de final.

El campeón accederá al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Clausura, que se desarrollará en el segundo semestre. Además, se clasificará a la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Clausura y los tres mejores de la Tabla Anual.

Cronograma de la fecha 2 del Torneo Apertura 2026

Lunes 26 de enero

17.00 Platense vs. Instituto (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Bruno Amiconi.

Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta.

Árbitro asistente 2: Federico Lapalma.

Cuarto árbitro: Jorge Broggi.

VAR: Yamil Possi.

AVAR: Mariano Ascensi.

Martes 27 de enero

17.45 Vélez vs. Talleres (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba.

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli.

Cuarto árbitro: Ariel Cruz.

VAR: Salomé Di Iorio.

AVAR: Mauro Ramos Errasti.

20.00 Gimnasia de Mendoza vs. San Lorenzo (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Ariel Penel.

Árbitro asistente 1: Julio Fernández.

Árbitro asistente 2: Diego Martín.

Cuarto árbitro: Juan Nebietti.

VAR: Juan Pablo Loustau.

AVAR: Gonzalo Pereira.

20.00 Huracán vs. Independiente Rivadavia (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Juan Pafundi.

Árbitro asistente 1: Iván Núñez.

Árbitro asistente 2: Javier Uziga.

Cuarto árbitro: Franco Acita.

VAR: Felipe Viola.

AVAR: Carla López.

22.15 Newell’s vs. Independiente (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Daniel Zamora.

Árbitro asistente 1: Iván Aliende.

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou.

Cuarto árbitro: Javier Delbarba.

VAR: Sebastian Habib.

AVAR: Hugo Páez.

22.15 Atlético Tucumán vs. Central Córdoba (Interzonal) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Gariano.

Árbitro asistente 1: Manuel Sánchez.

Árbitro asistente 2: Federico Cano.

Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca.

VAR: Álvaro Carranza.

AVAR: Nahuel Viñas.

Miércoles 28 de enero

17.00 Aldosivi vs. Barracas Central (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo.

Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari.

Cuarto árbitro: Federico Benítez.

VAR: Silvio Trucco.

AVAR: Javier Mihura.

19.00 Racing vs. Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Fernando Echenique.

Árbitro asistente 1: Juan Mamani.

Árbitro asistente 2: Ramón Ortíz.

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña.

VAR: Lucas Novelli.

AVAR: Diego Verlotta.

20.00 River vs. Gimnasia (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa.

Árbitro asistente 2: Agustin Méndez.

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias.

VAR: Germán Delfino.

AVAR: Sebastian Bresba.

22.15 Estudiantes vs. Boca (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Echavarría.

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo.

Árbitro asistente 2: José Castelli.

Cuarto árbitro: Pablo Giménez.

VAR: Hector Paletta.

AVAR: Gabriel Gutiérrez.

Jueves 29 de enero

17.00 Deportivo Riestra vs. Defensa y Justicia (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra.

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo.

Cuarto árbitro: Mariano Negrette.

VAR: Maximiliano Macheroni.

AVAR: Bryan Ferreyra.

19.15 Lanús vs. Unión (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Fernando Espinoza.

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza.

Árbitro asistente 2: Juan Manuel González.

Cuarto árbitro: Nelson Sosa.

VAR: Fabrizio Llobet.

AVAR: Belén Bevilacqua.

19.15 Belgrano vs. Tigre (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Merlos.

Árbitro asistente 1: Eduardo Lucero.

Árbitro asistente 2: Gisella Bosso.

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero.

VAR: Nazareno Arasa.

AVAR: Diego Romero.

21.30 Estudiantes (Río Cuarto) vs. Argentinos Juniors (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Jorge Baliño.

Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri.

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli.

Cuarto árbitro: Adrián Franklin.

VAR: Diego Ceballos.

AVAR: Gastón Suárez.

21.30 Sarmiento vs. Banfield (Zona B) -ESPN Premium-