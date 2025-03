Gustavo Alfaro y el video de un conmovedor abrazo de un verdulero en Asunción: “No pensé que se iba a acordar de mí”

Esta es la historia de un repositor en un supermercado y su encuentro casual con un entrenador de fútbol. El primero se llama Claudio Rejala; el segundo, Gustavo Alfaro, argentino y DT del seleccionado paraguayo. En la conferencia de prensa previa al partido de este jueves con Chile, el rafaelino habló de su emoción ante las palabras del empleado, que también es alfarero. Hoy trascendió el video del abrazo entre ambos, grabado por las cámaras de seguridad del local. Y también habló el protagonista: “Hasta la muerte voy a llevar esto”, dijo en una entrevista con el diario ABC.

“El otro día estaba comprando en un supermercado. Voy con el carrito, me arrimo adonde estaban todas las verduras y viene el muchacho de reposición, Claudio. Me da un abrazo y se larga a llorar”, relató Alfaro. Conmovido, continuó: “Y yo le digo: ‘Tranquilo, ¿qué pasa, maestro? Tranquilo’. Él sigue: ‘No, profe, no’. Y me contaba de las complejidades que a diario tiene, porque como le pasa a todo el mundo, a veces enfrentar la vida es difícil y es muy complejo. Yo le digo: ‘No conseguimos nada, todavía nos falta mucho’. y me dice: ‘Profe, a mí me cuesta mucho llegar a fin de mes. El único momento de felicidad me lo da la selección. El único momento de alegría es cuando yo veo a los muchachos matarse por la Albirroja’”. A continuación, Alfaro reflexionó: “A mí eso me da la tranquilidad de saber que el momento de felicidad que yo sé que mi familia va a vivir, está en las mejores manos, en las manos de esos muchachos. Que yo lo siento como si fuese yo el que está jugando. Cuando te dicen eso es muy fuerte”.

Gustavo Alfaro, entrenador argentino de Paraguay, durante un entrenamiento del equipo guaraní de cara al partido de este jueves contra Chile DANIEL DUARTE / AFP - AFP

Rejala, el repositor, dio una entrevista en la que contó sus sensaciones tras el encuentro: “Le dije: ‘Gracias, profesor’. Y lloré. Y le dije: ‘Gracias por darnos otra vez la oportunidad de ir al Mundial”, relató. Y contó la respuesta de Alfaro: “Tranquilo, que los chilenos son duros”. Sobre la mención de Alfaro en la conferencia de prensa, el empleado valoró el gesto: “No pensé que se iba a acordar de mí, un simple verdulero. Muchos hay como yo que esperan los sábados para jugar con sus compañeros en cualquier lado; su alegría es el fútbol”.

Además, Rejala aseguró que el recuerdo del encuentro con Alfaro lo va a acompañar por el resto de su vida: “Hasta mi muerte voy a llevar esta historia. Demasiado lindo es el fútbol, por 90 minutos te olvidás de lo que debés, de que todos los días te apura tu cuenta, de que te falta para tu combustible; te olvidás de todito y él [por Alfaro] nos está dando otra vez esta esperanza. Hay que disfrutarlo y valorarlo. En su aura sentís que viene para bien”, valoró el empleado del supermercado.

El abrazo de Gustavo Alfaro con un repositor en Asunción

La selección paraguaya marcha en el sexto lugar de las eliminatorias sudamericanas y, por ahora, se garantiza un lugar en el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. En la última doble fecha FIFA de 2024 el seleccionado guaraní venció a la Argentina por 2-1 en Asunción e igualó 2-2 con Bolivia como visitante. Ahora jugará de local contra Chile (penúltimo en la tabla) y viajará a Colombia para enfrentar a ese país el próximo martes. La palabra clave que Alfaro consiguió insuflar en los hinchas guaraníes es “esperanza”. Los hinchas de la Albirroja están convencidos de que con el argentino al mando todo es posible.

Qué dijo Alfaro del partido con Chile

“Sabemos la responsabilidad, sabemos el momento, la ilusión y la expectativa que hay”, dijo el entrenador argentino en la previa de un choque trascendental para las aspiraciones de su equipo. Y añadió: “El desafío es muy grande, pero es el desafío que no solo lo tiene la selección, sino que el país completo. El partido ante Chile es una final para nosotros y lo tenemos que vivir y sentir de esa manera. Yo tengo fe, más allá de la dificultad, de que Paraguay va a jugar el próximo Mundial. Tengo una ilusión muy grande que Paraguay va a jugar el próximo Mundial, todavía falta mucho”, aseguró el DT.

Alfaro sabe que consiguió cambiar la dinámica negativa que rodeaba a la selección guaraní y que ahora la historia es diferente. Pero también sabe que nada está resuelto. Y que la intensidad en los partidos tiene que ser la misma que su equipo mostró en 2024. Nadie puede relajarse. “Empezamos a transitar una parte distinta de la competencia. Que hay un pasado que fue bueno, sí, pero que no lo tenemos que dar por sentado, que tenemos que saber que tenemos que esforzarnos mucho más de lo que nos hemos esforzado en todo el periodo anterior para mantenernos competitivos y llegar al objetivo”, consignó.

