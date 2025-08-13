Gustavo Álvarez, el DT que iba a ver a Independiente y ahora buscará eliminarlo de la Copa Sudamericana

Las copas internacionales volvieron a la escena. Al igual que la Libertadores, la Sudamericana continúa en paralelo con los octavos de final con la presencia de equipos argentinos. Lanús y Central Córdoba se verán las caras. Huracán jugará ante Once Caldas. Godoy Cruz se medirá ante Atlético Mineiro e Independiente se cruzará ante Universidad de Chile, en una llave que comienza este miércoles.

No será fácil el cruce que tendrá por delante el equipo de Julio Vaccari, que jugará la ida en Santiago ante el último campeón de la Copa de Chile y que en el banco de suplentes tiene un entrenador argentino. Se trata de Gustavo Álvarez, un DT que fue docente en una reconocida escuela. Tuvo un largo recorrido en equipos de nuestro país, pasó por Perú y arribó al país trasandino para sorprender a todos en Huachipato, y ahora en la U.

En el equipo de la capital armó un gran equipo y lidera un proyecto que ilusiona a los fanáticos azules. En su pasado, tuvo una conexión con Independiente. “Mi papá me llevaba a verlo”, admitió. Pero en la actualidad, piensa de otra manera y buscará sacar al Rey de Copas, que ganó en dos ocasiones esta competencia. Álvarez sonó como candidato para dirigir la selección chilena y actualmente es muy bien visto por ídolos nacionales por el trabajo que viene realizando.

Gustavo Álvarez está en Universidad de Chile desde principios del 2023 Universidad de Chile

Álvarez tiene 52 años, nació en Lomas de Zamora y como futbolista se inició en las divisiones inferiores de Racing y de Lanús. Su debut en primera fue en Arsenal, en el Nacional B y se desempeñaba como lateral izquierdo. Luego pasó a Temperley, donde integró el equipo que ascendió a la B Metropolitana en 1995. Al año siguiente, se fue a Barracas Central y en paralelo comenzó su carrera como profesor de educación física. También vistió la casaca de Centro Español.

Se recibió de director técnico de fútbol en la prestigiosa escuela Nicolás Avellaneda. Luego, fue docente en la misma institución; en la época en la que se disputaba el mundial de Alemania, era el profesor de la materia Táctica y estrategia. En las clases prácticas, usaba a los alumnos como sparrings para mostrar los trabajos de salidas de fondo para varios sistemas tácticos y lo hacía en el campo del Pato, frente a la cancha de Independiente.

Fue DT interino de Temperley, pero luego fue designado como entrenador principal Club Atlético Temperley

Luego de su etapa como jugador y docente, en 2011 inició su camino como entrenador. Hasta 2015 fue DT en las inferiores de Gimnasia de La Plata y de allí pasó a Temperley, donde estuvo a cargo de la coordinación de las divisiones inferiores del Gasolero y además, como DT de la reserva del club. Tras la salida de Iván Delfino, Álvarez fue nombrado como interino del equipo que jugaba en primera división.

Tras nueve partidos, regresó a la reserva, pero su vuelta al primer equipo no se demoró, y el 8 de noviembre de 2016 fue designado como entrenador principal. Su ciclo no fue como esperaba: en 31 partidos ganó 10, empató cinco y perdió 16. Tras un 1-4 ante Defensa y Justicia, renunció un año después.

Tras dos semanas, Álvarez firmó como director técnico de Aldosivi, con el objetivo de lograr el ascenso a la Superliga. Lo logró en tan sólo 16 partidos y depositó al Tiburón en primera. En su primer año tuvo una gran campaña y mantuvo al club marplatense en la elite tras la temporada 2018/2019. Sin embargo, en septiembre de 2019, luego de una mala racha, anunció su renuncia. En diciembre de 2019 asumió en Patronato, que estaba en primera división. El comienzo fue bueno, pero tras el corte por la pandemia del Covid y tras una racha de 9 partidos sin victorias, en diciembre de 2020 fue despedido.

En 2018 logró el ascenso con Aldosivi de la B a la Superliga Demian Alday - Getty Images South America

Al año siguiente, en mayo, fue presentado en Sport Boys de Perú por lo que quedaba de la temporada 2021. El club atravesaba una crisis futbolística e institucional, con problemas de pagos. El equipo tuvo una gran levantada y se clasificó a la Copa Sudamericana, pero antes de finalizar la temporada decidió alejarse por los problemas que atravesaba la institución.

Su siguiente equipo fue Atlético Grau, en Perú, y en 2022 lo dirigió en 36 partidos, con 15 victorias, 10 empates y 11 derrotas, con el aliciente de que el cuadro de la ciudad de Piura finalizó tercero en el Clausura de ese país. A fin de año decidió dar un paso al costado y en su vida apareció Chile.

Gustavo Álvarez en su paso por Patronato Rodrigo Valle - Getty Images South America

Huachipato lo presentó a principios del 2023. Cuentan que la historia entre el equipo sureño y Álvarez comenzó años atrás, cuando estaba en Temperley. A los directivos del club de Talcahuano les gustó el trabajo y el juego que pregonaba. Tanto que le ofrecieron ir a Chile. Sin embargo, la propuesta fue desestimada entonces por el estratega. Tenía contrato vigente y los tiempos no calzaban.

Su estadía fue breve, pero en un año logró un 63.54% de rendimiento y conquistó el tercer título de Primera División para la institución. Luego de ser el entrenador campeón, rápidamente la U se movió para tenerlo. Ofreció una cláusula de salida que al principio no fue aceptada. Después, mejoró su oferta y Huachipato aceptó. En diciembre del 2023 fue nombrado nuevo DT de los Azules y allí comenzó un recorrido que llega hasta hoy.

Luego de su experiencia en Perú, llegó a Huachipato. Allí fue campeón del torneo chileno

“Llego a un club muy grande y hay que transformar al equipo en algo muy grande. Y eso se logra teniendo un rol protagónico y sometiendo al rival. El objetivo siempre es ganar el próximo partido, y si se gana el siguiente partido y lo multiplicas por 30, no habrá proyecto más ambicioso que ese”, dijo en su presentación.

Desde que asumió dirigió a la U en 75 partidos; obtuvo 45 victorias, 15 empates y 15 derrotas. Es el club en el que más tiempo estuvo y se coronó campeón de la Copa de Chile del 2024, y terminó segundo en el torneo de primera. Actualmente su equipo se ubica en el segundo puesto de la liga chilena, con 38 puntos y a seis de Coquimbo Unido, equipo que lidera el campeonato.

Durante un entrenamiento al mando de la U de Chile Universidad de Chile

En la primera parte del año, tuvo participación en la Copa Libertadores. A pesar de que el equipo no se clasificó a los octavos de final, tuvo una gran participación en un grupo A durísimo, en el que sumó 10 unidades y quedó dos puntos debajo de Estudiantes y Botafogo. El tercer puesto en el grupo le costó pasar a la Sudamericana y allí jugó la reclasificación ante Guaraní. Su equipo fue muy superior y lo vapuleó con un global de 6 a 2.

En los octavos de final deberá enfrentar a Independiente, y antes de este cruce Gustavo Álvarez habló y aclaró su vínculo con el Rojo en una época de su vida. “Mi papá, fallecido, era hincha de independiente, en ese tiempo. Era por la Copa Libertadores. En la década de los 80′. Con Independiente protagonista, mi papá me llevaba a ver al equipo”, reveló. Sin embargó, tras contar esa anécdota, aclaró: “Ahora, siendo esta mi profesión, Independiente no me representa nada en particular. Me representa mucho más dirigir la U, con esta gente tan pasional, tan respetuosa y cariñosa, hay una responsabilidad a nivel internacional”.

El equipo de Vaccari se encontrará con un gran rival, que tiene figuras como los experimentados defensores Matias Zaldivia y Fabián Hormazabal, dos mediocampistas con mucha jerarquía como Charles Aránguiz y Marcelo Diaz, y en el ataque está Leandro Fernández, un exRojo, que fue campeón de la Sudamericana 2017 en Avellaneda.

Quien se encargó de describirlo en una entrevista en ESPN fue Claudio Borghi: “La U está jugando muy bien. Tiene un buen plantel con dos nueves muy buenos (Lucas Di Yorio y Rodrigo Contreras) y también tiene en los laterales buenas armas de ataque”. También hizo referencia a una de las promesas azules, Lucas Assadi, un mediapunta de 21 años: ”Juega muy bien. Es de aquellos ’10’ antiguos: chiquito, de buen pie. Juega lindo y es rapidito".

🏆🔵🔴 "Lo especial para mí es dirigir este club"



En la previa de los octavos de final de #CopaSudamericana, Gustavo Álvarez recordó a su difunto padre y la conexión que tenía con Independiente. Sin embargo, el estratega demostró lo que le genera estar al mando de #LaU. pic.twitter.com/5pWV7JtTYI — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) August 11, 2025

Luego, Borghi hizo hincapié en el trabajo de Gustavo Álvarez: “Ha conseguido con su entrenador aplacar un poco los ánimos. Es un tipo que da muchas tranquilidades. Tiene claridades deportivas muy interesantes. Defensivamente es un equipo muy estable”.

El equipo que el último sábado goleó por 4 a 1 a Unión Española por la fecha 19 del campeonato chileno Universidad de Chile

Su gran trabajo en Chile le permitió ser uno de los candidatos a dirigir a la selección de ese país. Con la salida de Ricardo Gareca, en julio de este año comenzó a mencionarse a Álvarez como posible reemplazante. Según había informado el diario La Tercera, iba a ser el elegido para dirigir la próxima doble fecha de eliminatorias ante Uruguay y Brasil.

Sin embargo, esto no sucedió, y en declaraciones a TNT Sports, Álvarez fue cauto y respetuoso sobre esa posibilidad: “Yo mantengo mi postura, yo siempre voy a hablar sobre realidades. Hablar sobre escenarios imaginarios no me parece respetuoso ni responsable”.

Mientras tanto, este miércoles comienza a definirse esta llave. A las 21.30, Independiente visitará a la U en el estadio Nacional de Santiago, con arbitraje del brasileño Anderson Daronco. El desquite será el próximo miércoles en el mismo horario, en el Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini y el ganador de este cruce se medirá con el vencedor de la serie entre Universidad Católica de Ecuador y Alianza Lima.