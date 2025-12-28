Gustavo Costas firmó hasta 2028 en Racing, que se desprende de figuras y va en busca de otras

El 27 de diciembre es una fecha significativa para Racing por distintos motivos. El principal remite a la consagración en el Apertura 2001, cuando quebró una racha de 35 años sin vueltas olímpicas en el ámbito doméstico. También alude a la noche de 1985 en la que volvió a la primera A. En las redes sociales, además de referir a aquellos dos episodios, los fanáticos celebraron una coincidencia que se hizo viral: descubrieron que Adrián ‘Maravilla’ Martínez acordó su arribo a la Academia el 27 de diciembre de 2023. Y este fin de semana, el día en cuestión sumó otra connotación positiva: Gustavo Costas, el director técnico que revolucionó al equipo en las últimas dos temporadas, firmó la extensión de su vínculo.

El hincha-entrenador-ídolo rubricó el contrato que lo liga al club de su vida hasta diciembre de 2028, en una decisión de la dirigencia que había sorprendido al mismísimo DT. De esta forma, cuando comience la pretemporada, el próximo sábado, Costas se transformará en el primer director técnico de Racing que habrá afrontado tres temporadas seguidas en este siglo.

Justamente él es quien pidió por Maravilla Martínez, el artillero que acumula 52 goles en 94 partidos oficiales en Racing y que enamora en la porción celeste y blanca de Avellaneda. La incorporación del delantero fue una de las tantas en las que el ojo del entrenador se tradujo en réditos para la Academia. Entre otros aciertos, había solicitado los arribos de Santiago Sosa, hoy un símbolo en la cancha y fuera de ella, y Maximiliano Salas, socio de Martínez hasta que se marchó a River, que pagó más de 10 millones de dólares para ejecutar su cláusula de salida.

𝗚𝗨𝗦𝗧𝗔𝗩𝗢 𝗖𝗢𝗦𝗧𝗔𝗦 2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣ ✅



El entrenador de La Academia extendió su vínculo con el club y seguirá al frente del primer equipo por los próximos tres años.



Seguimos todos juntos, seguimos por todo 🩵

Mientras Costas estaba de vacaciones en este diciembre, ya con la continuidad acordada con el presidente Diego Milito, se confirmaron las salidas de Luciano Vietto y Agustín Almendra. “Con Costas estaba en polos opuestos futbolísticamente”, resumió Vietto en ESPN el planteo de que sus características no cuadraban en la forma de juego del equipo. ‘Jeque’ –así denominaban sus compañeros a Vietto porque jugó en el fútbol de Arabia Saudita– aclaró que estaba “a disposición” desde agosto y que sus participaciones resultaron escasas por decisión de Costas y no a raíz de nuevas lesiones. El cordobés, que había lidiado con un problema lumbar que implicó un pedido a Conmebol para un tratamiento con inyecciones, dio esa versión sobre el motivo por el que ocupó un rol secundario.

La dirigencia, según confirmaron fuentes del club para LA NACION, decidió no ofrecerle un nuevo vínculo a Vietto, que a los 32 años se lamentó por esa determinación: “Quería terminar mi carrera en Racing”. Cuando la institución lo despidió y le agradeció en las redes sociales, con un video que mostraba algunas perlas de su segunda etapa, los hinchas en general hicieron dos reproches: por una parte, que no le extendieran el vínculo, y por otra, que Vietto hubiera apuntado de cierta forma contra Costas.

Luciano Vietto quedó desubicado en el Racing diseñado por Costas; según el jugador, el entrenador explicitó que sus características no encajaban con el perfil del equipo. LUIS ROBAYO - AFP

Con Almendra, que será futbolista de Necaxa a partir de 2026, la evaluación que hacen en Avellaneda aborda distintas situaciones: es un jugador de características prácticamente irrepetibles, pero su resistencia física en los partidos fue habitualmente endeble. Sobre 102 encuentros oficiales con la camiseta celeste y blanca, el ex volante de Boca apenas jugó siete completos y su promedio de tiempo en el campo de juego fue de 60 minutos.

“Sorteo la camioneta cuando juegues los 90 minutos”, había dicho Costas al mediocampista en Paraguay luego de que Racing ganara la Copa Sudamericana contra Cruzeiro, durante los festejos. En el último mercado de invierno, Almendra estuvo a un paso de irse del club, entre dos reclamos: él se sentía “menos importante” en la cancha y, en paralelo, su representante, Hernán Berman, pedía una mejora salarial.

Vélez, que luego resultó rival de Racing en los cuartos de final de la Copa Libertadores, se interesó por los pasos de Almendra, que había sido dirigido por Guillermo Barros Schelotto, ya entonces DT del Fortín. Ese interés, sumada la repercusión negativa que había en los hinchas por la posibilidad del pase, frenó a la dirigencia de la Academia.

Agustín Almendra fue usualmente titular, pero rara vez completaba los partidos; su endeblez física y una oferta de Necaxa provocaron su salida de la Academia. MAURO PIMENTEL - AFP

Almendra estaba a punto de ingresar al último año de su contrato con Racing, por lo que desde junio de 2026 podía negociar con otra institución en caso de no renovar. Ante esa situación, y con la oferta de 2.500.000 dólares de Necaxa sobre la mesa, la directiva aceptó la propuesta y dejó ir al ex volante de Boca.

Pese a las oscilaciones físicas, Almendra fue titular en ambas temporadas y ningún otro jugador consiguió quedarse con su lugar, más allá de los claros altibajos que aquél tuvo en su rendimiento. Ante una consulta para LA NACION sobre cómo reemplazará Racing al mediocampista, la respuesta se repite: “Volvió Baltasar [Rodríguez] y estamos buscando otro jugador para esa zona”.

Baltasar Rodríguez viene de salir campeón de Estados Unidos en Inter Miami, que desistió de renovarle; el atacante quiere recuperar en Racing su versión de 2023. RICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Baltasar Rodríguez, que en la última temporada se desempeñó en Inter Miami junto a Lionel Messi, será considerado por Costas desde enero, luego de que la franquicia estadounidense no ejecutara la opción de compra. “Quiero una revancha y volver a ser el de 2023. Sé que en 2024 bajé el nivel”, reconoció en Olé el juvenil sobre su paso por la Academia.

Matko Miljevic, mediocampista de Huracán, fue uno los primeros por los que Racing hizo una oferta en este mercado. El nacido en Estados Unidos asoma como una opción seductora por su versatilidad en distintos puestos y por su manejo de la pelota parada, pero hasta este fin de semana las gestiones están estancadas. “Hay una diferencia importante entre lo que ofrecimos y lo que pide Huracán”, manifestó una fuente de la dirigencia de Racing para LA NACION. El Globo habría solicitado 4.500.000 dólares por 80 por ciento de la ficha.

Matko Miljevic es un especialista en pelota detenida; Huracán pretende más dinero que el que propone Racing para llevárselo. Instagram

Sin Almendra, con el regreso de Baltasar –cuya participación en el primer año del ciclo de Costas fue escasa– y con la incógnita sobre la situación de Miljevic, Racing se desprendería de más mediocampistas. Richard Sánchez, que llegó en el verano del año pasado y despertaba expectativas, tuvo un 2025 como para el olvido: con flojos rendimientos y lesiones musculares, prácticamente no participó (13 partidos, cero goles). El uruguayo Martín Barrios, pese a conseguir tres tantos en la fase de grupos de la Copa Libertadores, tampoco se estableció como una alternativa fiable. Tanto por Sánchez como por Barrios la dirigencia está abierta a escuchar propuestas.

Marcelino Moreno, figura de Lanús y campeón de la Copa Sudamericana, se erige en un sueño para darle un salto de calidad al equipo en tres cuartos de cancha, pero la cuestión económica jugará un rol preponderante. “Si hay que poner 7.000.000 de dólares, es imposible. Pero sí es un jugador que interesa”, admite una alta fuente dirigencial.

Marcelino Moreno es un anhelo en Avellaneda, pero la dirigencia académica no está dispuesta a desembolsar demasiado por el futbolista de Lanús campeón de la Copa Sudamericana. JUAN MABROMATA - AFP

Racing afrontó 55 partidos en la temporada, ganó la Recopa, llegó a las semifinales de la Libertadores y fue subcampeón del Clausura pese a no contar con alternativas de alto nivel en el mediocampo y en el ataque, sectores en los que la distancia entre el equipo ideal y el alternativo solía quedar a la vista.

En la defensa no tendrá más a Facundo Mura, que aceptó una oferta de Inter Miami y desestimó renovar con la Academia. Por tal motivo, Racing tiene entre sus búsquedas la de un defensor lateral derecho. Gastón Martirena, que bajó notoriamente su prestación en la segunda mitad del año, figuraría en los radares de clubes de Brasil, por lo que tampoco se descarta que se vaya. Tobías Rubio, que estuvo en préstamo en Defensa y Justicia, será considerado por Costas como una opción en ese sector de la cancha. El colombiano Santiago Arias, Andrés Herrera (ex de San Lorenzo y River) y Eros Mancuso son barajados como alternativas para reforzar ese andarivel.

Gabriel Arias fue capitán de Racing y ahora deja el club, al cabo de casi tantos años como trofeos: el arquero se va tras siete temporadas y con seis títulos de campeón. MAURO PIMENTEL - AFP

A Matías Tagliamonte, que estuvo a préstamo en Unión, lo tendrán en cuenta para ser suplente de Facundo Cambeses. El arquero, de discretos rendimientos cuando estuvo como suplente en su primera etapa en el club, tendrá el desafío de ser el relevo tras la partida de un referente, Gabriel Arias, que se marchó luego de siete años y seis títulos de campeón conquistados con el escudo celeste y blanco.

El sector en el que más cubierto se encuentra el plantel es la zaga central, ya que cuenta con Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Franco Pardo, Marco Di Césare y Marcos Rojo (tiene contrato hasta mitad de 2026). Además, cuando el equipo juega con tres centrales, el líbero es Santiago Sosa, un estandarte. El ex futbolista de River, cuyo anhelo es jugar en Europa, figura entre los “intransferibles”, con Cambeses, Gabriel Rojas y Maravilla: “A menos que ejecuten las cláusulas, seguirán sí o sí”, sostienen desde la dirigencia.

Santiago Sosa, uno de los grandes aciertos de Costas, es uno de los intransferibles para los directivos blancos y celestes. Rodrigo Valle - Getty Images South America

Sin Elías Torres, que se recupera de una rotura de ligamentos sufrida a inicios de octubre, Martínez tiene como eventual reemplazante solamente a Adrián Balboa. ‘Rocky’, que llegó desde Unión por pedido de Costas, tuvo bajos desempeños entre sus 7 tantos en 40 partidos en Racing. “Si Balboa no se va, difícilmente llegue otro 9”, explicaron para LA NACION.

Costas 2028: el DT posa con sus hijos y colaboradores, más Saja y Milito, que se decidió a tener al entrenador hasta el último día de su mandato. X @RacingClub

Sin la Copa Libertadores en el horizonte, lo que representa una pérdida económica (el mero ingreso a la fase de grupos garantiza 3.000.000 de dólares) y también deportiva (es un “gancho” para las contrataciones a figuras), Racing tendrá que reformular parte del plantel para ir por la revancha en el Apertura, volver a la carga en la Copa Argentina (arribó a cuartos de final este año) y encarar la Sudamericana, el trofeo que logró de la mano de Costas quebrando 36 años sin conquistas internacionales. El director técnico puso la firma hasta 2028. El mercado de pases recién comienza y su Racing seguramente tendrá modificaciones con miras a lo que viene.