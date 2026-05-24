Gustavo Costas habló tras su despido de Racing: se sorprendió y apuntó contra la dirigencia del club

Todavía con la ropa de Racing, Gustavo Costas salió del estadio Juan Domingo Perón y saludó a los hinchas. Todos querían abrazarlo. Le demostraron su cariño luego de que la dirigencia de la Academia haya decidido despedirlo de su cargo, este sábado. En ese escenario, habló con la prensa luego de despedirse del plantel y, al igual que la gente, el foco de las críticas del ahora exDT, fue el presidente de la institución, Diego Milito.

En el medio de todos los saludos de la gente, Costas se mostró tranquilo y charló con los periodistas que se presentaron tras el entrenamiento en el que el DT se despidió de quienes fueron sus dirigidos durante más de dos años.

En primer lugar, expresó cómo fue su salida: “Ayer me comunicaron (Milito y Saja) que no iba a seguir, me sorprendió. Ellos tomaron la decisión. Me hablaron que el ciclo estaba cerrado, que se necesitaba un cambio, cosa de ellos”. Esto contrastó con lo que había dicho Milito minutos antes, explicando que la decisión había sido de común acuerdo, que ambas partes habían coincidido que “el ciclo estaba terminado”.

"¡GUSTAVO ES RACING, MILITO NO!": la gente de la Academia fue a bancar a Costas tras su salida del club y mostró su enojo con Diego Milito, presidente de la institución.



🎙️ @lautarosalucho pic.twitter.com/rSHPIOw5wi — TyC Sports (@TyCSports) May 24, 2026

Luego, hizo hincapié en lo desprolija que fue la situación de ayer, sobre todo por el vínculo que había firmando cuando Milito fue elegido como presidente de la Academia, hasta diciembre de 2028: “Esto no era lo que habíamos hablado, no hubiésemos hecho un contrato de tres años. No creo que esto sea una despedida, capaz pronto volveremos”.

Por último, se sintió muy agradecido con los hinchas que se presentaron para darle una cálida despedida. “Agradecerle a la gente por haber venido hoy, a uno lo pone muy contento que hayan venido y reconozcan que uno ha dejado todo por esta institución. Dejé todo por Racing”.

"YO PIENSO QUE NO ES UNA DESPEDIDA POR QUE CAPAZ QUE PRONTO VOLVERÉ": Gustavo Costas tras ser despedido de Racing. 🗣️ pic.twitter.com/NRMzFqMaLq — TyC Sports (@TyCSports) May 24, 2026

Los fanáticos del equipo de Avellaneda se autoconvocaron en la puerta del Cilindro para apoyar a Costas y explotaron en contra de la dirigencia del club. “Con Racing no se jode”, “llamá a elecciones la p... que te parió”, “la comisión se va a la p... que lo parió” y “che Milito botón...”, fueron los primeros cantos de los fanáticos, que se acercaron al estadio para despedir al DT y, al mismo tiempo, manifestar su disconformismo con la decisión tomada por la dirigencia.

Esto sucedió un tiempo después de la conferencia del presidente Diego Milito, que expresó: “Es un día muy triste, nunca pensamos que podía llegar”. Luego de su anuncio, los fanáticos llegaron en gran número al Cilindro e incluso forzaron una de las puertas e ingresaron a la fuerza a las adyacencias de la cancha y continuaron con la protesta, puertas adentro. “Ole ole, ola la, Gustavo es de Racing, de Racing de verdad”, “Gustavo es Racing, Milito no”, manifestaron.

Cuando Milito asumió como presidente de Racing, firmó una renovación de contrato por tres años X @RacingClub

Pero también reclamaron contra los futbolistas, una forma de responsabilizar a ellos también por este final de Gustavo Costas: “A ver si entienden todos los jugadores, hay que ir al frente por los colores. A ve si entienden todos los dirigentes, Racing es grande por esta gente”.

Gustavo Costas no se olvidó de los jugadores: “Les agradezco a los jugadores, que siempre estuvieron con nosotros, comprendieron lo que era Racing y lo llevaron allá arriba. A los médicos, a los kinesiólogos. Ver que los jugadores vinieran con lágrimas a despedirme... Eso me pone contento, dentro de la dolorosa despedida, porque este reconocimiento es difícil. A veces te echan y chau”.

Luego del entrenamiento, Costas, que como entrenador le dio al club la Copa Sudamericana de 2024 y la Recopa 2025, se acercó a saludar a los hinchas. Los fanáticos lo ovacionaron y pudieron darle un último abrazo. “No se va, Gustavo no se va”, cantaron. “Les agradezco de corazón. Tenemos que estar juntos igual”, expresó Costas, emocionado por el apoyo de los simpatizantes.