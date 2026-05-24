Diego Milito habló del despido de Gustavo Costas en Racing: “Es un día muy triste, nunca pensamos que podía llegar”

El último día de Gustavo Costas en Racing incluyó un banderazo en apoyo a su figura y una sorpresiva conferencia de Diego Milito, el presidente del club, quien calificó la jornada como “muy triste”, pero sentenció que “lamentablemente lo que pasó en los últimos partidos marcaba que era un final de ciclo”. “Casi que fue una decisión en conjunto”, argumentó sobre su determinación de interrumpir el vínculo del técnico, a quien hace seis meses le había renovado el contrato hasta diciembre de 2028.

“Es un día muy triste, nunca pensamos que podía llegar, pero esto es el fútbol. Realmente estamos, como todos los hinchas, tristes por esta situación. Ayer tuvimos una charla con Gustavo, con Sebastián Saja (director deportivo), fue una charla muy sincera y profunda analizando todo este semestre. Analizamos los últimos partidos y en esta charla, que duró casi una hora, entendíamos que era un momento donde el sentir marcaba que con todo lo que venía sucediendo lamentablemente era un final de ciclo”, inició su presentación ante los medios el mandamás racinguista.

"ES UN DÍA TRISTE QUE NUNCA PENSAMOS QUE IBA A LLEGAR. TODO LO QUE ESTABA SUCEDIENDO ERA LAMENTABLEMENTE DE UN FINAL DE CICLO": dijo Diego Milito, presidente de Racing, sobre la salida de Gustavo Costas como DT de la Academia.



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“¡Con Costas no se jode!”, era uno de los cánticos que, paradójicamente, sonaba sobre la calle Milito, donde hinchas que se habían autoconvocado en las redes sociales fueron a expresar su gratitud al entrenador, quien llegó temprano al Cilindro para afrontar su último entrenamiento y despedirse tanto del plantel como del resto de los empleados de la institución. “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, también fue uno de los temas que se escuchó desde afuera.

Dentro de la sala de conferencia, Milito afirmó que Costas estuvo “de acuerdo” con ser despedido: “Gustavo también estaba de acuerdo con nuestro análisis, porque es alguien del fútbol. Sentíamos que este plantel necesitaba un cambio de aire, un aire nuevo después de todo lo que pasó en los últimos partidos. Del clásico en adelante han pasado cosas realmente insólitas y que marcan lo que vengo diciendo: era un final de ciclo. Me duele decirlo, es un momento duro, pero creo que había que hacerlo porque lo pedía un poco este grupo”.

Un Gustavo Costas pensativo: en los sucesivos mercados de pases tras la conquista de la Copa Sudamericana, el plantel fue perdiendo peso específico LUIS ROBAYO - AFP

En esa sintonía, a Milito le preguntaron si algún integrante del plantel dio cuenta de sentir un “agotamiento” en el vínculo con Costas y su cuerpo técnico. “Obviamente con Sebastián hablamos con ellos, pero los jugadores nunca van a decir la decisión que tenga que tomar algún directivo. No lo dijeron, pero uno lo siente. Somos gente del fútbol y hemos estado en situaciones similares como futbolistas. Uno puede percibir que necesitaban algo distinto”, explicó el presidente académico sobre la determinación de echar a Costas.

“Somos todos responsables, yo en primer lugar como presidente del club y máxima autoridad. Duele porque es Gustavo, porque siempre he tenido una gran relación con él –más allá de todo lo que se ha dicho-, porque con Sebastián Saja estuvimos muy cerca suyo en todo momento. Disfrutamos un 2025 espectacular, pero este semestre ha sido muy difícil y sentíamos que era la hora del cambio de aire”, insistió el exdelantero, quien remarcó que “fue una decisión que costó mucho tomar”.

"ES UN SEMESTRE MALO Y SOMOS TODOS RESPONSABLES. YO EN PRIMER LUGAR", afirmó Milito sobre el presente de Racing y la salida de Costas.



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Más allá de la gratitud expresada ante los micrófonos, Milito sí hizo referencia a un cortocircuito que existió entre lo que -según él- habló en la reunión con Costas y lo ocurrido durante la tarde-noche del sábado, cuando la noticia del despido explotó y se propagó en medios y redes sociales: “Con Gustavo me junté pasado el mediodía, quedamos en hablar con el plantel y comunicarlo sin decir nada antes, priorizando a Racing por encima de todo. Y después me sorprendió que a la tarde saliera que nosotros lo echamos. No fue la mejor manera porque no es lo que habíamos charlado”.

“Yo le había dicho que decidiera si quería dirigir estos dos partidos que quedan, me dijo que estaba de acuerdo y que no dijéramos nada hasta encontrarnos con los jugadores, después me sorprendió lo que pasó. Pero ahora hay que mirar para adelante”, amplió sobre esa cuestión el mandamás albiceleste, quien fue consultado sobre cómo Racing afrontará la desvinculación en términos económicos: “Gustavo me dijo ‘de mi parte no va a haber problema, juntáte con mi representante’. La charla fue muy natural, entendimos ambas partes que se caía de maduro tener que cambiar de aire”.

Fernando Jito Alonso, el agente de Costas, se había enterado de la noticia en el interior de la provincia de Buenos Aires, mientras se disponía a descansar durante el fin de semana largo, cuando el técnico e ídolo lo llamó para informarle lo ocurrido en el cónclave con Milito y Saja. Desde la directiva de Racing, ante la consulta de LA NACION, el sábado habían planteado que aguardarían “un gesto” para llegar a un entendimiento económico por la interrupción prematura del contrato.

Milito, que aceptó sólo seis preguntas pese a la concurrencia de más medios a su alocución, subrayó que “había que descomprimir porque algo no estaba funcionando”. De cara al futuro, también precisó que Costas “sentía que había que renovar mucho el plantel, y es difícil renovarlo mucho”. En línea con esa sentencia, según pudo averiguar LA NACION con distintas fuentes del club, la renovación estará atada a qué jugadores se vayan y, también, la búsqueda de nuevos futbolistas estará supeditada a quienes más acordes consideren al futuro entrenador.

Gustavo Costas, en un partido de la Copa Sudamericana, trofeo que logró para la Academia; los malos resultados del último tiempo precipitaron su salida LUIS ROBAYO - AFP

Sobre la búsqueda del sucesor de Costas, Milito sostuvo que tanto él como Saja y su secretaría técnica se tomarán “el tiempo necesario para empezar a planificar y ver el perfil” del elegido. Tal como informó este medio tras el despido de Costas, Hernán Crespo, Martín Anselmi y Nicolás Diez son algunos de los que figuran en la carpeta de evaluación académica.

“Me gustaría dirigir a un grande”, había dicho Crespo –en ESPN- la semana pasada, sobre su anhelo dentro del fútbol argentino. Sobre el ex entrenador de Defensa y Justicia y San Pablo, una alta fuente del club le dijo a LA NACION: “Es un entrenador con experiencia nacional e internacional, con una manera de juego que nos parece acorde a lo que necesita Racing y, que esté libre, es un factor importante en el mercado”.

Familiares y amigos de Costas estuvieron dentro del club en un domingo tan gris como el sentimiento de muchos hinchas que veían en el conductor del plantel a un referente que sentía lo mismo que ellos en cada partido. Gonzalo Costas, uno de los hijos y ayudante de campo del ídolo, había reflejado en redes sociales sus sensaciones tras el despido: “Títulos internacionales: 2. Semifinalista de Copa Libertadores (3ra en la historia del club). Subcampeón argentino. ¡Lo dimos todo y más! Nos queda mucho para dar. Fuimos muy felices. Gracias Racing, te amo”.

La grieta política que se acrecienta y sacude al club, más en un semestre cargado por los hechos negativos, también se hizo presente desde que estalló públicamente la noticia del despido del entrenador. Víctor Blanco, expresidente albiceleste, le dedicó unas palabras a Costas en Instagram: “Mi más sincero agradecimiento por tu dedicación y esfuerzo durante tu tiempo como director técnico de Racing. Tu pasión y compromiso con el equipo han dejado una huella. Agradezco no sólo tu trabajo en el campo, sino también la forma en que has inspirado a nuestros jugadores y a todos los que formamos parte de Racing”.

Otros tiempos; cuando a Gustavo Costas le habían renovado en contrato en Racing hasta 2028; la extensión del vínculo estuvo lejos de cumplirse X @RacingClub

La figura de Costas también había tambaleado en septiembre de 2024, cuando desde la dirigencia que encabezaba Blanco deslizaban en off que esperaban que el ídolo renunciara si no conseguía torcer el rumbo errático del equipo. Antonio Mohamed, de hecho, ya se imponía en la interna como su posible sucesor. Sin embargo, aquellos trascendidos unieron aún más al plantel de aquel entonces, Racing revivió deportivamente y conquistó la Copa Sudamericana de aquella temporada.

Para Milito, que finalmente reconoció con esta medida impopular lo demagógica que había sido la renovación por tres temporadas a un entrenador en quien no creía, está ahora ante un mercado que puede sentenciar el devenir de su gestión: sin margen de error, deberá acertar en la designación del nuevo técnico, amalgamar un plantel que perdió calidad en estos 18 meses e ir por títulos que evoquen el “salto de calidad” prometido en las elecciones.