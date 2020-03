El periodista de Radio La Red, Gustavo López, consideró que tarde o temprano había que dejarse de jugar, pero que traerá muchas consecuencias en la "industria".

17 de marzo de 2020 • 18:54

El periodista de Radio La Red, Gustavo López, realizó un duro comentario editorial en su programa Un Buen Momento , en el cual exclamó que durante cuatro meses habrá gente que no cobrará "un mango" , y que no se puede tomar decisiones por lo que dicen jugadores de primera división.

"El gobierno no quería parar ahora el fútbol para no dejar sin trabajo a esta industria durante cuatro cinco meses. Querían correrlo lo más posible para tener 90 días sin fútbol. 90 no son lo mismo que 120. Lo que decían es esperar. Primero, a puertas cerradas. Después, sin periodistas. Que solo entren los jugadores. Que estén limpios los vestuarios, los micros. Que no haya gente en los aeropuertos, concentraciones. Se estaban tomando medidas para que el fútbol continúe", dijo el conductor radial.

"Inevitablemente, la actividad se iba a parar. Lo que yo decía acá, es que no lo podemos parar por Coloccini, o por Pillud. Escuchémoslos, entendámoslos. No puede ser que un capitán o un club decidan. Tienen que ser todos, porque el fútbol es de todos. No puede ser solo D'Onofrio. Tiene que ir a hablar con el resto de los dirigentes y los futbolistas lo mismo", consideró el también animador televisivo.

En ese mismo sentido, López reforzó: " No podemos nosotros obrar por el humor de un jugador o de cinco jugadores . Tenemos que estar atento a lo que dicen los clubes, los ministros y el presidente. Escuchemos a los futbolistas, que tienen miedo. Pero no me comparen el fútbol con el cine o el teatro. No sean burros . En el teatro, si no va gente, se cierra. En cambio, el fútbol sin gente se puede jugar. No digan cualquier cosa solamente para tener razón. Lamentablemente, en el periodismo, nos hacemos fanáticos de nuestra opinión. No nos hagamos armar las editoriales por los presidentes o dirigentes de turno. A mí no me arma la editorial ni D'Onofrio, ni Tinelli, ni Tapia, ni nadie".

Finalmente, sentenció su postura: "Estos futbolistas de elite que alzaron la voz, yo digo: prestémosles atención. Ahora, ¿saben que representan a 5000 personas? ¿Saben que representan a todo el fútbol argentino: a la B nacional, a la Primera B, a la Primera D, al Argentino A, al Argentino B, al Femenino? Me preocupa la industria del juego del fútbol, y la cantidad de gente que vive de eso: los futbolistas, los árbitros, los choferes, seguridad, policía, UTEDYC. El panorama es que ustedes por cuatro meses no laburan más. Me preocupa la gente que vive de esto y que por cuatro meses no va a tocar un mango ", concluyó.

Escuchá el editorial de Gustavo López: