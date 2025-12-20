LA NACION

Agenda de TV del sábado: Platense - Estudiantes por el Trofeo de Campeones, fútbol europeo y tenis

La actividad deportiva en el inicio del fin de semana, disponible por internet y televisión

Estudiantes obtuvo el torneo Clausura, Platense conquistó el Apertura y este sábado dirimirán cuál es el mejor de la temporada 2025, cuando disputen el Trofeo de Campeones en San Nicolás.
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 20 de diciembre de 2025.

FÚTBOL

Trofeo de Campeones

  • 18 Platense vs. Estudiantes de La Plata. ESPN Premium y TNT Sports

Premier League

  • 9.30 Newcastle vs. Chelsea. ESPN y Disney+
  • 12 Bournemouth vs. Burnley. ESPN y Disney+
  • 14.30 Tottenham Hotspur vs. Liverpool. ESPN y Disney+
  • 17 Everton vs. Arsenal. ESPN y Disney+
Alexis Mac Allister y Cristián "Cuti" Romero, referentes de Liverpool y Tottenham Hotspur, que se cruzarán por la Premier League.
Serie A

  • 14 Lazio vs. Cremonese. ESPN 2 y Disney+
  • 16.30 Juventus vs. Roma. ESPN 2 y Disney+

Liga de España

  • 10 Real Oviedo vs. Celta. ESPN 3 y Disney+
  • 12 Levante vs. Real Sociedad. ESPN 4 y Disney+
  • 14.30 Osasuna vs. Alavés. DSports 1610
  • 17 Real Madrid vs. Sevilla. DSports 1610

Championship

  • 9.30 Southampton vs. Coventry City. Fox Sports y Disney+
  • 11.30 Ipswich Town vs. Sheffield Wednesday. Fox Sports y Disney+

Copa de Francia

  • 11.30 St. Maur Lusitanos vs. Lille, treintaidosavo de final. DSports (1610)
  • 14 Lyon La Duchere vs. Toulouse, treintaidosavo de final. DSports (1614)
  • 17 Vendée Fontenay Foot vs. Paris Saint-Germain, treintaidosavo de final. DSports + (1613)

Bundesliga

  • 11.30 Hamburger vs. Eintracht Frankfurt. ESPN 2 y Disney+

TENIS

Masters Next Gen

  • 13 Alexander Blockx (Bélgica) vs. Nicolai Budkov Kjaer (Noruega) y Learner Tien (Estados Unidos) vs. Nishesh Basavareddy (Estados Unidos), las semifinales. ESPN 3 y Disney+

Road to Australia

  • 17.30 Juila Riera vs. Jazmín Ortenzi, la final femenina. ESPN 3 y Disney+
  • 19 Mariano Navone vs. Román Burruchaga, la final masculina. ESPN 3 y Disney+
Mariano Navone definirá contra Román Burruchaga el certamen Road to Australia, que prepara en Buenos Aires a los jugadores para el primer campeonato de Grand Slam de 2026.
BÁSQUETBOL

Liga ACB

  • 17 San Pablo Burgos vs. Manresa. Fox Sports
