Agenda de TV del sábado: Platense - Estudiantes por el Trofeo de Campeones, fútbol europeo y tenis
La actividad deportiva en el inicio del fin de semana, disponible por internet y televisión
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 20 de diciembre de 2025.
FÚTBOL
Trofeo de Campeones
- 18 Platense vs. Estudiantes de La Plata. ESPN Premium y TNT Sports
Premier League
- 9.30 Newcastle vs. Chelsea. ESPN y Disney+
- 12 Bournemouth vs. Burnley. ESPN y Disney+
- 14.30 Tottenham Hotspur vs. Liverpool. ESPN y Disney+
- 17 Everton vs. Arsenal. ESPN y Disney+
Serie A
- 14 Lazio vs. Cremonese. ESPN 2 y Disney+
- 16.30 Juventus vs. Roma. ESPN 2 y Disney+
Liga de España
- 10 Real Oviedo vs. Celta. ESPN 3 y Disney+
- 12 Levante vs. Real Sociedad. ESPN 4 y Disney+
- 14.30 Osasuna vs. Alavés. DSports 1610
- 17 Real Madrid vs. Sevilla. DSports 1610
Championship
- 9.30 Southampton vs. Coventry City. Fox Sports y Disney+
- 11.30 Ipswich Town vs. Sheffield Wednesday. Fox Sports y Disney+
Copa de Francia
- 11.30 St. Maur Lusitanos vs. Lille, treintaidosavo de final. DSports (1610)
- 14 Lyon La Duchere vs. Toulouse, treintaidosavo de final. DSports (1614)
- 17 Vendée Fontenay Foot vs. Paris Saint-Germain, treintaidosavo de final. DSports + (1613)
Bundesliga
- 11.30 Hamburger vs. Eintracht Frankfurt. ESPN 2 y Disney+
TENIS
Masters Next Gen
- 13 Alexander Blockx (Bélgica) vs. Nicolai Budkov Kjaer (Noruega) y Learner Tien (Estados Unidos) vs. Nishesh Basavareddy (Estados Unidos), las semifinales. ESPN 3 y Disney+
Road to Australia
- 17.30 Juila Riera vs. Jazmín Ortenzi, la final femenina. ESPN 3 y Disney+
- 19 Mariano Navone vs. Román Burruchaga, la final masculina. ESPN 3 y Disney+
BÁSQUETBOL
Liga ACB
- 17 San Pablo Burgos vs. Manresa. Fox Sports
