Unión - Aldosivi y otro 0-0: el Tiburón sufre la falta de gol, ya que no pudo convertir en 10 de los 16 partidos

SANTA FE.- Unión quiere, intenta, pero no puede. Y Aldosivi lo mismo. Por lo tanto, el empate entre estos dos equipos necesitados de sumar, fue justo, aunque a ninguno les sirve mucho el resultado. Es que el tatengue no puede frenar esta caída que ya suma 4 cotejos sin ganar –tres fueron derrotas consecutivas- y además sin convertir un gol. El panorama es muy diferente en el visitante. Pero suma y se permite soñar con zafar del lote de los comprometidos con el descenso. El Tiburón sumó su tercer partido seguido sin derrotas, pero sufre mucho la falta de gol, un reflejo de su floja campaña: no pudo convertir en 10 de las 16 fechas. Es el equipo menos efectivo, con apenas diez anotaciones.

El cotejo fue de los más aburridos de los últimos tiempos en el escenario tatengue. En general, con un período cada uno donde mostraron una leve superioridad en el control de la pelota, pero con tan pocas ideas que estaba cantado que podrían jugar un tercer tiempo que nada iba a cambiar.

Unión de Santa Fe, que acumula tres reveses consecutivos pero que aún pretende clasificar a la Copa Sudamericana 2023, es local hoy ante Aldosivi, amenazado por el descenso, por la 16ta. fecha de la Liga Profesional (LPF). Luis Cetraro - télam

El obligado a responder la expectativa de sus simpatizantes, tras un nuevo y ruidoso recibimiento era Unión. Pero esta versión actual del conjunto que conduce el uruguayo Munúa parece ser muy diferente a lo que asomó a comienzo del torneo, cuando asombró a muchos con la dinámica del juego directo y contundente. Hoy no es ni la sombra de aquel equipo, aunque intenta. Pero no concreta. Terminó con todos los delanteros que tiene: comenzó el paraguayo Junior Marabel, pero ingresaron Álvez, González y Peralta Bauer. Sin embargo, los que más cerca de Devecchi estuvieron fueron los defensores que buscaban el golpe de cabeza salvador.

Enfrente, Aldosivi no se guardó nada porque tampoco tiene mucho. Cauteruccio solo arriba, algo más asistido en el complemento, pero con la preocupación general de cortar circuitos del rival que agilizar los propios. No obstante, más por el quedo del tatengue que por iniciativa propia, el complemento le permitió al conjunto que orienta tácticamente Somoza estar más tiempo en terreno del adversario. Y con esas limitaciones se arregló para estar cerca de Mele.

Todo después de un comienzo plagado de imprecisiones, de poca consistencia ofensiva y demasiada preocupación por neutralizar posiciones, especialmente en la línea de los volantes. La responsabilidad estaba en el equipo local, no solo por lo que venía a buscar después de tres derrotas consecutivas y sin marcar goles, sino porque Aldosivi llegó a esta capital resuelto a hacer lo justo y necesario para no perder.

Hasta el primer cuarto de hora, el tatengue se mostró más decidido por el aporte de Luna Diale, Machuca y Junior Marabel. Pero Devecchi pasó eso, y lo que vino, con tranquilidad. Fue cuando el marplatense encontró un par de veces los espacios entre los centrales y Cauteruccio incomodó a Mele. Pero la insistencia se calmó y todo fue discreto.

Lo mejor del partido

A la buena voluntad de ambos le faltaron los argumentos técnicos que les permitiera concretar el resultado. Quizá, como los dos buscaron no perder, se olvidaron que podían ganar.

Clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2023

Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2023. Boca ya obtuvo el primer boleto por haber ganado la Copa de la Liga Profesional. El campeón del Torneo 2022 se clasificará de manera directa. Lo mismo conseguirá el equipo que se quede con la Copa Argentina. Los restantes lugares los obtendrán los tres primeros equipos de la tabla general anual, que contempla los puntos obtenidos en la fase de grupos de la Copa de la LPF (13 partidos) y el torneo 2021 (total: 40 encuentros). En este caso, el tercer equipo accederá al Repechaje de la Copa.

En tanto, a la Sudamericana 2023 irán otros seis equipos, que saldrán de esa misma tabla general y serán los seis ubicados después de los clasificados a la Copa Libertadores. Si se repite un equipo ya clasificado por otra instancia, el lugar será para el siguiente conjunto de esta misma tabla.