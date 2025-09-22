Gustavo Quinteros asumió como nuevo DT de Independiente: “Quiero armar un equipo campeón”

Independiente, último en la zona A del Clausura, cada vez más lejos de la clasificación a la etapa final del torneo, comienza una nueva etapa, al menos desde la conducción, con Gustavo Quinteros como DT, en reemplazo de Julio Vaccari. El exentrenador de Vélez Sarsfield y Gremio, entre otros clubes, desembarcó con un mensaje claro, a pocas horas del clásico con Racing, el domingo, en el Cilindro de Avellaneda. “Les dije a los dirigentes que quería armar un equipo para ser campeón”, sentenció el técnico este lunes, durante la conferencia de prensa.

“Por ahí se pueden haber sorprendidos, pero les dije lo que quería, poniendo un objetivo grande para poder crecer. Es un objetivo que lo tienen 30 o 25 equipos, pero tenemos que entender que es una idea que a mí... pensar en grande siempre me hizo conseguir objetivos. Independiente es un club que te puede dar esa posibilidad, tiene un gran plantel”, profundizó Quinteros, de 60 años.

El DT se sentó ayer en un palco del estadio del Rojo y pudo apreciar en vivo el apático empate 1-1 ante San Lorenzo. Su debut será muy demandante, ante Racing. “Cuando decidí venir y aceptar esta propuesta de Independiente no pensé en el partido que me podía tocar; pensé en formar un equipo que sea capaz de pelear títulos, de conseguir objetivos importantes. Nos tocó Racing, un clásico, un equipo complicado como cualquier otro del fútbol argentino. Es muy difícil el fútbol argentino, por distintas maneras del juego y de organizarse defensivamente. O te enfrentás con un equipo que intenta salir desde el juego en un fin de semana y al otro partido te encontrás con juego directo en segunda pelota todo el partido, entonces tenemos que resolver problemas todo el tiempo. Se están haciendo muchos goles de juego aéreo, de córner, de pelotas de costado, de rebotes dentro del área”, expresó.

Y añadió, puntualmente sobre el duelo ante la Academia: “Jugar el clásico puede ser para el jugador una oportunidad enorme para revertir una situación adversa desde lo mental. Entonces, tendremos que tener charlas todos los días en forma individual o grupal para darle la confianza a los jugadores. Es una oportunidad para empezar a poner a Independiente en los lugares en los que tiene que estar este club”.

El entrenador ensayó una suerte de diagnóstico sobre el presente del equipo: “El análisis uno lo puede hacer desde las características que ve, la idea de juego, cómo resolvieron los jugadores las situaciones que en otros momentos lo hacían de una manera mejor... Hay que devolverle la confianza a los jugadores, recuperar esa confianza para que cada jugador pueda dar el máximo. Yo veo que con trabajo, sobre todo en la parte anímica y buscando las herramientas, los jugadores lo pueden hacer mucho mejor”.

Quinteros le agradeció por la oportunidad a la dirigencia de Independiente y a “la hinchada”, porque “me paran todo el tiempo en la calle, me dicen cosas y eso me motiva más”. Y agregó: “Voy a dar todo, todo... ojalá que sea en este, pero sí el año que viene, para que Independiente esté entre los primeros, siempre”.

Admirador de entrenadores tan diversos como Arrigo Sacchi, Pep Guardiola, Marcelo Bielsa, Jürgen Klopp o José Omar Pastoriza, Quinteros asume las riendas de otro plantel al que debe ayudar a levantarse. Lo hace conociendo lo que tiene en el vestuario. También lo que le falta, incluyendo el tiempo.