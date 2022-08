Habló el padre de Exequiel Zeballos: “Que la lesión de mi hijo marque un antes y un después”

SANTIAGO DEL ESTERO.- Ya pasaron casi 48 horas, pero las imágenes de la fuerte patada del defensor de Agropecuario, Milton Leyendeker, contra el delantero xeneize Exequiel Zeballos aun impactan e impresionan. El saldo de esta brutal entrada fue, según el parte médico oficial que Boca Juniors publicó en su cuenta de Twitter, es “una lesión de la sindesmosis tibioperonea distal con lesión del ligamento deltoideo y avulsión del maléolo posterior del tobillo derecho. Se decide tratamiento quirúrgico”.

El “Changuito” fue operado el jueves, con el acompañamiento de su papá, Oscar, que estuvo cerca en todo momento. Como cuando de niño lo llevaba a la escuelita de Futbol del Club Atlético Sarmiento de La Banda, desde donde surgió en Santiago del Estero. Las cámaras de TV captaron el momento en el que el juvenil se retiraba del estadio Padre Martearena, asistido por dos personas, uno de ellos era su padre, con una bufanda azul y amarilla en el cuello.

El tobillo derecho de Zeballos, con hielo

Oscar es un hombre de medios de comunicación, un reconocido locutor y conductor que lleva décadas al aire en FM Líder, en La Banda, la segunda ciudad en importancia de la provincia, a 7 kilómetros de la Capital. “Osky”, como se lo conoce por estas latitudes, hincha “enfermo” de Boca, como le gusta definirse, dialogó esta mañana con FM Exclusiva sobre la lesión de su hijo y pidió “que la lesión de mi hijo marque un antes y un después para defender a todos los jugadores”.

Sobre la jugada puntual, que lo entraba a él en la platea observando a su hijo, indicó que “cuando veo que van los jugadores de Agropecuario mi hijo iba a picar por la izquierda y va a buscarlo al cuerpo para que no pase, eso vi yo. Menos mal que Ezequiel trata de saltar un poco, porque si la pierna estaba apoyada iba a ser más grave”. Oscar descartó que hubiera habido “mala intención” de parte de Leyendeker, entendiendo que “es parte del juego”, pero dejó un mensaje: “Los jugadores deberían cuidarse un poco más entre ellos”.

“Hoy el futbol se ha vuelto muy al choque, van más al cuerpo que a la pelota, los jugadores rápidos y habilidosos muchas veces son los más perjudicados”, acotó el papá de Exequiel, quien al ser consultado sobre una posible “sanción ejemplificadora” para el jugador de Agropecuario, pidió que “la lesión de mi hijo marque un antes y un después para defender a los jugadores”.

Exequiel Zeballos y su gesto de aprobación luego de ser operado en la Trinidad

Zeballos fue operado en un centro privado de San Isidro y el parte difundido hoy en las redes sociales de Boca indica que el jugador presenta una “buena evolución postquirúrgica. En reposo hasta la semana próxima. No se encuentra inmovilizado. Deberá cumplir tres semanas sin apoyo y tres semanas con apoyo parcial (utilizando muletas) para luego completar los trabajos de rehabilitación”.

Por último, en el comunicado firmado por el doctor Jorge Batista, del Departamento Médico del Club Atlético Boca Juniors, se remarca que el “tiempo estimado de retorno a la práctica competitiva de deportes entre 4 y 6 meses”.

“Ezequiel está bien, ya dejó la clínica y la operación salió muy bien. Esto ya fue, ya pasó, ahora hay que mirar para adelante, cumplir con todo lo indicado por los médicos y que el tiempo pase rápido para que pueda volver a vestir la camiseta que ama desde la cuna. Pero esto es así, son gajes del oficio”, comentó el papá del “Changuito”, que esta mañana, recibió la visita del defensor de Agropecuario en el Sanatorio de La Trinidad.

Al salir de la visita a Zeballos, Milton Leyendeker dialogó con los medios presentes en el lugar: “Me sorprendió, es un pibe espectacular. Yo estaba muy angustiado por lo que sucedió, quería verlo. Le pedí disculpas, vine para eso. Lo noté con muchísimo ánimo. Me recibió muy bien y sólo tengo palabras de agradecimiento. Estaba angustiado cuando me enteré del parte médico de Exequiel, no me interesaba nada más. Ni la sanción que me darán”.