Los números de Exequiel Zeballos, la joya que Boca perdió transitoriamente por una grave lesión

La carrera en ascenso de Exequiel Zeballos entró en un inesperado parate por la grave lesión que sufrió este miércoles por la noche en los octavos de final de la Copa Argentina cuando, en la victoria 1 a 0 de su equipo, Boca, ante Agropecuario de Carlos Casares en el estadio Padre Martearena de Salta, Milton Leyendeker le propinó una dura patada en la pierna derecha. El joven de 20 años será intervenido quirúrgicamente y se estima que estará afuera de las canchas entre seis y ocho meses.

El delantero debutó en el profesionalismo el 29 de noviembre de 2020 en un triunfo del xeneize en la Bombonera ante Newell’s 2 a 0 por la Copa Diego Armando Maradona. Ese día jugó 23 minutos ingresando desde el banco de suplentes.

En total, en casi tres años con el plantel profesional acumula 2203 minutos jugados en 46 encuentros disputados, una media de 47,89 por encuentro. En 22 duelos ingresó como sustituto y en otros 18 fue titular y lo reemplazaron. Desde que es parte del plantel hubo 98 encuentros y en 43 no fue convocado , en su mayoría cuando daba sus primeros pasos.

En 22 duelos ingresó como sustituto y en otros 18 fue titular y lo reemplazaron. Desde que es parte del plantel , en su mayoría cuando daba sus primeros pasos. A pesar de ser atacante, solo marcó cinco goles en cotejos oficiales y dos de ellos de penal. Del total cuatro fueron por Liga Profesional y el restante por Copa Argentina. No tiene festejos en Copa Libertadores en nueve duelos.

Exequiel Zeballos es una de las grandes promesas de Boca y del fútbol argentino Mauro Alfieri - La Nación

Exequiel Zeballos en Boca

Partidos jugados : 46

: 46 Minutos : 2.203

: 2.203 Goles : 5

: 5 Asistencias : 3

: 3 Amonestaciones : 5

: 5 Expulsiones : no tiene

: no tiene Títulos: 3 (Copa de la Liga Profesional 2020 y 2022 y Copa Argentina 2021)

Nacido el 24 de abril de 2002 en La Banda, Santiago del Estero, Zeballos firmó su primer contrato con Boca en 2018 y recientemente se lo extendieron hasta 2026 con una mejora salarial. Es una de las grandes apariciones del club en los últimos años y, también del fútbol argentino. De a poco se estaba ganando minutos en una de las instituciones más grandes del país.

Su condición de promesa no solo la demostró en las inferiores de la entidad del barrio porteño de La Boca sino también en selecciones juveniles. Fue campeón de los sudamericanos Sub 15 en 2017 y Sub 17 en 2019 y disputó el Mundial de la categoría que se realizó en Brasil. En tres juegos anotó un tanto para el equipo que se despidió en octavos de final.

Exequiel Zeballos, junto a Marcelo Delgado, el día de la renovación del contrato hasta 2026 Prensa Boca

El Departamento Médico de Boca informó este jueves que el delantero sufrió una “lesión de la sindesmosis tibioperonea distal con lesión del ligamento deltoideo y avulsión del maléolo posterior del tobillo derecho”, por la que será operado. Lo positivo para el deportista es que gran parte de los meses en los que no podrá jugar, no habrá actividad por el Mundial Qatar 2022 -la temporada 2022 termina el 23 de octubre-. Se perderá 15 partidos de la Liga Profesional y al menos uno y un máximo de tres de la Copa Argentina en caso de que su equipo llegue a la definición.

El futbolista de Agropecuario, que fue expulsado tras la acción que derivó en la lesión de su rival, habló luego del encuentro, previo a que se confirme el diagnóstico y le pidió disculpas: “No fue mi intención lesionarlo. Yo voy firme a la pelota, justo me la puntea y lo engancho a él. Le pido disculpas públicas y espero que no tenga nada grave. Siempre juego al límite, pero esta es mi primera expulsión”.