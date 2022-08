Leyendeker visitó a Zeballos en la clínica tras la patada en Boca-Agropecuario, por la Copa Argentina

Milton Leyendeker, el defensor de 24 de años de Agropecuario que lesionó a Exequiel Zeballos en Salta, visitó al futbolista de Boca en la clínica de San Isidro donde fue operado y se recupera de la intervención quirúrgica. “Me recibió muy bien, le agradezco y le deseo lo mejor” , dijo el zaguero cuyo pase pertenece a Newell’s y está a préstamo en el club de Carlos Casares, que juega en la Primera Nacional.

En declaraciones a TyC Sports y ESPN, Leyendeker agregó: “¿La jugada? Vine a decirle eso a él, lo que dije en todos lados, y me dijo que ya sabía, que no necesitaba ninguna explicación y que eran cosas que podían pasar” , contó el defensor central, apuntado tras la violencia del impacto contra el juvenil de Boca, que estará entre 4 y 6 meses fuera de las canchas, según el último parte médico difundido por el club de la Ribera.

"LA VERDAD QUE ME RECIBIÓ MUY BIEN", afirmó Milton Leyendeker y contó que el Changuito Zeballos está de muy buen ánimo.



📺 #ESPNenStarPlus

➡️ https://t.co/RqcMFYEWwI pic.twitter.com/KR4lC8Mtiv — SportsCenter (@SC_ESPN) August 12, 2022

“Por suerte está muy bien. Me sorprendió porque es un pibe espectacular y muy buena persona. Yo estaba angustiado y quería venir a pedirle disculpas. Lo vi muy fuerte, sé que va a volver de la mejor manera” , añadió Leyendeker. Y volvió a referirse a la jugada de la discordia: “Cuando lo vi llorando en el banco me preocupé mucho. Le dije que quedo a disposición de lo que necesite. Después del partido hablé con Benedetto y le pedí que le transmitiera las disculpas, pero quería venir personalmente”.

Leyendeker fue suspendido el jueves por el tribunal de Disciplina de la AFA. No podrá jugar en forma provisoria en ninguna competencia, y tendrá que esperar a que Boca eleve el informe de la lesión del Changuito. El defensor central protestó contra esa medida al salir de la clínica de San Isidro tras visitar a Zeballos: “Yo estaba angustiado por el parte médico de Ezequiel. Primero lo quería ver bien a él y ahora me pondré a ver bien este tema con mi representante. No comparto la sanción de no poder jugar en ningún torneo, me parece excesiva. Creo que debería cumplirla en la Copa Argentina, seguramente haré algún descargo si es necesario”, adelantó.

"ESTÁ MUY BIEN. LA VERDAD UN PIBE ESPECTACULAR", Leyendeker visitó al Changuito Zeballos en la clínica y contó como fue el encuentro.



📺 #ESPNenStarPlus

➡️ https://t.co/RqcMFYEWwI pic.twitter.com/IJJlfcg04q — SportsCenter (@SC_ESPN) August 12, 2022

Una vez que el tribunal tenga ese documento, Leyendeker podrá hacer su descargo ante las autoridades. Y con todas las evidencias reunidas, el expediente disciplinario tendrá un fallo, que según las fuentes al tanto podría ser “ejemplificador”.

Mientras tanto, Zeballos comenzó con su posoperatorio. Boca publicó más datos sobre el estado de salud del 7, que renovó su contrato hace algunos días y que había abandonado el campo de juego del estadio Padre Martearena, en Salta, con evidentes gestos de dolor tras la patada de Leyendeker. “Buena evolución postquirúrgica. En reposo hasta la semana próxima. No se encuentra infiltrado y deberá cumplir tres semanas sin apoyo y tres semanas con apoyo parcial (utilizando muletas) para luego completar los trabajos de rehabilitación”, dice el informe firmado por el doctor Jorge Batista, que operó al futbolista xeneize.

El parte médico de Boca

Exequiel Zeballos



Buena evolución postquirúrgica.

En reposo hasta la semana próxima.

No se encuentra inmovilizado.

Deberá cumplir tres semanas sin apoyo y tres semanas con apoyo parcial (utilizando muletas) para luego completar los trabajos de rehabilitación. pic.twitter.com/CYwyllLKQm — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 12, 2022