Harry Kane, el artillero que convirtió a Inglaterra en el primer clasificado europeo para el Mundial

Con un show de goles y el máximo artillero histórico de la selección, Harry Kane, celebrando un doblete, Inglaterra vapuleó por 5 a 0 a Letonia y sacó el boleto para el Mundial 2026. Un triunfo para presentar una ficha perfecta en el recorrido de seis partidos del grupo K de las eliminatorias de la UEFA, que tiene al primero de los 16 representantes en la Copa del Mundo que se desarrollará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá. Un éxito que posibilitó al entrenador alemán Thomas Tuchel abrochar el primer objetivo desde que asumió el reto de devolverle el brillo, y también como para empezar a encantar a los fanáticos ingleses, que se mostraron reacios hace un año cuando la FA lo nombró sustituto de Gareth Southgate.

El hechizo que envolvía a Kane de no ganar títulos importantes se rompió en mayo pasado con la conquista de la Bundesliga en Bayern. La aventura de las eliminatorias lo enseña desatado, con goles en todos los partidos: Albania, Serbia, Letonia y Andorra –las dos últimas, en los dos juegos del fixure- padecieron al delantero de 32 años, que en los 19 partidos que jugó por clasificaciones para los mundiales acumula 21 festejos.

El remate cruzado de Kane para el 3-0 de Inglaterra a Letonia es el segundo gol de su cosecha personal; el delantero suma 21 en 19 partidos en su historial en eliminatorias. Roman Koksarov - AP

La estadística al frente de los bombarderos ingleses crece y la cifra de conquistas en The Three Lions es de 76, con el dato de que Kane anotó en todas las competencias: mundiales, eliminatorias, Eurocopa y sus partidos clasificatorios, UEFA Nations League. Detrás asoman Wayne Rooney, con 53; Bobby Charlton, con 49; Gary Lineker, con 48...

Kane es capitán y líder de una selección que generó un debate entre dos históricos del fútbol inglés, Steven Gerrard y Rooney, integrantes de lo que la cátedra denominó “la Generación Dorada” a pesar de que los fracasos se multiplicaron en el recorrido. “No éramos un equipo. Fuimos perdedores egoístas”, apuntó Gerrard, emblema de Liverpool. “Eso es una falta de respeto a nosotros como jugadores, porque trabajamos duro, lo intentamos”, respondió el ex goleador. Hoy, el número 9 es el abanderado de la estructura que diseña Tuchel y que tiene entre otras piezas destacadas a Jude Bellingham, Anthony Gordon, Morgan Rogers, Bukayo Saka... Nombres que renuevan a Inglaterra.

Rodeado por rivales, Kane maneja la pelota; el capitán alimenta la ilusión de Inglaterra y es su máximo anotador histórico, con 76 goles. Roman Koksarov - AP

The Three Lions es una selección que tiene como única conquista de relevancia la del Mundial de 1966, conseguido en Wembley frente a Alemania. No logró otro título destacado. Las derrotas en las finales de las dos últimas Eurocopa, ante España el año pasado y en la definición por penales contra Italia en 2021, alimentan la urgencia y ofrecen peso extra a una mochila que ahora carga Tuchel como seleccionador. El alemán soportó críticas por el juego y la chispa estuvo encendida el jueves pasado, aun con un 3-0 sobre Gales en un partido amistoso.

La contundencia con la que logró el pasaje al Mundial es un respaldo para la tarea. El invicto y la valla sin recibir goles generan una esperanza, aunque el nivel de los rivales no ofreció la jerarquía de las potencias que dominan el continente y el planeta.

La goleada y la clasificación de Inglaterra

Luego de que Gordon abriera el resultado, Kane fue el encargado de darle fuerza a la goleada con dos firmas antes del cierre del primer tiempo, en el que de penal selló su doblete. En el segundo episodio, un autogol de Maksims Tonisevs y una anotación de Eberechi Eze confirmaron lo inevitable para Inglaterra, que con dos fechas hasta el final de las eliminatorias alcanzó la meta sin sobresaltos.

Cristiano y Retegui, goles sin pasajes

A la fiesta de Portugal le faltó un cierre y lo que era celebración se empañó con la estocada de Dominik Szoboszlai, el húngaro que en tiempo adicional arrebató la clasificación de los lusos para el Mundial 2026: fue 2-2.

Cristiano Ronaldo, autor de dos goles, escribe su propia historia en el fútbol: 41 tantos en 51 partidos lo convirtieron en el atacante que más goles hizo en la historia entre todas las eliminatorias, delante del guatemalteco Carlos Ruiz, que tiene 39 en 47 encuentros. “¡Estamos cada vez más cerca de nuestro objetivo! ¡Vamos, Portugal!”, fue el mensaje alentador del artillero en las redes sociales, aunque en el campo de juego observó con fastidio el empate.

Con los dos goles a Hungría Cristiano Ronaldo suma 41 en eliminatorias, una cifra récord en el fútbol mundial. Armando Franca - AP

“Cuando no matás el partido te ponés ansioso. En los diez minutos finales la cabeza se para y entra a jugar el corazón”, apuntó el entrenador Roberto Martínez, que en noviembre tendrá que cerrar la clasificación en ambos juegos ante Irlanda, como visitante, y Armenia, en Portugal.

El empate entre Portugal y Hungría

También dos goles consiguió Mateo Retegui, en el 3-0 de Italia sobre Israel. Pero para la Azzurra la posibilidad de jugar el repechaje es la vía más factible para llegar al Mundial. Un milagro modificaría el escenario: la combinación de un triunfo o un empate de Estonia frente a Noruega en Oslo y que los azzurri vencieran a Moldavia y Noruega en noviembre es la oportunidad de esquivar los playoffs, que se desarrollarán en marzo próximo.

Los tantos del argentino nacionalizado italiano aseguraron al menos el segundo lugar en el grupo I y agrandan la campaña del seleccionador Gennaro Gattuso, que encadenó cuatro triunfos.

Mateo Retegui hizo dos goles frente a Israel y acumula 11 en la selección italiana, en la que rindió bajo la dirección de Roberto Mancini y lo hace ahora, entrenado por Gennaro Gattuso. STEFANO RELLANDINI - AFP

Con Roberto Mancini en el banquillo o con Gattuso, Retegui cumple. Anotó 11 goles en la selección y la apertura del marcador tranquilizó al equipo, tanto como se presentó como un desquite personal para el artillero. La primera mitad estaba destinada a finalizar con el tablero equilibrado, pero Retegui anticipó a su marcador en el área y recibió una infracción. Haber fallado en Tallin contra Estonia no le minó el espíritu.

El resumen del triunfo de Italia

Tomó la pelota, la besó y la ubicó en el punto de penal. El remate de derecha, cruzado, junto a un poste, destrabó el marcador y alivió al público en una jornada en la que se produjeron incidentes en las adyacencias del estadio de Udinese. Un robo de balón, la búsqueda del perfil para su pierna diestra y una definición imperial, con la pelota viajando al ángulo superior izquierdo, fueron el final de la obra. Gianluca Mancini, en el tiempo agregado, selló el 3-0 y el festejo italiano.