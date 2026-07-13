Harry Kane habló del partido Inglaterra vs. Argentina por la semifinal del Mundial

Falta cada vez menos para que Argentina e Inglaterra vuelvan a verse las caras en un Mundial, esta vez en semifinales, y los jugadores de ambas selecciones ya palpitan el duelo. El capitán inglés, Harry Kane, habló sobre ese esperado encuentro contra el combinado albiceleste: “Va a ser especial y también muy duro”.

El delantero añadió que el objetivo principal durante estos días previos a ese partido será la recuperación física y la preparación. A través de un video tomado en primera persona y subido a su cuenta de Instagram, el futbolista agradeció con especial énfasis el apoyo de sus hinchas, con el deseo de mantener la racha positiva en la actual Copa del Mundo.

Harry Kane palpitó el duelo ante Argentina por la semifinal del Mundial: qué dijo. Julio Cortez - AP

La selección argentina enfrentará a Inglaterra por la segunda semifinal del Mundial 2026 este miércoles desde las 16 por un lugar en la gran final del torneo. Para cuando juegue el combinado dirigido por Lionel Scaloni, ya se sabrá si España o Francia jugará la final el próximo domingo.

Debido a la magnitud de ambas hinchadas, la policía de Atlanta junto a las autoridades federales prevén un fuerte operativo de seguridad en la previa y durante el partido entre Argentina e Inglaterra. Ambas selecciones ya jugaron en esta ciudad en la que fueron “locales”. En el caso de la Selección, se enfrentó a Egipto por los octavos de final, mientras Inglaterra eliminó a Congo por los dieciseisavos.

Durante el video, el futbolista de Bayern Múnich valoró con énfasis el triunfo pasado ante el representativo noruego liderado por Erling Haaland, con el que lograron superar los cuartos de final por segunda vez en los últimos 36 años. En el día posterior a “otra gran victoria inglesa”, el delantero Kane se tomó un momento para destacar lo conseguido por su equipo.

Harry Kane palpitó el duelo ante Argentina por la semifinal del Mundial: qué dijo. ELSA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“No podría estar más orgulloso del equipo”, comentó el referente del plantel, que destacó que pudieron imponerse en “una verdadera batalla ante un rival realmente bueno”, en la que el clima tampoco colaboró: “Hacía calor y había mucha humedad”. “Recapitulando una noche especial. ¡Recuerdos que no olvidaremos! Vamos a mantener esto en marcha; nos vemos el miércoles", sentenció uno de los goleadores del equipo británico.

El centrodelantero se quedó con el sacrificio de sus compañeros, que sacaron fuerzas “desde lo más profundo” para lograr el pase de ronda y, si bien reconoció que “el fútbol no siempre es lindo”, destacó que lo más importante es que pudieron “encontrar la forma” de superar al elenco noruego.