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¿Hay partidos del Mundial hoy miércoles 8 de julio?

La Copa del Mundo ya afronta sus últimas rondas; la selección argentina avanzó a cuartos de final y se consolidó como una de las ocho mejores

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La Copa del Mundo, el trofeo que todos sueñan levantar; quedan ocho selecciones en carrera por el título
La Copa del Mundo, el trofeo que todos sueñan levantar; quedan ocho selecciones en carrera por el títuloTony Gutierrez - AP

El Mundial 2026 ya entró en su recta final. Después de 27 días consecutivos de actividad, la este miércoles 8 de julio será la primera jornada sin partidos desde que comenzó la Copa del Mundo. Es justo después de los octavos de final y en la previa de los cuartos, instancia en la que ya se encuentran los ocho mejores seleccionados de esta edición, entre ellos la selección argentina. El cuadro completo y todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.

La pelota volverá a rodar este jueves con apenas un partido: Francia vs. Marruecos. De ahí saldrá el primer semifinalista y, en consecuencia, se conocerá al primer país que disputará ocho partidos en el Mundial. En la ronda de los cuatro mejores, posterior a la de cuartos, los ganadores avanzarán a la final y los perdedores jugarán el partido por el tercer puesto. Es la primera vez que cuatro equipos disputarán más de siete encuentros, producto del incremento en la cantidad de participantes de 32 a 48.

Francia, uno de los principales candidatos al título en el Mundial 2026, jugará contra Marruecos en cuartos
Francia, uno de los principales candidatos al título en el Mundial 2026, jugará contra Marruecos en cuartosAL BELLO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

De ahora en más, todos los partidos restantes se disputarán en Estados Unidos, una de las tres sedes de esta Copa del Mundo. El último que se jugó en México fue el domingo 5 de julio en el estadio Azteca, entre México e Inglaterra, por los octavos de final. Colombia y Suiza cerraron los octavos este martes en el BC Place de Vancouver y, así, también concluyeron los compromisos en Canadá, el otro país anfitrión.

Así sigue el Mundial 2026

Cuartos de final

  • Francia vs. Marruecos – Jueves 9 de julio a las 17 en el Gillette Stadium de Boston, Estados Unidos.
  • España vs. Bélgica – Viernes 10 de julio a las 16 en el SoFi Stadium de Los Angeles, Estados Unidos.
  • Noruega vs. Inglaterra – Sábado 11 de julio a las 18 en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.
  • Argentina vs. Suiza – Sábado 11 de julio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos.
La selección argentina dio vuelta un partido impensado y le ganó 3 a 2 a Egipto en los octavos de final
La selección argentina dio vuelta un partido impensado y le ganó 3 a 2 a Egipto en los octavos de finalAníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Semifinales

  • Ganador Cuartos de final 1 vs. Ganador Cuartos de final 2 – Martes 14 de julio a las 16 en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos.
  • Ganador Cuartos de final 3 vs. Cuartos de final 4 – Miércoles 15 de julio a las 16 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos.

Partido por el tercer puesto

  • Perdedor Semifinal 1 vs. Semifinal 2 – Sábado 18 de julio a las 18 en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.

Final

  • Ganador Semifinal 1 vs. Ganador Semifinal 2 – Domingo 19 de julio a las 16 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

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