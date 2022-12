Hervé Renard desnuda los secretos de Lionel Messi y la selección argentina a la prensa francesa antes de la final del Mundial Qatar 2022

escuchar

En la espera de la gran final del Mundial Qatar 2022 entre los seleccionados de Argentina y Francia, ese domingo en Doha, el diario francés L’Equipe recurrió a un entrenador de ese país para conocer los secretos del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Y, a la luz de lo que está dejando esta Copa del Mundo, la entrevista fue con Hervé Renard, el seleccionador de Arabia Saudita, que derrotó al conjunto albiceleste en la etapa de grupos por 2-1 y fue el primer gran impacto del torneo.

A la entrada del suntuoso hotel St. Regis, en el barrio Porto Arabia de La Perla, Renard no pasa desapercibido. Aunque sus dirigidos perdieron los dos partidos siguientes y rápido quedaron eliminados, sigue siendo considerado uno de los héroes de este Mundial. Todavía dan vueltas por el mundo los conceptos duros con sus futbolistas en el entretiempo de aquel partido que iban cayendo por 1-0 con los argentinos y dieron vuelta el marcador en la segunda etapa. Aquel reto sobre si querían un teléfono para sacarse una foto con Lionel Messi se hizo viral. Hoy, advierte al seleccionado de su tierra cómo jugar contra Argentina, del mismo modo que lo hizo hace unos días en las vísperas de Francia y Marruecos, equipo al que entrenó por tres años.

Hervé Renard fue enérgico con sus futbolistas en el entretiempo de Argentina-Arabia Saudita, y los saudíes dieron vuelta el marcador para conseguir un éxito épico en Qatar 2022. Manu Fernandez - AP

“Nosotros no solo nos enfocamos en Messi, sino en la Argentina en su conjunto. Hay que ponerlo en ese contexto para analizar su área de influencia, para ver cómo le llegan las pelotas. Sobre todo hay que presionar a (Rodrigo) De Paul, que es, para mí, uno de los mejores jugadores argentinos y uno de los más útiles para colocar a Messi en las mejores condiciones. Es importante porque compensa mucho en el lateral derecho y su trabajo releva de muchas tareas a Messi. Cuando pierden la pelota, De Paul está ahí para ahorrarle el trabajo defensivo. Es importante estudiar todos los mecanismos intermedios”, sostiene Renard, que luego de Arabia Saudita venciera a Argentina pronosticó que la Scaloneta ganaría todos los partidos siguientes y sería campeón.

Claro está, el corazón empuja ahora que el encuentro decisivo es con Francia. “Nuestra prioridad fue cerrar el eje. Para eso había movilizado mi lateral izquierdo, mi extremo izquierdo y al menos un volante. A menudo (en el primer tiempo) la marca estaba demasiado lejos de Messi, por lo que debes estar justo sobre él cuando recibe la pelota. ¡Ahí es donde tienes que caer sobre él! A 35-40 metros del arco. No debe tener libertad. Argentina no usa mucho la profundidad. Es más un equipo de posesión, que atacará principalmente por el medio con Messi. Arranca desde su costado derecho para reenfocarse rápido e ir velozmente a llevar peligro. Pero Francia tiene argumentos para cerrar el eje, con (Adrien) Rabiot y luego (Aurélien) Tchouaméni detrás”, analiza el DT.

Hervé Renard, director técnico de la selección de Arabia Saudita, estuvo muy inquieto en el banco en el partido contra Argentina; quería que marcan a Messi desde cerca, lejos del arco. Robert Michael - dpa

Y vuelve a Messi: “Cuando se pierde la pelota, los demás trabajan para él. No me gusta hablar de los pequeños secretos de Scaloni, pero lo relevó de todo ese trabajo. Cuando juegan con cuatro atrás, tienen tres centrocampistas que trabajan mucho para suplir enseguida a Messi para la recuperación. Lo buscan casi de inmediato. Hasta ahora, (Leandro) Paredes había sido titular de central. (Enzo) Fernández entró al equipo, junto a (Alexis) Mac Allister, quien hace un gran trabajo en el lateral izquierdo en compensación defensiva”. Y agrega: “Todo ello con el objetivo de presionar por la derecha en esta relación De Paul-Messi, también con (Julián) Álvarez, como vimos especialmente ante Croacia (3-0 en semifinales). Es una de las claves de Argentina. Conocía a De Paul, pero también me sorprendió en esta competencia con su impresionante despliegue”.

Aporta más elementos Renard, desde su rol de entrenador. “Sobre todo buscan el primer pase rápido sobre Messi. Francia debe intentar cortar estas líneas. Es él quien buscará o hará el cambio de ritmo, el que enciende la luz. Allí, Messi es capaz de cualquier cosa. El tercer gol ante los croatas lo demuestra. Se espera que entre con el pie izquierdo y va por el lado derecho para crear una gran jugada. Tiene en unas fracciones de segundo ese excepcional movimiento de pelota que le permite desestabilizar y puede hacerle tomar otra opción”, ejemplifica.

Como si hubiera aprendido todos los puntos fuertes y débiles de los argentinos, insiste: “Francia debe tener especial atención en Messi entre Rabiot, (Theo) Hernandez y (Dayot) Upamecano o (Ibrahima) Konaté. Sabemos que es en esa zona donde pasará la mayor parte del tiempo. Rabiot tiene ese sentido del sacrificio cuando la selección de Francia pierde la pelota. Puede reemplazarse a sí mismo rápidamente con su velocidad y saltar rápidamente sobre Messi. Puede y debe hacer lo que Blaise Matuidi logró en 2018, en un juego ligeramente diferente”.

El seleccionador de los saudíes dice que no vio los partidos de Argentina frente a México, Polonia y Australia, pero sí los siguientes. “Vi los dos últimos, ante Países Bajos (triunfo por penales tras el 2-2) y Croacia. El Messi que vi ya era diferente al que nos enfrentó”, asegura, y pronostica cómo formará el seleccionado albiceleste. “Scaloni jugará contra Francia como contra Países Bajos, con tres centrales, dos laterales, tres centrocampistas trabajando y Álvarez al frente con Messi. Argentina presionará a ambos lados franceses forzando más en su sector derecho”.

Con todo ello, no obstante, tiene una idea que refuerza aquel primer pensamiento de que su candidato para ser campeón era el conjunto argentino. “¿En qué trampa no debe caer Francia? En creer que Argentina es solamente Messi”.

LA NACION