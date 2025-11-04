Horario de la final de la Copa Argentina 2025 entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors

La final de la Copa Argentina 2025 pondrá cara a cara a dos revelaciones: Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors. El partido se jugará este miércoles 5 de noviembre a las 21.10 en el estadio Monumental Presidente Perón, la casa de Instituto de Córdoba, con arbitraje de Nicolás Ramírez, televisación de TyC Sports y transmisión vía streaming por parte de TyC Sports Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El ganador levantará el trofeo del certamen más federal del país por primera vez en la historia. Hasta el momento, la mejor actuación del Bicho había sido en las ediciones 2013-2012 y 2019-2020, cuando quedó eliminado en semifinales a manos de Rosario Central y Boca, respectivamente. La Lepra mendocina, por su parte, también tendrá su debut en el partido definitorio y sueña con algo aún más grande e histórico para el club: ganar para participar de la Copa Libertadores 2026.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 30 de agosto de este año, en el marco de la fecha 7 del Torneo Clausura 2025. En aquella oportunidad, Independiente Rivadavia se quedó con la victoria por 2 a 1 como local con goles de Fabrizio Sartori Prieto y Matías Fernández (Hernán López Muñoz empató transitoriamente para Argentinos Juniors). Para meterse entre los dos mejores de esta edición, el club mendocino eliminó por penales a River y el conjunto del barrio porteño de La Paternal dejó en el camino a Belgrano de Córdoba.

Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors: todo lo que hay que saber

Final de la Copa Argentina 2025.

Día : Miércoles 5 de noviembre.

: Miércoles 5 de noviembre. Hora : 21.10.

: 21.10. Estadio : Monumental Presidente Perón.

: Monumental Presidente Perón. Árbitro : Nicolás Ramírez.

: Nicolás Ramírez. TV : TyC Sports

: TyC Sports Streaming : TyC Sports Play.

: TyC Sports Play. Minuto a minuto: canchallena.com.

El camino de Independiente Rivadavia hacia la final

Primera ronda : 1 a 0 a Estudiantes de Buenos Aires.

: 1 a 0 a Estudiantes de Buenos Aires. Segunda ronda : 2 a 2 (3 a 1 por penales) a Platense.

: 2 a 2 (3 a 1 por penales) a Platense. Octavos de final : 2 a 1 a Central Córdoba de Rosario.

: 2 a 1 a Central Córdoba de Rosario. Cuartos de final : 3 a 1 a Tigre.

: 3 a 1 a Tigre. Semifinal: 0 a 0 (4 a 3 por penales) a River.

El camino de Argentinos Juniors hacia la final

Primera ronda : 3 a 0 a Central Norte de Salta.

: 3 a 0 a Central Norte de Salta. Segunda ronda : 3 a 0 a Excursionistas.

: 3 a 0 a Excursionistas. Octavos de final : 2 a 1 a Aldosivi.

: 2 a 1 a Aldosivi. Cuartos de final : 1 a 0 a Lanús.

: 1 a 0 a Lanús. Semifinal: 2 a 1 a Belgrano.

