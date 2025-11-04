Octavos de final del Torneo Clausura 2025: así están hoy los cruces, tras la fecha 14

El Torneo Clausura 2025 está en instancias decisivas y, concluida la fecha 14, restan solo dos para el cierre de la primera etapa y solo hay cuatro clasificados a los octavos de final, todos del grupo B: Rosario Central, Deportivo Riestra, Lanús y Vélez Sarsfield.

En esa misma zona, los que por el momento están accediendo a los playoffs son San Lorenzo, River Plate, San Martín de San Juan y Talleres de Córdoba. Pelean por entrar Sarmiento de Junín, Gimnasia de La Plata, Atlético Tucumán, Instituto de Córdoba e Independiente.

En el grupo A la paridad es tal que hay 12 clubes en apenas cinco unidades de diferencia y, en ese contexto, ninguno tiene asegurado su lugar en las instancias de eliminación directa. Por ahora lo están consiguiendo Boca Juniors, Unión de Santa Fe, Central Córdoba de Santiago del Estero, Barracas Central, Estudiantes de La Plata, Banfield, Belgrano de Córdoba y Tigre. Pujan por meterse Racing, Defensa y Justicia, Huracán y Argentinos Juniors.

A falta de dos jornadas para concluir la primera etapa, hay ocho cruces hipotéticos y sobresale el clásico entre el Granate y el Taladro en la Fortaleza. Además, el xeneize recibiría a la T; el Fortín al Pincha; el Malevo al Pirata; el Ferroviario al Millonario; el Canalla al Matador; el Guapo al Ciclón; y el Tatengue al Santo.

Así están hoy los octavos de final del Torneo Clausura 2025

(1° grupo A) Boca Juniors vs. Talleres (8° grupo B).

(4° grupo B) Vélez vs. Estudiantes (5° grupo A).

(2° grupo B) Deportivo Riestra vs. Belgrano (7° grupo A).

(3° grupo A) Central Córdoba vs. River Plate (6° grupo B).

(1° grupo B) Rosario Central vs. Tigre (8° grupo A).

(4° grupo A) Barracas Central vs. San Lorenzo (5° grupo B).

(2° grupo A) Unión vs. San Martín de San Juan (7° grupo B).

(3° grupo B) Lanús vs. Banfield (6° grupo A).

Deportivo Riestra, como en el Torneo Apertura, jugará los playoffs en el Clausura Fotobaires / JUAN MANUEL BAEZ

Un detalle a tener en cuenta es que si San Martín se clasifica a octavos de final pero, a la vez, desciende a la Primera Nacional por la Tabla Anual, como le está ocurriendo de momento, o la clasificación de promedios; no podrá competir en los playoffs y se favorecerá el noveno del grupo B, que actualmente es Sarmiento de Junín.

Hay cuatro clubes que ya no tiene chances de clasificar a octavos de final y son Independiente Rivadavia de Mendoza, Aldosivi de Mar del Plata, Newell’s y Godoy Cruz de Mendoza.