Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura 2025, tras la fecha 14

Culminó este lunes la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, el segundo certamen de la temporada de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sin nuevos clasificados a octavos de final pero sí con modificaciones en los primeros puestos de las tabla de posiciones de los grupos: Boca y Unión de Santa Fe volvieron a la cima del A mientras que Rosario Central quedó en soledad en la punta del B.

Todos los encuentros del campeonato se pueden seguir en vivo por canchallena.com, sitio en el que también están disponibles las clasificaciones de cada zona y las tablas Anual, de promedios y de goleadores.

En la zona A, el xeneize se impuso a Estudiantes en La Plata 2 a 1 y comanda con 21 puntos junto a Unión de Santa Fe, que doblegó a Newell’s en Rosario 1 a 0. El elenco porteño está por encima porque tiene mejor diferencia de goles (+12 contra +7). Central Córdoba de Santiago del Estero igualó con Racing 0 a 0 y cayó al tercer lugar con 22 unidades, una más que Barracas Central que superó a Argentinos Juniors 2 a 0. En la misma línea quedó el Pincha y Banfield subió hasta el sexto puesto gracias a su alegría en el clásico sobre Lanús 2 a 1.

La Academia, por su parte, sigue afuera de los puestos de clasificación a los playoffs con 19 tantos. El conjunto de Gustavo Costas comparte la cifra con Belgrano de Córdoba, Tigre, Defensa y Justicia y Huracán y está detrás del Pirata y el Matador, que igualaron el choque entre sí, por el dividendo de tantos. La paridad es tal que hay solo cinco unidades de diferencia en 12 clubes, del primero al 12° que es el Bicho.

En el grupo B el Canalla venció a Instituto en Córdoba 3 a 1 y lidera en soledad con 30 puntos porque Deportivo Riestra cayó en el Nuevo Gasómetro frente a San Lorenzo 1 a 0. El Granate y Vélez no aprovecharon del traspié del Malevo y permanecen tercero y cuarto, respectivamente, luego de sus caídas frente al Taladro y Talleres de Córdoba 1 a 0.

El Ciclón subió al quinto lugar con 22 unidades y dejó atrás a River con 21. El Millonario sufrió otro golpe, esta vez frente a Gimnasia de La Plata 1 a 0 en el estadio Monumental, y acumula solo una victoria y cinco caídas en los últimos seis juegos. Independiente dejó el último puesto por primera vez en el certamen gracias a su alegría vs. Atlético Tucumán 3 a 0 y, si bien todavía tiene chances de acceder a los playoffs, depende de un milagro.

Del Torneo Clausura participan los mismos 30 clubes que en el Apertura. Los equipos se dividieron en dos zonas, al igual que el primer certamen, y se enfrentan todos contra todos a una rueda en cada una de ellas. Cada club disputa 16 encuentros porque, además de jugar contra los otros 14 equipos de su grupo, afronta un interzonal y un clásico. Concluida la primera etapa, los ocho mejores de cada zona avanzarán a octavos de final, instancia en la que se aseguraron su lugar Rosario Central, Deportivo Riestra, Lanús y Vélez. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a único partido hasta dirimir el campeón en la final.

Los puntos que los equipos suman en el Clausura 2025 se cuentan en las tablas Anual y de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2026 y el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón que este año promedia las unidades conseguidas en los certámenes de 2023, 2024 y 2025.

Banfield le ganó el clásico de la fecha a Lanús Fotobaires / JUAN MANUEL BAEZ

Así se juega la fecha 15

Viernes 7 de noviembre

21: Rosario Central vs. San Lorenzo (Zona B) -TNT Sports-

Sábado 8 de noviembre

17: Racing vs. Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium-

19.15: Huracán vs. Newell’s (Zona A) -TNT Sports-

19.15: Talleres vs. Platense (Zona B) -ESPN Premium-

21.30: Unión vs. Barracas Central (Zona A) -TNT Sports-

21.30: San Martín (SJ) vs. Lanús (Zona B) -ESPN Premium-

Domingo 9 de noviembre

16.30: Boca vs. River (interzonal) -TNT Sports/ ESPN Premium-

19.20: Sarmiento vs. Instituto (Zona B) -TNT Sports-

19.20: Banfield vs. Aldosivi (Zona A) -ESPN Premium-

21.30: Tigre vs. Estudiantes (Zona A) -TNT Sports-

21.30: Atlético Tucumán vs. Godoy Cruz (Zona B) -ESPN Premium-

Lunes 10 de noviembre