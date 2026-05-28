Partidos de la selección argentina: cuándo juega, el grupo del Mundial y el detalle de los amistosos

La selección argentina tiene por delante el gran objetivo de los último cuatro años que es el Mundial Estados Unido-México-Canadá 2026, donde defenderá el título que logró en Qatar 2022 frente a 47 rivales que, con más o menos chances, intentarán quedarse con el trofeo más importante del fútbol internacional.

A la espera de que el entrenador Lionel Scaloni anuncie la lista de 26 jugadores convocados, la agenda del combinado nacional tiene confirmado en junio cinco encuentros de los cuáles dos son amistosos y otros tres por la Copa del Mundo.

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, ultima detalles para la lista de convocados al Mundial 2026 LUIS ROBAYO - AFP

Los juegos de preparación serán el 6 de junio con Honduras en Texas y tres días después vs. Islandia en Alabama. La cita ecuménica comenzará el 11 de junio y la albiceleste debutará vs. Argelia el martes 16 de junio a las 22 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas. Luego, enfrentará a Austria el lunes 22 de junio a las 14 y, por último, a Jordania el sábado 27 de junio a las 23, ambos en el AT&T Stadium de Dallas.

Agenda de la selección argentina en junio

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Vs. Honduras - Amistoso internacional - 6 de junio a las 21 en Texas, Estados Unidos.

Vs. Islandia - Amistoso internacional - 9 de junio a las 22 en Alabama, Estados Unidos.

Vs. Argelia - Mundial 2026 - 16 de junio a las 22 en Kansas, Estados Unidos.

Vs. Austria - Mundial 2026 - 22 de junio a las 14 en Dallas, Estados Unidos.

Vs. Jordania - Mundial 2026 - 27 de junio a las 23 en Dallas, Estados Unidos.

La agenda de la selección argentina en junio Canchallena

Con el cambio de formato de la competencia por la participación de 16 seleccionados más que en los últimos siete Mundiales, el primer objetivo del plantel será acceder a los 16avos de final y lo logrará si se ubica primero o segundo o es uno de los ocho mejores terceros entre los 12 grupos. Si se ubica cuarto, quedará eliminado y concluirá su participación.

El rival de la primera ronda de eliminación directa del conjunto albiceleste se determinará de acuerdo a la posición que obtenga en la etapa inicial. Si termina como líder, se enfrentará al segundo de la zona H el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. En caso de ser segundo, chocará contra el primero de ese mismo grupo que conforman España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde el jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Todos los partidos del certamen ecuménico contarán con televisación de DSports y Paramount, mientras que los que involucren al seleccionado dirigido por Lionel Scaloni también se podrán ver a través de Telefé, la TV Pública y TyC Sports. El plan premium de Disney+ transmitirá 30 partidos que aún no fueron anunciados, pero entre los cuales probablemente estén los de la Argentina.