Horario de River vs. Huracán por el Torneo Apertura 2026

Huracán y River Plate, con el debut de Eduardo Coudet como entrenador, protagonizan este jueves el último partido de la décima fecha del Grupo B Torneo Apertura 2026 con arbitraje de Nicolás Ramírez en un estadio Tomás Adolfo Ducó del barrio porteño de Parque Patricios con aforo reducido por el derrumbe del estacionamiento de un edificio próximo al club.

El encuentro es uno de los cinco que tiene la jornada. Inicia a las 21.30 (horario argentino) y se transmite en vivo por televisión únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La última vez que se vieron las caras ambos equipos fue en agosto de 2024, casualmente el día que comenzó el segundo ciclo de Marcelo Gallardo en el Millonario. En el estadio Monumental, empataron 1 a 1 con goles de Claudio Echeverri y Rodrigo Echeverría.

La previa del partido

La Comisión Directiva del Globo luchó a destajo para que el partido no cambie de sede y se juegue con público, ya que inicialmente se determinó que se desarrolle a puertas cerradas por la problemática que afecta a unas 200 familias. De la mano del presidente Abel Poza, el anfitrión consiguió la habilitación para que concurran 15.000 espectadores, por lo que el conjunto de Diego Martínez contará con el apoyo de su gente para un encuentro trascendental que puede dejarlo bien arriba en la tabla de posiciones.

Huracán atraviesa una campaña irregular, marcada por el triunfo en el clásico sobre San Lorenzo. Acumula 12 puntos producto de tres victorias, tres empates y dos caídas y en caso de doblegar a su rival de turno, escalará desde el séptimo al quinto lugar.

El Millonario, en tanto, verá este jueves el debut de Eduardo Coudet como entrenador, tras la salida de Marcelo Gallardo y el breve interinato de Marcelo Escudero que solo contempló un partido oficial. El Millonario ganó solo uno de los últimos seis juegos y marcha noveno con 11 unidades gracias a tres victorias, dos igualdades y tres caídas.

Para su primera formación titular, el ‘Chacho’ tendría la duda de si utilizar a Lautaro Rivero o Paulo Díaz en la defensa, lugar de la cancha a la que volvería e Marcos Acuña. El otro que regresaría, ya recuperado de una lesión, es Juan Fernando Quintero. En la ofensiva, se sostendría el juvenil Joaquín Freitas y lo acompañaría Sebastián Driussi. De esta manera, el nuevo DT optaría por casi los mismo futbolistas que utilizó Gallardo en gran parte del 2026 para su XI inicial.

El juvenil Santiago Beltrán seguirá en el arco de River por la lesión de Franco Armani

Posibles formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet. Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda; Thaiel Peralta, Oscar Romero, Oscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.41 contra 3.40 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 2.87.