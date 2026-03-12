Sede de la Finalissima: esto es lo que se sabe de Argentina vs. España hoy

Son horas decisivas para la Finalissima. A pocos días del encuentro entre las selecciones de la Argentina y España, programado inicialmente para el 27 de marzo, la sede del estadio Lusail en Qatar está casi descartada por el conflicto bélico que protagonizan Estados Unidos e Israel contra Irán y que se extendió al resto de los países de Medio Oriente. Las partes organizativas negocian para llevar el partido entre los campeones de América y Europa, respectivamente, a un estadio del Viejo Continente.

En este contexto, medios españoles informaron que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) propuso que el encuentro se desarrolle en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. La versión no fue confirmada ni oficializada por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) ni la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), las partes involucradas, ya que la FIFA no lo reconoce como título oficial.

La Real Federación Española de Fútbol propuso jugar la Finalissima en el estadio Santiago Bernabéu Real Madrid

No obstante, desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) trascendió que no quiere que el partido se dispute “de visitante”, en la casa de Real Madrid, y gestiona para que se dispute en Italia, muy posiblemente en el estadio Olímpico de Roma.

De concretarse el cambio de sede, ambos seleccionados tendrán que modificar su logística y, también, el segundo partido que tenían previsto disputar en Medio Oriente. La selección argentina iba a jugar un amistoso en Doha ante Qatar mientras que los españoles también tenían previsto otro en esas tierras.

Alexis Mac Allister y Dani Olmo, mediocampistas de la selección argentina y España, se enfrentarán en la Finalissima Canchallena

Para ambos equipos, y sobre todo los entrenador Lionel Scaloni y Luis De la Fuente, ese segundo encuentro es fundamental porque será el último antes de definir la lista de convocados al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026.

Después de la Finalissima, argentinos y españoles pueden cruzarse en la Copa del Mundo. Si uno es líder de su zona y el otro es escolta, chocarán en 16avos de final, es decir en la primera ronda de eliminación directa. En caso de ambos lograr el primer lugar, recién podrían hacerlo en una hipotética final.

La selección argentina y España tienen un historial muy parejo: este año pueden enfrentarse dos veces Reuters

Ambos países se enfrentaron 14 veces en la historia con seis victorias por lado y dos igualdades. La particularidad es que 13 encuentros fueron amistosos y solo uno fue por un torneo oficial. Se trató del primer cruce entre sí, en el Mundial de Inglaterra 1966, y ganó la albiceleste 2 a 1 con anotaciones de Luis Artime.

La última vez que se vieron las caras fue en 2018 con goleada de la Furia roja 6 a 1. Ese día, en la selección nacional fueron titulares Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Giovani Lo Celso mientras que ingresaron desde el banco de suplentes Lautaro Martínez y Marcos Acuña. Fueron parte del equipo Leandro Paredes y Ángel Correa. En el equipo europeo estuvieron Dani Carvajal, Lucas Vázquez y Rodri. Se trata de futbolistas que tienen grandes chances de ser citados para la Finalissima y el Mundial 2026.

Cómo llegaron a la Finalissima 2026

El equipo albiceleste fue campeón de América en 2024 por segunda vez consecutiva y 16ª en total al derrotar a Colombia por 1 a 0 en la final con gol de Lautaro Martínez. Se coronó invicto con cinco victorias y un empate con posterior triunfo en la tanda de penales. Anotó nueve goles y recibió apenas uno. Su máximo artillero fue el ‘Toro’ Martínez con cinco conquistas.

España, por su parte, hizo lo propio en la Eurocopa del Viejo Continente, en lo que fue la cuarta consagración de su historia. Se quedó con el título en Alemania luego de una victoria por 2 a 1 sobre Inglaterra, que quedó como subcampeona por segunda edición consecutiva, en el estadio Olímpico de Berlín. Los tantos del ganador fueron convertidos por Nico Williams y Mikel Oyarzabal, mientras que Cole Palmer empató transitoriamente para los Tres Leones.

La historia del título intercontinental

La Finalissima es la sucesora de la extinta Copa Artemio Franchi. La primera edición bajo el nuevo nombre se disputó el 1° de junio de 2022, en la previa del Mundial de Qatar. El equipo dirigido por Lionel Scaloni aprovechó el mal momento de la Azzurra y se consagró campeón tras ganar 3 a 0 con goles de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala.

La Copa Artemio Franchi tuvo apenas dos ediciones en 1985 y 1993. En la primera, el 21 de agosto de 1985, Uruguay y Francia se enfrentaron en el Parque de los Príncipes de París y el trofeo se lo quedó el local tras ganar por 2 a 0 con goles de Dominique Rocheteau y José Touré.

En 1993, en tanto, se vieron las caras la Argentina y Dinamarca. El partido se disputó en el estadio José María Minella de Mar del Plata el 24 de febrero y finalizó 1 a 1 por los tantos de Néstor Craviotto en contra y Claudio Caniggia. Sin embargo, el conjunto albiceleste se quedó con la victoria por penales y fue el último título de Diego Armando Maradona con la selección argentina.