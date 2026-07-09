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Horario del partido de la selección argentina vs. Suiza, por el Mundial 2026

El encuentro de cuartos de final se disputa este sábado en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos, con arbitraje del portugués João Pinheiro

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Lionel Messi está brillando en la Copa del Mundo y sueña con defender el título obtenido en Qatar 2022
Lionel Messi está brillando en la Copa del Mundo y sueña con defender el título obtenido en Qatar 2022Mike Stewart - AP

La selección argentina afronta este sábado los cuartos de final del Mundial 2026 frente a Suiza, en el Arrowhead Stadium de Kansas City. El encuentro comienza a las 22 (hora argentina) y cuenta con el arbitraje del portugués João Pinheiro. La televisación del evento estará a cargo de Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública, mientras que la transmisión vía streaming estará disponible en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Además, el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real se podrá seguir en canchallena.com.

El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni llega a esta instancia tras una sufrida victoria por 3 a 2 frente a Egipto, en un compromiso en el que Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández marcaron los goles del triunfo (Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko pusieron en ventaja parcial a los africanos). El conjunto helvético, por su parte, superó a Colombia por 4 a 3 en la tanda de penales después de igualar 0 a 0 en los 120’ reglamentarios.

El cabezazo de Enzo Fernández que sentenció el 3 a 2 de la selección argentina frente a Egipto
El cabezazo de Enzo Fernández que sentenció el 3 a 2 de la selección argentina frente a EgiptoAníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Argentina vs. Suiza: todo lo que hay que saber

  • Cuartos de final del Mundial 2026.
  • Día: Sábado 11 de julio.
  • Hora: 22 (horario argentino).
  • Estadio: Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos.
  • Árbitro: João Pinheiro (Portugal).
  • TV: Telefé, TyC Sports, DSports y la TV Pública.
  • Streaming: Disney+ Premium y Paramount+.
  • Minuto a minuto: canchallena.com.

El historial entre ambos seleccionados favorece a la Argentina con tres victorias y un empate. El antecedente más cercano en una Copa del Mundo ocurrió el 1° de julio de 2014, cuando la albiceleste ganó 1 a 0 con un tanto de Ángel Di María en el tiempo suplementario. Previamente, en Inglaterra 1966, se impuso por 2 a 0 con goles de Ermindo Onega y Luis Artime. Suiza, por su lado, accedió a la ronda de los ocho mejores del certamen después de 72 años de ausencia en estas etapas decisivas.

En el último antecedente mundialista entre la Argentina y Suiza, en Brasil 2014, hubo triunfo albiceleste por 1 a 0
En el último antecedente mundialista entre la Argentina y Suiza, en Brasil 2014, hubo triunfo albiceleste por 1 a 0JUAN MABROMATA - AFP

El ganador de este cruce se enfrentará en semifinales al seleccionado que triunfe en la llave entre Inglaterra y Noruega, cuyo partido se juega este sábado a las 18 (horario argentino) en el Hard Rock Stadium de Miami Gradens, Estados Unidos.

Si la Argentina se clasifica, disputará la semifinal el miércoles 15 de julio a las 16 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. En caso de una derrota, quedará eliminada y se quedará sin posibilidades de defender el título obtenido en Qatar 2022.

El camino argentino hasta esta instancia tuvo altibajos, pero permanece invicta y con pleno de victorias: 3 a 0 vs. Argelia, 2 a 0 vs. Austria, 3 a 1 vs. Jordania, 3 a 2 vs. Cabo Verde y 3 a 2 vs. Egipto. De los 14 goles que convirtió, ocho fueron de Lionel Messi, quien se mantiene como el máximo goleador de la Copa del Mundo. Los suizos, por su parte, superaron la primera ronda con una igualdad 1 a 1 ante Qatar y sendas victorias frente a Bosnia y Herzegovina por 4 a 1 y contra Canadá por 2 a 1, para luego eliminar a Argelia por 2 a 0 en 16vos y a Colombia por penales en octavos.

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